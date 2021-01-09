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Форвард молодежной сборной России — о комментариях в сети: «Там жесть какая-то происходит»

17:33
Захар Бардаков (справа). Фото IIHF
Захар Бардаков (справа). Фото IIHF
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Нападающий молодежной сборной России Захар Бардаков прокомментировал критику в адрес игроков команды после молодежного чемпионата мира.

Российская сборная заняла четвертое место на турнире, уступив в матче за третье место Финляндии (1:4).

— Не согласен с комментариями, в них жесть какая-то происходит. Я не читаю их, но пацаны рассказывают, что им под фото пишут. Это неприятно, потому что это надламывает морально, где-то ты все равно их увидишь. Но такой опыт тоже нужен, мы не первые и не последние, все впереди.

(Алексей Шевченко)

Полностью интервью с Захаром Бардаковым читайте здесь

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