Амир Мифтахов: «С Аскаровым поблагодарили Журавлева, не волнуйтесь»

Вратарь сборной России Амир Мифтахов вспомнил эпизод полуфинального матча со Швецией (5:4 ОТ) на молодежном чемпионате мира, когда Даниил Журавлев при счете 3:2 выбил шайбу из пустых ворот. В течение турнира он жил вместе с защитником в отеле.

— Да уж поблагодарили, не волнуйтесь (улыбается), — цитируют Мифтахова «Известия». — Шайба так неудачно выскочила из-под Аскарова, и Журавлев — молодец, что до конца доиграл эпизод. У нас в команде на этом турнире все были друг за друга. Поэтому и Даня так сработал в этом эпизоде. И каждый отрабатывал за себя и за партнера по сборной. Это была настоящая команда, я счастлив, что играл с ними.

— Чувствуете, что на этом МЧМ стали сильнее?

— Да, я получил огромный опыт. Играли лучшие ребята со всех стран 2000-2002 годов рождения. Просто звери. Это была просто колоссальная практика. Рад, что поиграл на этом турнире.