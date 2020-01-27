Брагин продлил контракт с ФХР до февраля 2022 года

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин продлил контракт, сообщает официальный сайт ФХР.

Новое соглашение рассчитано до февраля 2022 года.

63-летний специалист возглавляет молодежную сборную с 2014 года, а также работал с ней с 2010 по 2012 год. Под его руководством россияне провели 8 молодежных чемпионата мира, в которых один раз взяли золото (2011), четырежды выходили в финал (2012, 2015, 2016, 2020) и дважды становились бронзовыми призерами (2017, 2019). В 2018 году команда стала пятой.

Молодежный чемпионат мира в 2021 и 2022 годах пройдет в Канаде и Швеции соответственно.