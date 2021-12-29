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Глава ИИХФ объяснил отмену женского молодежного чемпионата мира

04:58
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал об отмене январских турниров.

Игра между сборными Канады и&nbsp;США на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;хоккею. ИИХФ отменила в январе шесть турниров. Отказ от одного из них поджег скандал в Америке

"Я разочарован отменой, но больше разочарован тем, что есть заявления о том, что ИИХФ обращается с женщинами как с людьми второго сорта. Я и новый совет организации верим в женский хоккей. Это не гендерная проблема, это проблема Covid-19.

Совет ИИХФ был созван на внеочередное заседание председателем медицинского комитета 23 декабря. Комитет изложил свою рекомендацию отменить все шесть турниров, начиная с января: два мужских турнира U20 и четыре женских турнира U18, включая чемпионат мира.

Ситуация с молодежным чемпионатом мира заключалась в том, что к моменту вынесения рекомендации они уже находились в защищенной среде. Было решено, что мы будем применять дополнительные протоколы.

Да, было обсуждение переноса турниров, но для того, чтобы это случилось, должно быть совместное решение между ИИХФ, принимающей страной и участвующими командами", — приводит пресс-служба организации слова Тардифа.

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Евгений Козинов все материалы автора
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