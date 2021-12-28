МЧМ по хоккею 2022
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Дворкович сравнил игры сборной России против Швеции и Швейцарии на МЧМ

10:29
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Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над Швейцарией (4:2) в рамках группового этапа МЧМ-2022 в Канаде.

«Можно ли считать игру со Швецией единичной акцией? Они сильнее Швейцарии, но в первом матче больше сказались эмоции и волнение. Все это поправимо, главное — держать дисциплину и избегать чрезмерного числа удалений. А атака свое дело сделает, как в обоих матчах», — сказал Дворкович «СЭ».

Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. В следующем матче команда сыграет со Словакией 30 декабря.

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Данил Алешин все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде