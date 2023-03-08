«Впервые встала на коньки в 79 лет». Команда пенсионерок из глубинки мечтает сразиться с Канадой

Праздничный репортаж корреспондента «СЭ» о том, как живет самая возрастная женская хоккейная команда в селе населением 700 человек.

На юге Архангельской области живет не так много людей. Устьянский район занимает площадь приличной страны — Кипра, 10 тысяч квадратных километров. Но если на Кипре живет 1,3 миллиона человек, то на берегах Устьи — 25 тысяч. Привычный пейзаж — бескрайние леса и белый, как зубы героев из рекламы стоматологии, снег. В селе Березник из 25 тысяч живет 700.

И среди этих 700 сельчан нашлось сразу 12 хоккеисток, чей средний возраст — 68 лет. Это местная команда, уже ставшая легендарной, — «Устьяночка», где играют самые опытные с жизненной точки зрения хоккеистки мира.

Согласитесь, довольно необычно для поселка посреди Архангельской области. Разгадка в трех буквах — УЛК, Устьянский лесопромышленный комплекс, который финансирует команду и, по сути, всю деревню, пытаясь сделать ее «Северной Швейцарией». Дома в стиле шале, ровные дороги и все такое. Если помните, именно шапочку с символикой этой компании носил Александр Большунов.

Большунов в прошлом году приезжал в местный Ледовый дворец и даже сыграл с детьми. Бабушки в этот момент были заняты. Ну или Александр не рискнул против них выйти на лед. Теперь приехали мы — и нас, журналистов, возили будь здоров.

Фото ХК «УЛК»

Тренирует участница ОИ-2010

Когда родился Овечкин, капитану команды Валентине Павловне было уже 45. Она рассказывает, почему пошла в этот спорт:

— Покатаешься — и жить хочется. Надо играть, надо двигаться. У нас три тренировки в неделю. Не всегда все приходят, конечно, у всех дел много. Я встала на коньки впервые в 79 лет. Просто захотелось покататься. И хозяйство все сама веду, управляюсь. Раньше были коровы, теперь курочки. Дети иногда помогают, у меня уже трое детей, трое внуков и трое правнуков, — говорит капитан в полной экипировке.

Валентине Павловне — 83 года.

Но главная звезда здесь — Мария Онолбаева, тренер команды и вратарь сборной России на Олимпиаде в Ванкувере. Женская команда тогда выступила как минимум не хуже мужской — проиграла в матче за 5-е место по буллитам швейцаркам. На вопрос, почему поменяла Москву на деревню посреди тайги, Мария отвечает:

— Первое время тоскливо, но потом понимаешь, как классно. Бабушки все мне несут — яйца, молоко, сыр, самогон. Выходишь — все в пешей доступности, красивая природа, люди добрые. Летом выходишь — вот тебе речка, вот тебе лес, шашлыки, баня. Кайф! Привыкаешь и понимаешь, что большой город тебе не очень-то и нужен. Да и такие условия мне ни в одной московской детской школе бы не предложили. И свободного льда в городе не найдешь, — признается 12-кратная чемпионка России.

Она даже сталкивалась с Еленой Вяльбе — нынешний президент Федерации лыжных гонок России некогда возглавляла попечительский совет клуба «Торнадо». Онолбаева вспоминает ее добрым словом: «К Елене Валерьевне только уважение. Она всегда правду в лицо скажет, ничего не утаит».

Да, это мы знаем. И норвежцы тоже, и люди из Международной федерации лыжных видов спорта.

Фото ХК «УЛК»

Сыграть хотят с канадками или на Красной площади

Интересно, что Мария в свои 44 иногда и поигрывает за команду. «Ездили в Петрозаводск на турнир, благодаря Марии Асановне, которая больше всех бегала, взяли бронзу. Они вообще первые три месяца только у бортика катались», — иронично рассказывает экс-вратарь сборной России. Но сейчас, надо признать, тренировки совсем другого уровня.

И соперники в планах «Устьяночки» другого ранга. На вопрос, кого хотели бы увидеть среди них, предлагают два варианта: во-первых, хотели бы с канадками сыграть, но у них аналогичных команд нет, да и сотрудничество через океан сейчас затруднено. Я предложил взамен СКА, но тренер в ответ говорит: да Роман Ротенберг только посмеется. И раскрывается: «Они мечтают с Путиным сыграть. Пусть даже не он к нам приедет, а мы к нему на Красную площадь. Только пусть он без своих энхаэловцев выходит!» Ну а если не получится — то хотя бы в Ночную хоккейную лигу заявиться. Только собирается полный состав редко. «Как я с вами заявляюсь», — шутит Онолбаева, демонстративно обращаясь к команде.

Пока же сыграть предложили нам, журналистам, в формате «4 на 4». Мы продержались полноценный период — 20 минут, правда, грязного времени. Сыграли вничью — 9:9, причем выводить мирный исход специально не пришлось. Уже ко второй минуте мы летели 0:2, и пришлось срочно перестраивать схему, чтобы выполнить сразу две задачи — не опозориться и отыграться. Удалось — спаслись в концовке. Обошлось без силовых приемов, но подбивают клюшки на пятачке бабушки профессионально, когда вообще не ожидаешь никого за спиной.

Напоследок, когда уже прощались, Валентина Павловна передала слова поддержки Александру Овечкину, который недавно потерял отца: «Саша, держись, мы с тобой. Команда «Устьяночка» села Березник соболезнует тебе и поддерживает».

У этих хоккеисток все хорошо с состраданием и воспитанием. Многим нашим звездам поучиться бы у них если не тактике, то такту.