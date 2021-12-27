Чибриков получил удар клюшкой в лицо перед голом сборной России. Видео
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Сборная России в матче МЧМ-2022 против Швеции забросила первую шайбу. Счет стал 1:3.
На 37-й минуте встречи отличился Федор Свечков с передач Никиты Чибрикова и Кирилла Танкова. При этом Чибриков получил травму — игрок шведской команды ударил россиянину клюшкой по лицу. Чибрикову потребовалась помощь врача.
Russia gets one on the board! pic.twitter.com/hXeW97qWjX— TSN (@TSN_Sports) December 26, 2021
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