Депутат Госдумы Игорь Лебедев в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от команды Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (1:4).

— Результат, конечно, не впечатляет, потому что Советский Союз приучил болельщиков к тому, что хоккейная сборная либо становится чемпионом, либо хотя бы играет в финале. Все движется вперед, мир развивается, — сказал Лебедев «СЭ». — Еще 30 лет назад вряд ли бы кто-то сказал, что сборная Германии может представлять угрозу в хоккее. А сейчас наша команда с трудом обыгрывает их в финале Олимпийских игр, а молодежка мучается с ними в четвертьфинале.

Мы остались без медалей, но не надо создавать из этого какую-то истерику и раздувать из мухи слона, как это пытаются сделать многие СМИ и люди в социальных сетях. Я, конечно, понимаю, сидя дома на диване у телевизора после семидневного пьянства легко рассуждать о том, как мы должны играть в хоккей и выигрывать. Но если хоть некоторые из них брали бы клюшку в руки и шли играть в хоккей, они бы поняли, насколько это сложно. Сидя на диване с бутылкой пива, можно кого угодно обвинять.

Я не считаю, что произошло что-то сверхъестественное, не хочу обвинять никого, а особенно игроков и тренера Ларионова. Да, не выиграли, но бились и дошли до полуфинала. Очень сомневаюсь, что канадская пресса и болельщики разорвали их сборную за поражение в финале. Наши же фанаты поле победы над США вешали золотые медали, а после поражения от канадцев готовы были ребят расстрелять. Наши хоккеисты молодцы, ждем от нашей сборной более успешного результата в следующем году.

(Сергей Федоров)