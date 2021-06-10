Женщины хотят играть в хоккей против мужчин. Такое может быть даже в КХЛ

«Куньлунь» хотел заявить вратаря из женской команды, но помешала травма. Разбираем случаи, когда женщины уже выходили на лед против мужчин

Исторический драфт

Пока шел чемпионат мира, вы могли упустить знаковое для хоккея событие, которое удивит вас не меньше поражений канадцев от Латвии и Германии. Впервые в истории лиги Онтарио на драфте выбрали девушку. Клуб «Сарния», где когда-то выступали Наиль Якупов, Стивен Стэмкос и Александр Гальченюк, наградил 16-летнюю Тайю Карри 267-м номером в 14-м раунде. Люди консервативных взглядов возмущенно возразят — куда катится мир? Но придержите руки над столом, как советовал Артему Дзюбе Леонид Слуцкий. Карри — один из лучших вратарей лиги AAA, где играют мальчики до 16 лет. Если юноши и хотели встретиться с Таей, то уж точно не на льду.

Карри занимается хоккеем с девяти лет. Чаще всего девушки начинают играть вместе с мальчиками, но к 13-14 годам, если все еще хотят связать жизнь со спортом, переходят на специализированные программы для женщин-хоккеисток. Тайя осталась в мужской команде и всегда хотела, чтобы к ней относились как к обычному вратарю, отставив гендерные стереотипы. Высокий уровень конкуренции — стимул, к которому девушка стремилась последние годы. Она усердно работала в зале и на льду — ее атлетизму, растяжке и скорости позавидуют многие юноши.

Со спортом Тайя дружит с раннего детства. Она играла в футбол (правда, не защищала ворота, а забивала голы), в регби, обучалась верховой езде и катанию на вейкборде. Последние годы она сосредоточилась на хоккее и проводила длительное время на катке. В лиге, где играла Карри, сезон так и не возобновили из-за коронавирусного локдауна. Она пропустила чемпионат-2020/21, но это не помешало руководству «Сарнии» положить на нее глаз.

Женщины в мужских лигах

Выбор на драфте не гарантирует Тайе, что она сыграет за «Сарнию» уже в новом сезоне. Бросать девушку под танки раньше времени нет смысла — телу нужно дать время, чтобы окрепнуть. Ее рост только 170 см, а вес 65 кг. Самого миниатюрного вратаря НХЛ Юусе Сароса из «Нэшвилла» она ниже на 9 сантиметров, а до среднего роста парней из лиги Онтарио ей не хватает 13,5 см. Не говоря о том, что в OHL играют юноши 18-19 лет, а Тайе только 4 января исполнится 17.

Женщины в мужских командах — большая редкость, но история помнит смелых дам, которые не побоялись выйти на лед с представителями сильного пола. Самый яркий пример — Манон Реном, которая, так же как и Карри, ловила и отбивала броски суровых мужиков во времена, когда в НХЛ еще не перевелись тафгаи. Экс генеральный менеджер «Тампы» Фил Эспозито, просматривая хайлайты Реном в юниорской лиге, даже спутал ее с парнем — так легенда канадского хоккея был впечатлен движением Манон в рамке.

Несмотря на неожиданный поворот, дебютирующие в НХЛ «Молнии» пригласили 20-летнюю девушку в тренировочный лагерь. Она работала наравне со всеми и заслуженно получила исторический контракт с клубом и период в воротах в выставочном матче против «Сент-Луиса». Эспозито боялся, что соперник накидает ей полную авоську. Но забить девушке смогли только Брендан Шэнахэн и Джефф Браун, с остальными семью бросками Манон справилась.

— Все были со мной приветливы, никаких подначек или двусмысленных шуток, — рассказывала Реном. — А потом была первая двусторонняя игра, в которой я не пропустила ни одной шайбы, хотя моментов было много. После нее я почувствовала, что многие игроки стали воспринимать меня всерьез. Для них мое появление в воротах перестало быть комедией. А еще более уважение ко мне усилилось после моего единственного в тот год периода в настоящем выставочном матче — против «Сент-Луиса».

