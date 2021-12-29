МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Бедард стал самым молодым автором покера в истории МЧМ

06:23
Теги:

Сборная Канады разгромила Австрию на молодежном чемпионате мира — 11:2. В составе канадцев четырьмя заброшенными шайбами отметился Коннор Бедард.

Как сообщает пресс-служба ИИХФ, он стал самым молодым автором покера в истории турнира. Сейчас ему 16 лет.

Для того, чтобы забросить 4 шайбы Бедарду потребовалось 12 бросков по воротам соперника.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Побег Рангника, отказ Дзюбы от сборной, закон о Fan ID. Провалы и скандалы 2021 года РПЛ
В ВОЗ объяснили затянувшийся процесс признания вакцины «Спутник V»
1
Реклама