Глава ИИХФ объяснил отмену женского молодежного чемпионата мира

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал об отмене январских турниров.

" Я разочарован отменой, но больше разочарован тем, что есть заявления о том, что ИИХФ обращается с женщинами как с людьми второго сорта. Я и новый совет организации верим в женский хоккей. Это не гендерная проблема, это проблема Covid-19.

Совет ИИХФ был созван на внеочередное заседание председателем медицинского комитета 23 декабря. Комитет изложил свою рекомендацию отменить все шесть турниров, начиная с января: два мужских турнира U20 и четыре женских турнира U18, включая чемпионат мира.

Ситуация с молодежным чемпионатом мира заключалась в том, что к моменту вынесения рекомендации они уже находились в защищенной среде. Было решено, что мы будем применять дополнительные протоколы.

Да, было обсуждение переноса турниров, но для того, чтобы это случилось, должно быть совместное решение между ИИХФ, принимающей страной и участвующими командами", — приводит пресс-служба организации слова Тардифа.