Бедард стал самым молодым автором покера в истории МЧМ

Сборная Канады разгромила Австрию на молодежном чемпионате мира — 11:2. В составе канадцев четырьмя заброшенными шайбами отметился Коннор Бедард.

Как сообщает пресс-служба ИИХФ, он стал самым молодым автором покера в истории турнира. Сейчас ему 16 лет.

Для того, чтобы забросить 4 шайбы Бедарду потребовалось 12 бросков по воротам соперника.