Построить карьеру в НХЛ у Реон не получилось — ее отправили в фарм-клуб «Тампы», где она сыграла 24 матча за пять сезонов. Как ни странно, первопроходцами среди девушек в мужских лигах являются вратари. Кумир Карри — Шэннон Сабадош, первая женщина, дебютировавшая в Западной хоккейной лиге за «Три-Сити». В одном из выставочных матчей она даже подменила легенду «Монреаля» Кэри Прайса и пропустила меньше его. Сабадош принадлежит другое не менее уникальное достижение — она впервые отыграла «на ноль» в мужской профессиональной лиге.



Большинство девушек-хоккеисток, выступающих в мужских лигах, играли именно в воротах. Есть, конечно, и исключения. Например, Хейли Викенхайзер, которая подписала контракт с клубом из второго финского чемпионата и была одной из лучших в команде по выигранным вбрасываниям. Все же самые известные женщины в мужских командах — голкиперы. Лично я этому не удивлен. Почему? Основное различие между женским и мужским хоккеем — скорости и степень силовой борьбы. Натренировать девушку, чтобы она выдерживала сокрушительные хиты парней, практически невозможно, а обучить ловить шайбы вполне реально. Комплекс технических приемов — перемещения, работа в стойке и в сплите — одинаковый что у мужчин, что у женщин. Само собой, с парнями все движения нужно выполнять быстрее и быть готовой к более сильным броскам.

Вратарские привилегии (не нужно носиться за шайбой по всему полю и убивать соперника у бортов) практически нивелируют различия между мужчинами- и женщинами-голкиперами. Особенностью тренировок с девушками (кроме отдельной раздевалки), которую мне назвали несколько тренеров-вратарей, считается психология. Не открою Америки — у женщин и у мужчин она разная. На парней ты можешь прикрикнуть, быть более требовательным, а к женщинам нужен более деликатный подход, чаще всего — индивидуальный.

Китайский эксперимент

Сама идея, что женщина выйдет в официальном матче, допустим, НХЛ или КХЛ, не кажется бредом сумасшедшего. Вы удивитесь, но в прошлом сезоне наша лига была близка к этому как никогда. Если у «Куньлуня» дела в регулярке шли из рук вон плохо, то их коллеги по женской команде из «КРС Ванке Рэйз» — лидеры ЖХЛ. Китаянок в команде не так много, но за счет интернационального костяка девушки выиграли регулярку и вышли в финал плей-офф, который перенесли на более поздний срок — их соперницы из «Агидели» сдали положительные тесты на ковид.

Главная звездочка «Ванке Рэйз» — вратарь Ноора Рятю. Она считается одним из сильнейших голкиперов в женском хоккее и не понаслышке знает, каково это — отбивать броски парней. В сезоне-2014/15 Ноора подписала контракт с «Киеко-Вантаа» из второго финского чемпионата и провела восемь матчей с мужиками, пока ее не отдали в аренду в третий дивизион, где она отыграла до 2017 года.

Возможность выйти на лед с парнями Рятю могла получить и в минувшем сезоне. Китайский клуб готовил сенсационный эксперимент — руководство хотело заявить на один из матчей регулярки девушку-вратаря из «Ванке Рэйз». С инфоповодами у «Драконов» все печально, и выход Нооры против условного «Нефтехимика» мог вызвать колоссальный интерес как в России, так и в Северной Америке, не говоря уже о родной для нее Финляндии. По нашей информации, КХЛ была готова поддержать проект «Куньлуня», но планы перечеркнула травма голкипера. В феврале финка получила повреждение во время контрольного матча со сборной Россией и пропустила концовку регулярки.

Только представьте, какой интерес вызвал бы матч с участием Нооры. А если бы «Куньлунь» победил — с какой злостью уходил бы в раздевалку соперник, который проиграл команде с девушкой в воротах? Даже если Рятю пропустила бы четыре-пять, да хоть шесть шайб — «Драконы» привлекли бы к хоккею новую аудиторию, особенно женскую.

Поэтому в выборе Тайи Карри на драфте следует выделять и маркетинговую составляющую. Простой пример — вы когда-нибудь слышали о команде «Сарния» до этого? Теперь знаете как минимум, что такой клуб существует. При этом у девушки есть реальные шансы сыграть с парнями. Так что соперники «Сарнии» не в этом, так в следующем сезоне к послематчевому рукопожатию должны подготовить букет цветов, не иначе.