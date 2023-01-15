14-летняя хоккеистка доминирует на уровне Макдэвида. У нее сумасшедшая статистика даже в мужской лиге

Нела Лопушанова забила лакросс-гол на молодежном чемпионате мира и набрала больше всех очков.

Хоккей в Словакии прогрессирует в последние годы. Его реанимировали после многолетнего провала и начали поставлять юниоров топ-уровня. На драфте-2022 впервые в истории два словацких парня ушли под первым и вторым номерами. Юрай Слафковски и Шимон Немец повторили достижение Александра Овечкина и Евгения Малкина. Российских форвардов выбрали в топ-2 на драфте в 2004 году. Никогда прежде европейцы не получали два первых номера. Только вдумайтесь, какой размах. Словацкие игроки встали в ряд с Малкиным и Овечкиным. На ближайшем драфте высоко котируется Далибор Дворски — он наверняка уйдет в топ-10.

Как выяснилось, богата хоккейная Словакия на таланты не только среди парней. В эти дни проходит женский молодежный чемпионат мира, где играют девушки до 18 лет. Словацкая сборная не вышла в полуфинал, уступив Швеции, но запомнилась как минимум из-за одной хоккеистки. Знакомьтесь, Нела Лопушанова. Ей всего 14 лет, но юный возраст не мешает издеваться над старшими девушками. В матче с «Тре Крунур» Нела забросила единственную словацкую шайбу. Причем сделала это в стиле лакросс. Такие голы приелись в последнее время и не производят шокового эффекта, но среди девушек смотрятся смело и неожиданно. Тем более что Лопушанова стала автором первого в истории женского лакросса на турнирах ИИХФ.

Для женского хоккея редкость, когда игрой девушки начинают восхищаться в таком юном возрасте. Больше это касается парней, когда скауты следят за талантами, формируют отчеты, а видео разлетаются по СМИ и социальным сетям. Женщины с клюшками привлекают меньшую аудиторию. Лопушанова суперрезультативностью на женском МЧМ-2023 заставила обратить на себя внимание. За пять матчей она забила девять голов и сделала три передачи. Нела с отрывом лидирует в гонке бомбардиров, причем сборная Словакии даже не прошла в полуфинал. Уровень партнерш Нелы не впечатляет. И во многом благодаря стараниям Лопушановой словачки смотрелись достойно с прямыми конкурентами.

Нела Лопушанова (№3). Фото Global Look Press

Что известно о новой хоккейной супервумен? Нела родилась в маленьком городке Жилина, что на северо-западе Словакии. Отсюда же родом экс-форвард «Авангарда» Петер Цегларик. Старший брат Нелы также посвятил жизнь хоккею. 20-летний Симон Лопусан играет во второй словацкой лиге и не подает больших надежд — не вызывался ни в юниорские, ни в молодежные сборные. Нела, как часто бывает среди девушек, начала заниматься хоккеем в секции с мальчиками. Для 14 лет она выделяется неплохими габаритами. Если верить сайту Федерации хоккея Словакии, ее рост — 170 сантиметров, а вес — 66 килограммов.

В ее профиле можно найти занимательную статистику. Приведены данные с разных турниров — и на каждом Нела собирала очки с темпом Коннора Макдэвида. Сложно оценить уровень сопротивления, но цифры говорят сами за себя. В прошлом сезоне за шесть матчей в местной лиге, где играют в том числе и взрослые девушки, Лопушанова набрала — только вдумайтесь — 40 (25+15) очков. И поднялась на третье место в бомбардирском списке. В текущем чемпионате Нела отметилась 25 (15+10) баллами за шесть игр. Параллельно девушка выступает в мужском чемпионате среди юношей до 16 лет. И там ей также нет равных: 31 (15+16) очко за десять игр.

Лопушанову уже называют будущей звездой женского хоккея в Словакии. Любопытно будет проследить прогресс Нелы. В 14 лет она набирает больше очков, чем многие мальчишки-сверстники. Конкуренции среди девушек внутри страны для нее просто нет. Не сомневаюсь, что игрой на МЧМ Лопушанова заинтересовала скаутов североамериканских лиг, которые просматривают резерв в женские команды. Пока все рекорды она установила среди молодежи и в местном чемпионате. И торопить события не стоит. Но при правильном развитии Нела вырастет в хоккеистку исключительного уровня.