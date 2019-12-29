Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем официальном Telegram-канале прокомментировал действия капитана сборной Канады после матча с Россией (0:6). Баррет Хэйтон не снял шлем во время исполнения российского гимна и игроки нашей сборной отказались пожимать ему руку.

«Хоккей! Молодежный Чемпионат Мира, Россия — Канада 6:0! И реакция нашего капитана Григория Денисенко и парней на действия капитана канадцев, который не снял шлем во время исполнения Гимна России! Руку таким пожимать западло! Вперед, ребята! Гордость!» — написал Губерниев.

Капитан канадцев не снял шлем во время гимна России. Наши игроки отказались пожимать ему руку