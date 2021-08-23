Россия снова проиграла Канаде на хоккейном ЧМ. На этот раз шансов вообще не было

Впрочем, наша команда уже гарантировала выход в плей-офф.

Калгари (Канада). Чемпионат мира. Женщины

Канада — Россия — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Женский чемпионат мира по хоккею — зрелище, прямо скажем, специфичное. Даже для тех, чей кругозор выходит далеко за пределы мужского ЧМ и МЧМ. Где еще можно увидеть какое-то запредельное количество удалений за удар соперника клюшкой и удивиться тому, что судьи стабильно по разу за период отправляют хоккеисток в штрафной бокс с экзотичной для мужского хоккея формулировкой «поздний силовой прием»? Да и далеко не каждый продвинутый болельщик сможет переварить игру на пониженных скоростях, по сравнению с КХЛ и НХЛ.

Тем не менее, не замечать или отрицать развитие женского хоккея в России глупо. Да, в российской ЖХЛ, которая структурно входит в одну вертикаль во главе с КХЛ, команд чуть больше, чем в чемпионате страны по бейсболу. Да, одна из них представляет Китай и по сути никак не способствует развитию явления. Но если 10 лет назад девочки с нетривиальным желанием играть в хоккей даже в крупных мегаполисах были вынуждены рубиться в хоккей исключительно с мальчиками, то сейчас у них появилась возможность расти и развиваться в коллективе с лицами одного с ними пола. Количество женских детских команд в последнее время возросло и теперь в некоторых регионах даже стали проклевываться прообразы областных первенств. Прорыв ли это? В масштабах России — однозначно.

Вот только, несмотря на положительные тектонические движения, разрушить дуополию США и Канады, которые почти неизменно разыгрывают между собой золото и серебро мировых чемпионатов на всех возрастных уровнях, нам пока не удается. И если вчера женская сборная России с трудом переиграла швейцарок и начала ЧМ с победы, то во втором матче группового этапа по традиции попала под каток соперниц из страны кленового листа. Причем по команде Евгения Бобарико действительно проехались.

То, что зацепить очки россиянкам вряд ли удастся, стало понятно уже с самого начала первого периода, когда канадки 80% игрового времени проводили в зоне Надежды Морозовой и в стартовом отрезке перебросали нашу команду со счетом 17-3. Во многом именно благодаря своему вратарю девушки с логотипом Российского олимпийского комитета на груди сумели пережить первую двадцатиминутку и трепыхались почти до середины матча. Однако во втором периоде сборная Канады начала доминировать настолько, что даже ее магия перестала действовать.

Сначала хозяйки льда воспользовались обрезом Валерии Павловой и мгновенно организовали контратаку «3 в 1», которую завершила ее же и начавшая студентка «Принстона» Сара Филье.

А уже через пару минут вторую шайбу россиянкам воткнула другая дебютантка чемпионата мира Элла Шелтон, заставив нашу команду попросту посыпаться.

После третьего гола канадок в рамке сборной России появилась ее главная звезда Анна Пругова. Но и она не смогла притормозить соперника, который не думал выключать режим доминации и играл раза в три быстрее, создавая моменты у ее ворот даже в меньшинстве. Все, на что хватило подопечных Бобарико — это гол Ольги Сосиной в большинстве, лишивший вратаря хозяек Энн-Рене Дебьен «сухаря» всего за секунду до финальной сирены. И то, как наши хоккеистки не успокоились даже в безнадежной ситуации и выгрызли шайбу в заключительной атаке, не может не радовать.

Gosh, this sucks for Ann-Ren?e Desbiens but this was a great final roar of defiance from Russia. Olga Sosina snipes it home with less than 2 seconds left on the clock to spoil the shutout. Great placement and a quick release beats Desbiens. She laughs it off. Canada wins big. pic.twitter.com/0gDTF1d1Zp — Mike Murphy (@DigDeepBSB) August 23, 2021

В следующем матче сборная Россия встретится с действующими чемпионками мира американками. И давайте будем честны — предпосылок к тому, что наша команда сможет хотя бы закуситься с гегемоном, который в последние 6 лет оккупировал золотые медали, попросту нет. Впрочем, место в плей-офф россиянкам было обеспечено еще до начала турнира — при нынешнем регламенте ЧМ все команды группы А выходят напрямую в четвертьфинал.