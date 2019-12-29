Григорий Денисенко: «Мы не сделали что-то нереальное»

Капитан сборной России Григорий Денисенко прокомментировал разгром Канады (6:0) в рамках молодежного чемпионата мира оценил без лишнего восторга.

— Это лучший матч в вашей жизни?

— Отличная игра. Все ребята — молодцы.

— Цифры на табло казались нереальными?

— Я не считаю, что мы сделали что-то нереальное.

— Но это самая крупная победа сборной России над канадцами в рамках молодежных чемпионатов мира!

— Отлично.

— Довольны своей игрой, ведь в матче с чехами у вас не все получалось?

— Вы — эксперты, вы и оценивайте (улыбается). Я о своей игре говорить не буду. Про команду — могу.

— Канада вас испугалась?

— О сопернике ничего не могу сказать. Только про наших ребят. Молодцы.

— Вы как капитан команды на что обращали внимание своих партнеров?

— Я их могу только поддерживать. Все остальное оставим в раздевалке.

— Соколов добавил мощи первому звену?

— Я никого не буду выделять, поскольку себя все хорошо проявили. Возможно, перемены в тройках повлияли на результат. (Игорь Еронко)