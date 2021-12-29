Глава ИИХФ объяснил отмену женского молодежного чемпионата мира
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал об отмене январских турниров.
"Я разочарован отменой, но больше разочарован тем, что есть заявления о том, что ИИХФ обращается с женщинами как с людьми второго сорта. Я и новый совет организации верим в женский хоккей. Это не гендерная проблема, это проблема Covid-19.
Совет ИИХФ был созван на внеочередное заседание председателем медицинского комитета 23 декабря. Комитет изложил свою рекомендацию отменить все шесть турниров, начиная с января: два мужских турнира U20 и четыре женских турнира U18, включая чемпионат мира.
Ситуация с молодежным чемпионатом мира заключалась в том, что к моменту вынесения рекомендации они уже находились в защищенной среде. Было решено, что мы будем применять дополнительные протоколы.
Да, было обсуждение переноса турниров, но для того, чтобы это случилось, должно быть совместное решение между ИИХФ, принимающей страной и участвующими командами", — приводит пресс-служба организации слова Тардифа.
IIHF President Luc Tardif sat down with https://t.co/ldDBa42X8a to discuss the January tournament cancellations, including the questions over the cancellation of the U18 #WomensWorldshttps://t.co/aJH8X1R4zL pic.twitter.com/sLv6qsffuS— IIHF (@IIHFHockey) December 29, 2021
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