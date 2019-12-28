Финляндия забросила 8 шайб в ворота Словакии. Братья Ряти набрали на двоих четыре очка
Сборная Финляндии разгромила команду Словакии на молодежном чемпионате мира. В матче группового этапа финны одержали крупную победу cо счетом 8:1.
По два очка в этом матче набрали братья Ряти. На счету Аку дубль, у Аату гол и результативная передача.
Хоккей
Молодежный чемпионат мира
Группа A
Финляндия U20 — Словакия U20 — 8:1 (2:0, 5:1, 1:0)
Голы: Пуйстола — 2 (бол., Оден, Танус), 4:54 — 1:0. Ак. Рятю — 1 (Аат. Рятю, Ранта), 13:21 — 2:0. Оден — 1 (бол., Пуйстола, Танус), 27:15 — 3:0. Аат. Рятю — 1 (Маччелли, Киллинен), 28:26 — 4:0. Кокконен — 1 (Ранта), 33:14 — 5:0. Эрхольц — 1 (Томсон, Ноусиайнен), 34:51 — 6:0. Джуган — 2 (бол., Ткач, Мудрак), 36:34 — 6:1. Ак. Рятю — 2 (Маччелли, Хейнола), 39:30 — 7:1. Петман — 1 (мен., Хатакка), 52:03 — 8:1.
Вратари: Аннунен — Вылетелка (Главай, 34:51).
Штраф: 10 — 18.
Броски: 40 (11+18+11) — 26 (11+8+7).
Судьи: Фатеев, Хейдук.
28 декабря. Тршинец. Werk Arena.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/worldjunior/2019-2020/