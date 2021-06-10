Женщины хотят играть в хоккей против мужчин. Такое может быть даже в КХЛ
Исторический драфт
Пока шел чемпионат мира, вы могли упустить знаковое для хоккея событие, которое удивит вас не меньше поражений канадцев от Латвии и Германии. Впервые в истории лиги Онтарио на драфте выбрали девушку. Клуб «Сарния», где когда-то выступали Наиль Якупов, Стивен Стэмкос и Александр Гальченюк, наградил 16-летнюю Тайю Карри 267-м номером в 14-м раунде. Люди консервативных взглядов возмущенно возразят — куда катится мир? Но придержите руки над столом, как советовал Артему Дзюбе Леонид Слуцкий. Карри — один из лучших вратарей лиги AAA, где играют мальчики до 16 лет. Если юноши и хотели встретиться с Таей, то уж точно не на льду.
Карри занимается хоккеем с девяти лет. Чаще всего девушки начинают играть вместе с мальчиками, но к 13-14 годам, если все еще хотят связать жизнь со спортом, переходят на специализированные программы для женщин-хоккеисток. Тайя осталась в мужской команде и всегда хотела, чтобы к ней относились как к обычному вратарю, отставив гендерные стереотипы. Высокий уровень конкуренции — стимул, к которому девушка стремилась последние годы. Она усердно работала в зале и на льду — ее атлетизму, растяжке и скорости позавидуют многие юноши.
Со спортом Тайя дружит с раннего детства. Она играла в футбол (правда, не защищала ворота, а забивала голы), в регби, обучалась верховой езде и катанию на вейкборде. Последние годы она сосредоточилась на хоккее и проводила длительное время на катке. В лиге, где играла Карри, сезон так и не возобновили из-за коронавирусного локдауна. Она пропустила чемпионат-2020/21, но это не помешало руководству «Сарнии» положить на нее глаз.
Женщины в мужских лигах
Выбор на драфте не гарантирует Тайе, что она сыграет за «Сарнию» уже в новом сезоне. Бросать девушку под танки раньше времени нет смысла — телу нужно дать время, чтобы окрепнуть. Ее рост только 170 см, а вес 65 кг. Самого миниатюрного вратаря НХЛ Юусе Сароса из «Нэшвилла» она ниже на 9 сантиметров, а до среднего роста парней из лиги Онтарио ей не хватает 13,5 см. Не говоря о том, что в OHL играют юноши 18-19 лет, а Тайе только 4 января исполнится 17.
Женщины в мужских командах — большая редкость, но история помнит смелых дам, которые не побоялись выйти на лед с представителями сильного пола. Самый яркий пример — Манон Реном, которая, так же как и Карри, ловила и отбивала броски суровых мужиков во времена, когда в НХЛ еще не перевелись тафгаи. Экс генеральный менеджер «Тампы» Фил Эспозито, просматривая хайлайты Реном в юниорской лиге, даже спутал ее с парнем — так легенда канадского хоккея был впечатлен движением Манон в рамке.
Несмотря на неожиданный поворот, дебютирующие в НХЛ «Молнии» пригласили 20-летнюю девушку в тренировочный лагерь. Она работала наравне со всеми и заслуженно получила исторический контракт с клубом и период в воротах в выставочном матче против «Сент-Луиса». Эспозито боялся, что соперник накидает ей полную авоську. Но забить девушке смогли только Брендан Шэнахэн и Джефф Браун, с остальными семью бросками Манон справилась.
— Все были со мной приветливы, никаких подначек или двусмысленных шуток, — рассказывала Реном. — А потом была первая двусторонняя игра, в которой я не пропустила ни одной шайбы, хотя моментов было много. После нее я почувствовала, что многие игроки стали воспринимать меня всерьез. Для них мое появление в воротах перестало быть комедией. А еще более уважение ко мне усилилось после моего единственного в тот год периода в настоящем выставочном матче — против «Сент-Луиса».
