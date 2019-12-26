Чехия — Россия. Голы и опасные моменты матча
19:45
Сборная России проиграла Чехии в стартовом матче группового турнира Молодежного чемпионата мира (3:4). В следующей встрече российская команда 28 декабря сыграет со сборной Канады.
Первый гол в составе россиян забил Егор Замула.
Вот так это было #CZERUS #снамироссия pic.twitter.com/fhCamPBrsL— Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2019 г.
Вторую шайбу за россиян забросил Василий Подколзин.
Гол Подколзина — любуемся, конечно же #CZERUS #снамироссия pic.twitter.com/pxY9GlIpr5— Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2019 г.
Третий гол за Россию забил Егор Замула.
Быстро, уверенно забросил Егор — так, как нужно #CZERUS #снамироссия pic.twitter.com/YOsYr3Miu2— Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2019 г.
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