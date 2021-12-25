ИИХФ отменила в январе шесть турниров. Отказ от одного из них поджег скандал в Америке

Обзор дня Алексея Шевченко.

Репрессии

После того как «Амур» проиграл два матча «Нефтехимику», команда все-таки не потеряла шансов на выход в плей-офф, хотя всерьез рассчитывать на это уже нельзя. Клуб сразу после второй неудачи внес в список отказов нападающего Владимира Галузина и защитника Валерия Васильева. Вряд ли кто-то возьмет игроков за два дня, а хабаровчанам выгодней с ними разорвать контракт до дедлайна, ведь после него придется выплатить полную зарплату. Сейчас еще есть возможность сэкономить хоть какие-то деньги. Вряд ли великие, но все-таки.

Считается, что Васильев пострадал за удаление в игре против команды из Нижнекамска. Большой штраф обернулся поражением, тренер и менеджеры разозлились и посчитали, что хоккеист им больше не поможет. Может быть и так. Вероятно, это стало последней каплей, однако сезон для хоккеиста и без этого был неудачным. Он провел всего 16 матчей, в среднем находился на льду не более 15 минут, а были моменты, когда его сажали в запас по ходу встречи. Про набранные очки упоминать нет смысла — Валерий всегда был разрушителем. Ему хорошо удавалось мешать нападающим, блокировать броски, встречать соперников. В прошлом сезоне он был в десятке лучших во всей лиге по силовым приемам — 111. В принципе, можно было и оставить игрока, но удаление разозлило.

А переезд Владимира Галузина в Хабаровск изначально воспринимался как странный ход. Последние три года нападающий на льду занимался непонятно чем, а уж с перелетами существенно снижался коэффициент его полезности. Не тот, который считают, а общий. Одна шайба в 36 матчах не добавили аргументов в пользу Владимира. Кажется, что он на пути к завершению карьеры.

Новичок

Минское «Динамо» заключило соглашение с форвардом Либором Гудачеком. Источники в клубе попытались оправдать этот трансфер. Мол, у белорусского клуба проблемы с праворукими центрами, рынок пустой, а бороться даже с нынешним составом за место в плей-офф будет трудно. Может быть, говорили мне, и взяли бы другого хоккеиста, но никого нет. И мне даже предложили назвать другую кандидатуру. