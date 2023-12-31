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Сегодня, 00:18

Сборная Латвии обыграла Германию на МЧМ-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Латвии в матче группового турнира молодежного ЧМ-2024 обыграла Германию со счетом 6:2.

В составе латвийской сборной 3 (2+1) очка набрал Сандис Вилманис, 2 (1+1) очка у Роджерса Букартса, Данс Лочмелис оформил ассистентский хет-трик. У немцев отличились Самюэль Шиндлер и Норвин Паноха.

После этого матча Латвия с 3 очками расположилась на четвертом месте в группе А, Германия с 3 очками — на последней строчке. Немцы проведут заключительный матч против Канады.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Германия U20 — Латвия U20 — 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

Голы: Матейко — 1 (Ульянскис, Мотс), 2:46 — 0:1. Букартс — 1 (бол., Буланс, Руллерс), 9:06 — 0:2. Буланс — 1, 13:23 — 0:3. Шиндлер — 1 (Нилек), 26:30 — 1:3. Дарзиньш — 1 (Д. Локмелис, Вильманис), 30:46 — 1:4. Вильманис — 1 (бол., Д. Локмелис, Букартс), 37:44 — 1:5. Вильманис — 2 (Д. Локмелис), 46:34 — 1:6. Паноха — 1 (Зумф, Бикер), 53:04 — 2:6.

Вратари: Дитль (Биттнер, 46:34) — Роловс.

Штраф: 35 — 8.

Броски: 23 (7+9+7) — 28 (10+9+9).

Судьи: Брандер, Янг.

30 декабря. Гетеборг. Scandinavium.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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