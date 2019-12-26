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Чехия — Россия. Голы и опасные моменты матча

19:45

Сборная России проиграла Чехии в стартовом матче группового турнира Молодежного чемпионата мира (3:4). В следующей встрече российская команда 28 декабря сыграет со сборной Канады.

Первый гол в составе россиян забил Егор Замула.

Вторую шайбу за россиян забросил Василий Подколзин.

Третий гол за Россию забил Егор Замула.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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