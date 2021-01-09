Нападающий «Витязя» и молодежной сборной России Захар Бардаков рассказал о своей игре на молодежном чемпионате мира, особенностях проведения турнира и возможном отъезде в Северную Америку.

— Вы стали главным открытием для скаутов на турнире. Насколько для вас это приятно?

— Конечно, приятно, что меня заметили, но у меня контракт до конца апреля, поэтому все мысли сейчас о сезоне.

— Появились какие-нибудь разговоры о том, что можете попытаться уехать в Америку?

— Разговоры были, но пока это просто разговоры.

— Конкретно вы провели хороший турнир. Ваше звено с Пономаревым и Грошевым должно было стать разрушающим?

— Наверное, да. Я не сразу это понял. В матче с Германией тренер сказал, что мы персонально будем играть против звена Штютцле, и я к этому нормально отнесся. Но я бы не сказал, что наше звено было чекерским, мы также хорошо комбинировали и могли совмещать обе функции в каждом матче.

— Первый матч у вас получился?

— И дальнейшие матчи были хорошими, правда, с чехами был у всех плохой матч. Со шведами мы создали хорошие моменты, с Финляндией Пономарев хороший момент не забил. С Австрией Грошев не попал по пустым воротам, я два раза выбегал «1 в 0», не забивали, не хватало реализации.

— Что вам понравилось на турнире, в «пузыре», это был для тебя новый опыт?

— Это очень тяжело в плане эмоций, ты не можешь никуда выйти прогуляться, каждый день одно и то же, одно и то же расписание, одна и та же еда ? и даже игры на турниры были в одно и то же время, поэтому было очень тяжело.

— Чем развлекались в номере?

— Находили чем развлечься. У нас был теннисный стол, просто общались с пацанами, играли на телефоне, но по номерам нельзя было ходить.

— До конца турнира так и не разрешили?

— Нет, можно было к доктору зайти по одному человеку, все было строго.

— Как вы отнеслись к браслету с чипом в номерах отеля?

— Это очень смешно. Могли прийти брать тест, пришлось бы выйти из номера, а браслет показал бы нарушение. Это очень смешно, но таковы были правила, и мы должны их были соблюдать.

— Видели ли вы, какие были комментарии после того, как вы заняли четвертое место?

— Не согласен с комментариями, в них жесть какая-то происходит. Я не читаю их, но пацаны рассказывают, что им под фото пишут. Это неприятно, потому что это надламывает морально, где-то ты все равно их увидишь. Но такой опыт тоже нужен, мы не первые и не последние, все впереди.

— Какое было настроение после игры с финнами?

— Не было эмоций и сил даже плакать, потому что я отдал все, большего я уже не мог сделать, хотелось что-то поменять и уехать быстрее в Россию.

— В матче с канадцами от вас ждали, что во втором, третьем периоде поведете команду за собой, начнете бить соперника.

— Мне кажется, всех нас подломили первые три пропущенные шайбы, не вошли в игру. В третьем периоде я попытался что-то сделать, но уже было поздно, да и драться было не вариант, и так два человека травмированных. Тогда было бы не кем играть за третье место.

— Дело даже не в драке, а просто кого-то встретить жестко.

— На самом деле много с канадцами хитов было: у меня было только пять, у Князева — восемь, у Чистякова — шесть. Мы старались, втыкались, но этого не было с начала игры, мы завелись к концу второго периода, но уже было поздно.

— Какой вывод вы сделали о себе? Можете играть на таком уровне или рано еще?

— Выводы о себе только положительные, я знал, что я делаю, был уверен в себе, не допускал грубых ошибок. Мне нравилось играть и получать удовольствие с теми, с кем я играл.

— Вы действительно хотите поехать в Америку?

— Я пока еще не знаю, об еще не думаю. У меня контракт. Я поговорил с Ларионовым, поговорил с агентом, поэтому пока в раздумьях. Такого, что я сорвусь и поеду, нет ? во-первых, я не задрафтован, во-вторых, непонятно, что будет с сезоном дальше, а пропускать половину сезона я тоже не хочу.

— Вы работали со многими тренерами, действительно ли Ларионов не похож на тех, с кем вам приходилось работать?

— Да. У него видение площадки такое, какое у него было раньше, спокойный. Всегда все через контроль шайбы, через пас. Мне понравилось. Но в какой-то мере нужно было поиграть в такой хоккей — прошел красную, бросил, как играли все против нас. Но не думаю, что вина в этом, тут все дело в нас.