Построить карьеру в НХЛ у Реон не получилось — ее отправили в фарм-клуб «Тампы», где она сыграла 24 матча за пять сезонов. Как ни странно, первопроходцами среди девушек в мужских лигах являются вратари. Кумир Карри — Шэннон Сабадош, первая женщина, дебютировавшая в Западной хоккейной лиге за «Три-Сити». В одном из выставочных матчей она даже подменила легенду «Монреаля» Кэри Прайса и пропустила меньше его. Сабадош принадлежит другое не менее уникальное достижение — она впервые отыграла «на ноль» в мужской профессиональной лиге.
Большинство девушек-хоккеисток, выступающих в мужских лигах, играли именно в воротах. Есть, конечно, и исключения. Например, Хейли Викенхайзер, которая подписала контракт с клубом из второго финского чемпионата и была одной из лучших в команде по выигранным вбрасываниям. Все же самые известные женщины в мужских командах — голкиперы. Лично я этому не удивлен. Почему? Основное различие между женским и мужским хоккеем — скорости и степень силовой борьбы. Натренировать девушку, чтобы она выдерживала сокрушительные хиты парней, практически невозможно, а обучить ловить шайбы вполне реально. Комплекс технических приемов — перемещения, работа в стойке и в сплите — одинаковый что у мужчин, что у женщин. Само собой, с парнями все движения нужно выполнять быстрее и быть готовой к более сильным броскам.
Вратарские привилегии (не нужно носиться за шайбой по всему полю и убивать соперника у бортов) практически нивелируют различия между мужчинами- и женщинами-голкиперами. Особенностью тренировок с девушками (кроме отдельной раздевалки), которую мне назвали несколько тренеров-вратарей, считается психология. Не открою Америки — у женщин и у мужчин она разная. На парней ты можешь прикрикнуть, быть более требовательным, а к женщинам нужен более деликатный подход, чаще всего — индивидуальный.
Китайский эксперимент
Сама идея, что женщина выйдет в официальном матче, допустим, НХЛ или КХЛ, не кажется бредом сумасшедшего. Вы удивитесь, но в прошлом сезоне наша лига была близка к этому как никогда. Если у «Куньлуня» дела в регулярке шли из рук вон плохо, то их коллеги по женской команде из «КРС Ванке Рэйз» — лидеры ЖХЛ. Китаянок в команде не так много, но за счет интернационального костяка девушки выиграли регулярку и вышли в финал плей-офф, который перенесли на более поздний срок — их соперницы из «Агидели» сдали положительные тесты на ковид.
Главная звездочка «Ванке Рэйз» — вратарь Ноора Рятю. Она считается одним из сильнейших голкиперов в женском хоккее и не понаслышке знает, каково это — отбивать броски парней. В сезоне-2014/15 Ноора подписала контракт с «Киеко-Вантаа» из второго финского чемпионата и провела восемь матчей с мужиками, пока ее не отдали в аренду в третий дивизион, где она отыграла до 2017 года.
Возможность выйти на лед с парнями Рятю могла получить и в минувшем сезоне. Китайский клуб готовил сенсационный эксперимент — руководство хотело заявить на один из матчей регулярки девушку-вратаря из «Ванке Рэйз». С инфоповодами у «Драконов» все печально, и выход Нооры против условного «Нефтехимика» мог вызвать колоссальный интерес как в России, так и в Северной Америке, не говоря уже о родной для нее Финляндии. По нашей информации, КХЛ была готова поддержать проект «Куньлуня», но планы перечеркнула травма голкипера. В феврале финка получила повреждение во время контрольного матча со сборной Россией и пропустила концовку регулярки.
Только представьте, какой интерес вызвал бы матч с участием Нооры. А если бы «Куньлунь» победил — с какой злостью уходил бы в раздевалку соперник, который проиграл команде с девушкой в воротах? Даже если Рятю пропустила бы четыре-пять, да хоть шесть шайб — «Драконы» привлекли бы к хоккею новую аудиторию, особенно женскую.
Поэтому в выборе Тайи Карри на драфте следует выделять и маркетинговую составляющую. Простой пример — вы когда-нибудь слышали о команде «Сарния» до этого? Теперь знаете как минимум, что такой клуб существует. При этом у девушки есть реальные шансы сыграть с парнями. Так что соперники «Сарнии» не в этом, так в следующем сезоне к послематчевому рукопожатию должны подготовить букет цветов, не иначе.
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