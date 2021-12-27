МЧМ по хоккею 2022
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Голкипер Косса пропустит стартовый матч сборной Канады на молодежном чемпионате мира-2022

02:24

Сборная Канады в стартовом матче домашнего молодежного чемпионата мира сыграет против команды Чехии. Стали известны составы команд на эту встречу.

Место в воротах сборной Канады займет Дилан Гаранд. Себастьян Косса, который считался первым номером перед стартом турнира, даже не попал в заявку на игру.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде