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Часть багажа сборной России не вместилась в самолет во время перелета в Канаду на МЧМ

08:43
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Часть багажа молодежной сборной России, не поместилась в багаж самолета и будет доставлена до первой тренировки команды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу молодежки.

«Полет в целом прошел нормально, летели из Хельсинки с двумя дозаправками — в Рейкьявике и Гус-Бей, — отметили в пресс-службе. — Да, часть багажа не поместилась в самолёт, предоставленный организаторами, поскольку он оказался слишком маленьким для трех команд и их багажа. Тот багаж, который был необходим команде в отеле, прилетел вместе с нами».

Остальная часть, которая необходима для тренировок, будет доставлена в ближайшее время, заявили в пресс-службе.

Молодежный чемпионат мира будет проходить в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Соперниками сборной России на групповом турнире будут шведы, американцы, австрийцы и чехи.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10267121

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