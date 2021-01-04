Сборные России и Канады сыграют в 1/2 финала молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею.

Дата и время матча

Игра Канада — Россия пройдет в Эдмонтоне на арене Rogers Place. Начало — 2.00 5 января по московскому времени.

Где смотреть игру

В прямом эфире трансляцию полуфинала Канада — Россия покажут Первый канал (ТВ и сайт, на этой странице) и ФХР (на сайте, подробности на этой странице).

Текстовая трансляция

«СЭ» проведет онлайн игры российской и канадской молодежки на этой странице.

Статистика на МЧМ-2021

Канада и России провели на турнире в Эдмонтоне по пять матчей.

Канады завершили все встречи победами в основное время и стали первыми в группе A после игр с Германией (16:2), Словакией (3:1), Швейцарией (10:0) и Финляндией (4:1).

Россияне стали вторыми в группе B после игр с США (5:3), Чехией (0:2), Австрией (7:1) и Швецией (4:3 ОТ).

В четвертьфинале Россия победила Германию (2:1), а Канада — Чехию (3:0).

Сборные России и Канады с 1993 года провели 27 матчей на молодежных чемпионатах мира. У россиян — 12 побед над принципиальным соперником, у канадец — 14, еще один раз была зафиксирована ничья. Разность шайб — 84-104 в пользу североамериканцев.

Лучшие игроки

Форвард Дилан Козенс — лучший бомбардир сборной Канады и лучший снайпер МЧМ-2021, в его активе 13 очков, 7 голов и 6 передач. Больше баллов за результативность на турнире только у американца Тревора Зеграса — 15 (6+9).

В топ-10 бомбардиров МЧМ-2021 также канадцы Пейтон Кребс — 8 (3+5), Коннор Макмайкл — 7 (3+4) и Куинтон Байфилд — 7 (2+5).

Лучший из россиян в списке бомбардиров МЧМ-2021 — Родион Амиров с 6 (2+4) очками, он делит 14-е место. В списке снайперов лучший из россиян — Василий Пономарев с 3 голами, этот форвард на 11-м месте.

Вратарь канадцев Девон Леви в 5 матчах отразил 96,7 процента бросков, его коэффициент надежности — 0,64. Российский голкипер Ярослав Аскаров в 4 играх отразил 91,8 процента бросков, его коэффициент надежности — 2,22.

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.