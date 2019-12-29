Григорий Денисенко: «Мы не сделали что-то нереальное»
Капитан сборной России Григорий Денисенко прокомментировал разгром Канады (6:0) в рамках молодежного чемпионата мира оценил без лишнего восторга.
— Это лучший матч в вашей жизни?
— Отличная игра. Все ребята — молодцы.
— Цифры на табло казались нереальными?
— Я не считаю, что мы сделали что-то нереальное.
— Но это самая крупная победа сборной России над канадцами в рамках молодежных чемпионатов мира!
— Отлично.
— Довольны своей игрой, ведь в матче с чехами у вас не все получалось?
— Вы — эксперты, вы и оценивайте (улыбается). Я о своей игре говорить не буду. Про команду — могу.
— Канада вас испугалась?
— О сопернике ничего не могу сказать. Только про наших ребят. Молодцы.
— Вы как капитан команды на что обращали внимание своих партнеров?
— Я их могу только поддерживать. Все остальное оставим в раздевалке.
— Соколов добавил мощи первому звену?
— Я никого не буду выделять, поскольку себя все хорошо проявили. Возможно, перемены в тройках повлияли на результат. (Игорь Еронко)