Ольга Сосина: "Хоккеисткам сборной России не хватало хладнокровия в матче со Швейцарией"

Хоккеистка сборной России Ольга Сосина после матча чемпионата мира против команды Швейцарии (2:1) отметила, что россиянки допустили много удалений. По ее словам, при реализации моментов не хватало хладнокровия.

- Матч начали хорошо, активно, мы создали много моментов, но не смогли их реализовать, - приводит ТАСС слова Сосиной. - Много удалялись, в какой-то момент игра немного сломалась, но потом снова нашли свою игру и дожали соперника. Мы нанесли достаточное количество бросков, перебросали команду Швейцарии раза в три, но у соперников хорошо сыграл вратарь. Хорошо, что нанесли много бросков по чужим воротам, но, наверно, не хватило хладнокровия в завершении атак.

Сборная России в следующем матче встретится с командой Финляндии. Россиянки выступают в группе А, где также играют США и Канада.

По регламенту турнира, все пять сборных выйдут в четвертьфинал. Еще три команды доберутся в плей-офф из группы В, где выступают Япония, Чехия, Германия, Франция и Швеция.