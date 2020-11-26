«В России есть стереотип, кем должна быть женщина. Это наш менталитет». Вся правда о женском хоккее

Поговорили с хоккеисткой и уфимской «Агидели» Илоной Марковой — о ковидном сезоне, зарплатах и проблемах судейства в ЖХЛ, а также популяризации женского хоккея в России.

Илона Маркова

Родилась 18 января 2002 года в Кирове.

Нападающий.

Игровая карьера: СКИФ (ЖХЛ, 2017-18), «Агидель» (ЖХЛ, 2018 — н.в.).

Бронзовый призер МЧМ-2020, двукратный чемпион России (2019, 2020).

Для многих болельщиков ЖХЛ по-прежнему остается тайным миром. В лиге всего восемь команд, хотя и уровень конкуренции растет год за годом, что положительно сказывается и на выступлениях сборной России. Постепенно женский хоккей все чаще попадает в фокус общественности и СМИ, в том числе благодаря активности в соцсетях самих девушек.

Нападающая «Агидели» Илона Маркова в интервью «СЭ» рассказала о проблемах популяризации женского хоккея, стереотипах и отношении к девушкам-хоккеисткам.

«Уже месяц ждем матчей»

— Мы видим, как с ковидом борется КХЛ. С какими проблемами из-за вируса столкнулась ЖХЛ?

— В ЖХЛ, как и во всем мире, были сильны напуганы коронавирусом. В некоторых моментах паника была лишней. Сезон очень долго не начинался из-за постоянных переносов, которые продолжаются до сих пор. Несколько человек заболеют — команда на карантине. Чемпионат получается очень скомканным. Мы играем какие-то матчи, но огромных перерывов из-за количества команд не избежать. Видимо, лига была сильно напугана, но, думаю, скоро к этому привыкнут и будут искать варианты. Главное, что сезон продолжается.

— Все требования по противодействию ковиду аналогичны КХЛ?

— Мне кажется, их намного больше. В ЖХЛ стараются все сделать как можно безопаснее. В КХЛ пускают болельщиков, реже переносят матчи. Если кто-то заболел, этих игроков отстраняют, и команда продолжает играть. У нас — сразу переносы. Распространение вируса пресекают на корню.

— Переносы выбивают из игрового ритма?

— Конечно. Мы с июля пахали на сборах. Три месяца работали по определенному плану, а потом, за пару дней до выезда, нам говорят, что игр не будет — перенос на январь. Сейчас около месяца ждем матчей. Тренироваться можно сколько угодно, но это морально тяжело. Организм тоже истощается — не знаю, какими могут быть последствия этого.

— Месяц ждете матчи?!

— Около того. У нас планировался выезд 10 ноября, но все отменилось. Последний раз мы играли только в октябре. Сейчас, в 20-х числах, будут следующие матчи.

— КХЛ весной потеряла «Адмирал» из-за проблем с финансированием. ЖХЛ понесла две потери: закрылись команды «Горный» и «Динамо» из Санкт-Петербурга.

— Изначально закрыли «Динамо», а «Горный» оставался под вопросом. До последнего искали разные варианты финансирования. Для нас это было критической потерей — команд и так немного. Но все-таки их закрыли. Правда, затем создали новую команду — «Динамо-Нева».

— В чем феномен китайского «КРС Ванке Рэйз»? Команду собрали буквально с листа, и сейчас они всех обыгрывают.

— Не сказала бы, что сильно восхищена ими. Да, у них хороший подбор игроков по индивидуальным качествам. Команда очень слаженная — все проявляют себя как в нападении, так и в обороне. Думаю, это идет изнутри — от коллектива, отношения руководства, правильного подхода в плане хоккейных мелочей и сервиса. Из этого и складывается результат.

— Зарплаты хоккеистов КХЛ измеряются в миллионах. Сколько нулей нужно убрать, чтобы получить среднюю зарплату ЖХЛ?

— Зарплата — около 60 тысяч рублей в месяц. Думаю, это даже чуть выше среднего.

— Этих денег хватает, чтобы спокойно себя обеспечивать только хоккеем?

— Нет. Смотрю на это со своей стороны, как молодой игрок. На мой взгляд, молодых в нашей стране и лиге недооценивают в плане зарплат. Мотивация в денежном эквиваленте — всегда плюс. Есть мнение, что молодому хоккеисту нельзя выписывать даже среднюю зарплату. Он должен играть за маленькие деньги, чтобы, не дай бог, звездная болезнь не захватила. К вопросу о китайской команде — там понимают, что игроков нужно мотивировать и в плане денег. Это стимул, чтобы работать еще усерднее.

— ЖХЛ станет сильнее, если пригласит новые команды?

— ЖХЛ — хорошая лига, если сравнивать с другими странами. Конечно, расширение — это круто и для лиги, и для уровня игроков. В следующем сезоне хотят открыть клуб в Челябинске, в этом — добавилась команда «МСМО 7.62». Так что ЖХЛ развивается, а вместе с ней и сборная России.

— Очень удивился, когда узнал, что в «Агидели» играет 15-летняя девушка Ксения Тюрина. В КХЛ не пускают игроков моложе 16 лет, а в ЖХЛ можно?

— Возрастное ограничение есть — как раз с 15 лет разрешено играть в ЖХЛ. Если брать в пример Ксению, то она как раз в том возрасте, когда из девочки превращаются в девушку. У нее сейчас формируется организм. Да, ей бывает сложно на сборах и тренировках, но в нашей команде никогда не было щепетильного отношения к молодым. Всегда говорят: «Если вы приезжаете в команду, вся ответственность лежит на вас. Поблажек не будет — вы работаете как и все». Но руководство и тренерский штаб все-таки осознают, что ей только 15 лет, и уделяют дополнительное внимание — работают индивидуально, больше подсказывают, чтобы ей было легче.

«Зачем вы надеваете на меня эту стремную форму?»

— Почему в детстве вы выбрали не гимнастику, фигурное катание или танцы, а именно хоккей?

— История очень интересная. Я как раз занималась гимнастикой и фигурным катанием — была максимально девчачья жизнь. А потом мама решила отдать меня в хоккей. Тогда им занималась моя старшая сестра, и, возможно, мама увидела в этом перспективу. Для меня хоккей был максимально странным видом спорта. Как я могу в него играть? Зачем вы надеваете на меня эту стремную форму? Были моменты, когда я плакала и говорила: «Мам, зачем ты на меня это надела? Я не хочу здесь находиться». Когда уже стала осознавать, что у меня получается, мне понравилось. Но изначально я бы ни за что не пошла в этот спорт (улыбается).

— Сталкивались с неприятными ситуациями из-за увлечения хоккеем?

— Конечно. Иногда получалось, что в команде я играла наравне с мальчиками своего возраста. Девочки же быстрее растут: я была выше, немного сильнее. Но в некоторых командах мне говорили, что «у нас девочки не будут играть». Я такая: «В смысле?» Иногда было сложно оставаться в спорте, и мама искала новые команды. Доказывала игрой, что готова заниматься. Но для меня это стало только плюсом — появился стимул работать в тех мужских командах, где меня брали.

— Откуда идет такое отношение? Эти стереотипы мешают принять женский хоккей.

— Это просто Россия — такое встречается только у нас. Все идет от стереотипа, кем должна быть женщина и кем должен быть мужчина. У людей есть определенные понятия, а что-то новое в голове не укладывается. Хотя мир не стоит на месте. Сейчас люди выбирают ту профессию, которой хотят заниматься, а не по половому признаку. Это наш менталитет. Определенный прогресс есть, но не такой, как за рубежом.

— Любой женский коллектив в эмоциональном плане и рядом не стоял с мужским. Доходило до критических моментов?

— Нужно различать профессиональный клуб и обычный коллектив. Бывают тяжелые моменты, но мы понимаем, что эти эмоции помешают в матчах. Если мы пересечем эту черту, то не сможем выигрывать. Команда должна это осознавать, а у некоторых получается, что на первый план выходят пустые эмоции. Ради чего все это? Да, мы можем быть злыми, агрессивными, но все очень быстро забываем.

— В некоторых видах спорта девушек ограждают от отношений с парнями до определенного возраста, чтобы это не мешало карьере. Вы сталкивались с этим?

— Скорее нет, чем да. Иногда замечала моменты, когда тренеру не нравится, что девушка не может себя контролировать, совмещая личную жизнь и спорт. Тренер от этого напрягается. Но никогда не было такого, чтобы кому-то говорили, мол, я буду решать, как тебе жить. Это все равно неизбежно. Тренер только скажет, что нужно наладить свои мысли, а что уж мешает играть — это только твои проблемы. Каждый человек сам делает выбор.

— В волейболе девушкам запрещают надевать серьги, кольца и прочие украшения. В хоккее есть аналогичные запреты?

— Лично я не сталкивалась (улыбается). Помню, как-то играла на «Золотой шайбе», и девочка из другой команды спросила: «Ты что, играешь в сережках?» Оказалось, им запрещали их надевать. То есть это зависит от тренера. Сами же девушки считают, что если мы хотим выглядеть эффектнее, то мы это делаем. Для нас это плюс.

— Ногти, наверное, длинные не нарастишь в крагах.

— Конечно, нет (смеется).

— Требований в женской лиге больше, чем у мужчин?

— Отчасти да. Но сейчас мы понимаем, что наша репутация зависит только от нас — как будет развиваться женский хоккей, сколько придет болельщиков, как к нам относятся. Поэтому все требования мы осознаем. У нас не такая большая конкуренция — бывает, что некоторых нужно заставлять. У мужчин же все просто: если ты не тянешь, с тобой прощаются. У нас же дают шансы, так как хороших игроков не так много.

— Как поднять популярность ЖХЛ?

— Прежде всего, через социальные сети. Прошло время, когда считали, что, если ты выставляешь свою жизнь напоказ в инстаграме, значит, ты не хоккеист. Наоборот, сейчас этому уделяют внимание. Дарья Миронова освещает нашу лигу — ей за это огромное спасибо. Сами девчонки стараются активно вести свои аккаунты, чтобы быть в теме.

Возможно, женский хоккей мог выйти на новый уровень с иной трактовкой правил. Соответственно, больше людей стали бы нас смотреть. Самое главное — детский возраст. Важно, чтобы девочек брали в хоккей, создавали команды. Тогда будет конкуренция, а родители поймут, что это нормально, и приведут своих детей.

— Вы ведете влог на YouTube. Как пришла такая идея?

— Всегда хотела освещать свою жизнь как для других людей, так и для себя, чтобы в будущем пересматривать какие-то моменты. Однажды меня осенило, что такая возможность есть. Еду с молодежной сборной на турнир — почему бы не снимать обстановку изнутри? Почему бы не делиться впечатлениями? Поняла, что людям это действительно нравится, и сейчас это особенно актуально.

— Монтируете сами?

— Да-да, и снимаю, и монтирую сама.

— Честно признайтесь, чей влог лучше: ваш или Андрея Алтыбармакяна?

— Не знаю (смеется). Я не так много видео у него смотрела, но формат интересный.

— Косых взглядов окружающих не замечали?

— Мне неважно, как на это смотрят люди. Главное — мне это нравится. Сейчас каждый адекватный человек увлечен только своей жизнью. А если кто-то косо на тебя смотрит, значит, в их жизни нет чего-то интересного, чем бы они были увлечены.

— Влог тренировкам не вредит?

— Влогом я занимаюсь только в свободное время. Если пришла уставшая с игры, тренировки или скоро важный матч, никогда не сяду монтировать видео. Если же у меня появляется свободное время, есть желание и вдохновение, буду этим заниматься.

Видео публикую не так часто. Предпоследнее — с молодежного чемпионата мира — выложила спустя год. Не гонюсь за подписчиками и делаю все, когда захочу. Никогда не заставляю себя. Влог — исключительно хобби. Все это прекрасно понимают и поддерживают меня в этом.

— У большинства молодых парней главная цель — играть в НХЛ. Какие цели вы ставите перед собой?

— Построить максимально успешную карьеру и обеспечить свою жизнь. Любой спортсмен гробит здоровье ради семьи, чтобы было чем ее обеспечивать. Это, конечно, глобальная цель. Главное — детские мечты об Олимпиаде, чемпионатах мира. Они никуда не уходят с годами.

— Из влога узнал, что летом вы сдавали ЕГЭ.

— Да, сдала все необходимые предметы и поступила в московский университет. Учусь дистанционно на спортивного менеджера. Образование для меня — это страховка на будущее.

«Не понимаю, почему в ЖХЛ не приглашают судей-мужчин»

— Часто слышал критику судейства в ЖХЛ. Чем все недовольны?

— Во-первых, недостаточной компетентностью судей. Вы могли заметить, что критика идет в открытую. Никто не стесняется об этом говорить, потому что было много моментов, которые при просмотре трактовались иначе. Это проблема не конкретного судьи. Очень много несправедливых моментов, которые могут становиться переломными.

Не понимаю, почему в ЖХЛ не приглашают судей-мужчин. Не согласна, что судить должны только женщины. Вопросы вызывает и трактовка силовой борьбы. Заметила, что некоторые игроки могут специально упасть ради удаления. Я по правилам иду в корпус, а человек просто упал. Так как силовая борьба вообще запрещена, меня, конечно, удаляют. Это происходит очень часто.

— На международных турнирах все иначе?

— Однозначно. На таком уровне дозволено больше силовой борьбы. Игроки максимально готовы физически, и нелепых падений уже нет. Да, силовая борьба запрещена, но позволяют намного больше. Судьи действуют увереннее. Решения принимаются без двойных трактовок. Соответственно, и игра более напряженная.

— Думаю, проблема компетентности судейства связана с тем, что не каждая девушка захочет идти учиться на арбитра.

— Да, вы правы. Возможно, финансовая составляющая не на таком уровне, чтобы пойти учиться и работать потом всю жизнь судьей.

— Персонал в командах по большей части мужской?

— Да. Пока почему-то к девушкам относятся с недоверием. Есть пример Жанны Щелчковой, у которой была очень крутая карьера. Сейчас она работает в сборной, но таких примеров очень мало. Поэтому многие понимают, что нужно думать о будущем, чтобы чем-то заниматься после завершения карьеры.

— В КХЛ мы привыкли, что тренерский штаб состоит из аналитиков, тренеров по ОФП, тренеров-операторов и так далее. Сколько тренеров в команде ЖХЛ?

— Чаще всего три: главный, ассистент и тренер вратарей. В некоторых командах есть тренер по ОФП, но не все могут позволить такое расширение штаба.

— На уровне сборной штаб больше?

— Да, и это огромный плюс. За три года в молодежной сборной я увидела огромный прорыв именно в расширении тренерского штаба. На последний Новый год мы дарили им подарки, и у нас было 13 мужчин, включая сервисмена, оператора, фотографа. Штаб большой, что только радует. Твою игру реально анализируют, подсказывают, например, тонкости по питанию. Это очень здорово.

— Говорят, что во многих клубах ЖХЛ не хватает компетентности и главным тренерам — девушек излишне изнуряют тренировками. Вы с таким не сталкивались?

— Сталкивалась. Не буду говорить, где и когда, но такое было. Иногда тренер не до конца осознавал, что он нам дает. Чувствовала, что заболеваю, когда не хватало отдыха. Но мы сами выбрали этот спорт. Поэтому, как и все спортсмены, мы должны к этому быть готовы. Таких случаев не так много, и нам нужно терпеть.

— Сейчас потерпеть придется и без международных турниров, которые накануне были отменены. Сильно расстроились?

— Конечно. Раньше нас и дома практически не было — ездили на разные турниры. А сейчас забыли, что это такое. Надеюсь, в скором времени все наладится.