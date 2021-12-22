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Женская молодежная сборная России во втором контрольном матче одержала победу над Китаем

21:18
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Женская молодежная сборная России во втором контрольном матче одержала «сухую» победу над сборной Китая. Россиянки выиграли со счетом 3:0.

Отметим, что в первой игре, которая прошла накануне, китаянки взяли верх со счетом 2:1.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/87182/

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Иван Шитик все материалы автора
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