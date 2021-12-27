Чибриков получил удар клюшкой в лицо перед голом сборной России. Видео

Сборная России в матче МЧМ-2022 против Швеции забросила первую шайбу. Счет стал 1:3.

На 37-й минуте встречи отличился Федор Свечков с передач Никиты Чибрикова и Кирилла Танкова. При этом Чибриков получил травму — игрок шведской команды ударил россиянину клюшкой по лицу. Чибрикову потребовалась помощь врача.