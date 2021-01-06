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Губерниев заявил, что сборная России играла в советский хоккей на МЧМ-2021

11:00
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру сборной России в матче за третье место молодежного чемпионата мира против команды Финляндии (1:4). По его словам, подопечные Игоря Ларионова играют в советский хоккей.

«По следам бронзовой игры с финнами, в которой мы снова с треском уступили, — написал Губерниев в своем Telegram-канале. - Два гола и все моменты финнов — наброс и траффик перед вратарем. Но мы же играем в советский хоккей, катаем по периметру... Даже целый гол забили».

Напомним, что чемпионом стала сборная США, которая в финале обыграла Канаду со счетом 2:0.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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