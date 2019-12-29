Дмитрий Губерниев — о капитане сборной Канады: «Руку таким пожимать западло!»
Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем официальном Telegram-канале прокомментировал действия капитана сборной Канады после матча с Россией (0:6). Баррет Хэйтон не снял шлем во время исполнения российского гимна и игроки нашей сборной отказались пожимать ему руку.
«Хоккей! Молодежный Чемпионат Мира, Россия — Канада 6:0! И реакция нашего капитана Григория Денисенко и парней на действия капитана канадцев, который не снял шлем во время исполнения Гимна России! Руку таким пожимать западло! Вперед, ребята! Гордость!» — написал Губерниев.
Хоккей !!! Молодежный Чемпионат Мира , Россия — Канада 6:0 !!! И реакция нашего капитана Григория Денисенко и парней на действия капитана канадцев , который не снял шлем во время исполнения Гимна России !!! Руку таким пожимать западло !!! Вперёд , ребята !!! Гордость !!! ??? #хоккей #гордость #молодцы #чемпионамира #даешьмолодежь #молодежка #россия #гимнроссии #такдержать #григорийденисенко #капитан #ледоваядружина
Капитан канадцев не снял шлем во время гимна России. Наши игроки отказались пожимать ему руку