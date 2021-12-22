Женская молодежная сборная России во втором контрольном матче одержала победу над Китаем
21:18
Женская молодежная сборная России во втором контрольном матче одержала «сухую» победу над сборной Китая. Россиянки выиграли со счетом 3:0.
Отметим, что в первой игре, которая прошла накануне, китаянки взяли верх со счетом 2:1.
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