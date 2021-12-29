Бедард стал самым молодым автором покера в истории МЧМ
Сборная Канады разгромила Австрию на молодежном чемпионате мира — 11:2. В составе канадцев четырьмя заброшенными шайбами отметился Коннор Бедард.
Как сообщает пресс-служба ИИХФ, он стал самым молодым автором покера в истории турнира. Сейчас ему 16 лет.
Для того, чтобы забросить 4 шайбы Бедарду потребовалось 12 бросков по воротам соперника.
4 goals on 12 shots. The youngest player EVER to score 4 goals in a single #WorldJuniors game.— IIHF (@IIHFHockey) December 29, 2021
THAT'S why Connor Bedard was the ? tonight. @HockeyCanada pic.twitter.com/WVetr442Sh
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