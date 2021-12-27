МЧМ по хоккею 2022
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Чибриков получил удар клюшкой в лицо перед голом сборной России. Видео

02:06
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Сборная России в матче МЧМ-2022 против Швеции забросила первую шайбу. Счет стал 1:3.

На 37-й минуте встречи отличился Федор Свечков с передач Никиты Чибрикова и Кирилла Танкова. При этом Чибриков получил травму — игрок шведской команды ударил россиянину клюшкой по лицу. Чибрикову потребовалась помощь врача.

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Сергей Разин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде