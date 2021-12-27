Голкипер Косса пропустит стартовый матч сборной Канады на молодежном чемпионате мира-2022
02:24
Сборная Канады в стартовом матче домашнего молодежного чемпионата мира сыграет против команды Чехии. Стали известны составы команд на эту встречу.
Место в воротах сборной Канады займет Дилан Гаранд. Себастьян Косса, который считался первым номером перед стартом турнира, даже не попал в заявку на игру.
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