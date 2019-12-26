Главный тренер сборной Чехии: «По прогнозу врача Лауко выбыл до конца турнира, но там не было удаления»

Главный тренер молодежной сборной Чехии Вацлав Варада подвел итоги матчи против России на старте МЧМ (4:3).

— Я пересмотрел эпизод с Якубом Лауко дважды. На мой взгляд, там не было удаления. У Лауко повреждение медиальной боковой связки. По прогнозу нашего врача он выбыл до конца турнира. Но мы завтра сделаем ему МРТ, так что пока рано о чем-то конкретно говорить. Посмотрим ближе к следующему матчу.

Игра получилась достаточно нервной для обеих команд. У нас совсем не получилось начало матча, несмотря на две заброшенные шайбы. Первые 10 минут Россия играла лучше. Дорабатывали эпизоды. Нам нужно было добавить в борьбе, потому что мы знали, что у россиян хватает сильных игроков. (Игорь Еронко)

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