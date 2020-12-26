«Авангард» отреагировал известным мемом на игру вратаря молодежной сборной США

«Авангард» в Twitter выложил мем «избирательный Дрейк», таким образом отреагировав на неудачную игру голкипера молодежной сборной США Спенсера Найта в матче с Россией (3:5). Найт допустил грубую ошибку, которая привела к голу в его ворота, и был заменен по ходу встречи.

Избирательный Дрейк — мем с рэпером Дрейком в оранжевой куртке, который отмахивается от чего-то рукой. Используется, чтобы показать отрицательное и положительное отношение к чему-либо.

В данном случае Twitter «Авангарда» «отмахивается» от Спенсера Найта и «одобряет» нападающего омичей Корбана Найта.