Против США не было шансов, но главные матчи впереди. Сборная России бьется на женском чемпионате мира

Американки перебросали нас в пять раз.

Чемпионат мира. Женщины

Группа A

США — Россия — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

24 августа. Калгари. WinSport Arena.

Удивляет пренебрежение, с которым в нашей стране относятся к женскому хоккею. Это касается не только болельщиков, но и людей, непосредственно вовлеченных в индустрию. Мол, зрелище — исключительно для гиков, скорости низкие, никакой силовой борьбы. Хватает и тех, кто убежден, что девушками вообще не место в хоккее. Выбросите же кружевные салфетки с телевизоров и оставьте скепсис в прошлом. Женский хоккей, несомненно, уступает мужскому по зрелищности и динамике, но матчам девушек присущ свой колорит. Азарт и эмоции — те же, хватает интересных комбинаций и красивых голов. Сегодня, правда, все они были лишь в исполнении сборной США.

Проблема восприятия женского хоккея — в огромной пропасти между сборными на международном уровне. Американки, как и разгромившие Россию днем ранее канадки, — законодательницы трендов среди девушек с клюшками. Такое чувство, что встречаются команды с разных лиг. На самом деле, практически так и есть. Развитие женского хоккея в России и в Северной Америке — на колоссально разном уровне. Мы только-только внедряем то, что за океаном практикуется не первый год: специальные программы и секции для девушек. Приведу другой пример. Женская сборная России дебютировала на ЧМ только в 1997 году и в 2001-м взяла первую бронзовую медаль. В то время, как американки и канадки делят пьедестал с 1990 года, когда в Оттаве состоялся первый турнир.

Женский хоккей в России прогрессирует и набирает популярность, но тягаться с США и Канадой пока рано. Вера в то, что команда Евгения Бобарико зацепит очки с действующими победительницами ЧМ, так же наивна и необоснованна, как и рассуждения, что Земля стоит на трех китах и черепахе. На первых же секундах американки могли выйти вперед — Анну Пругову выручила штанга. Соперницы россиянок никуда не спешили и хладнокровно контролировали шайбу. Наши девушки вынужденно выбрали выжидательную тактику и подстраивались под оппоненток в темной форме.

Бросать при первой возможности и нагружать вратаря из всех позиций не входило в планы США. Американки вальяжно кружили и расчерчивали передачами зону Пруговой. Анна держалась до 12-й минуты, пока Бритта Керл не воспользовалась ее ошибкой. Пругова остановила выход из-за ворот, но потеряла шайбу из виду — чем легко воспользовалась Бритта.

Bismarck's Britta Curl won four straight state titles in high school. She's won back to back national championships at Wisconsin. Now she's scored her first goal at the Women's World Hockey Championship. We're in the best age for girls/women's sports in North Dakota history. pic.twitter.com/MroqB7QHAh — Dom Izzo (@DomIzzoWDAY) August 24, 2021

Россиянки действовали вторым номером, рассчитывая на ошибки соперниц и убегая в неплохие контратаки. Обороняться с превосходящим в мастерстве оппонентом сложнее всего во втором периоде. Дальняя лавка, наложение смен. Американки, напротив, чувствовали себя еще комфортнее. Особенно когда наша сборная дарила такие подарки, как Анна Шабанова в начале периода. Пругова вытащила два супермомента: сначала отбила резкий бросок с близкой дистанции, потом переместилась к штанге и надежно сыграла щитками.

Спасать команду вечно Анна не могла. Подавляющее преимущество американцы конвертировали во второй гол на 24-й минуте. Хилари Найт создала момент сама: выкатила на убойную позицию и бросила под ловушку Пруговой. Без шансов. Для Найт это уже 45-й гол на ЧМ, она — лучший снайпер за всю историю турнира.

Question: Most goals scored all-time in women's worlds hockey history?



Answer: @HilaryKnight



Question: Most assists recorded all-time by an American at #WomensWorlds?



Answer: @Bdecker14



Q: What school did both go to?

A: University of Wisconsinpic.twitter.com/94gq8ETciN — Wisconsin Badgers (@UWBadgers) August 24, 2021

Если вы не смотрели матч, от сухой статистики — а именно разницы по броскам — глаза могли полезть на лоб. 4:21 в первом периоде, 3:19 — во втором, 4:15 — в третьем. Голкипер сборной США Алекс Каваллини скучала и наблюдала за тем, как ее партнерши расстреливали Пругову. Хватит пальцев одной руки, чтобы сосчитать осознанные атаки россиянок. Отрадно, что терпеливый вектор наши девушки выдержали до конца основного времени. Не рассыпались, не опустили руки и продолжили самоотверженно принимать броски на себя, даже когда звездно-полосатые забрасывали пятую или шестую шайбы.

Сильный матч провела Пругова, отразившая 44 броска из 49, не подвела вышедшая на замену в третьем периоде Валерия Меркушева. Перед четвертьфиналом, куда, напомню, выходят все команды из группы, важно сохранить боевой настрой и веру в успех. Североамериканскую проверку наши девушки прошли с переменным успехом, но главные матчи — впереди.