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Мощные бедра и каменный живот. Как выглядят хоккеистки сборной России

Сегодня, 08:30
Валерия Меркушева, Нина Пирогова, Анна Пругова. Фото Instagram
Валерия Меркушева, Нина Пирогова, Анна Пругова. Фото Instagram
20 августа в Калгари стартует женский чемпионат мира по хоккею.

Наши девушки намерены показать, что отлично умеют играть в хоккей и добиться большего успеха на мировом первенстве.

Россиянкам предстоит выступить в группе против Швейцарии, Канады, США и Финляндии. Давайте узнаем, как выглядят спортсменки, которые будут отстаивать честь нашей национальной команды.

Валерия Меркушева, вратарь

Анна Пругова, вратарь

Ангелина Гончаренко, защитник

Нина Пирогова, защитник

Екатерина Добродеева, нападающий

София Лифатова, нападающий

Илона Маркова, нападающий

Елизавета Роднова, нападающий

Ландыш Фаляхова, нападающий

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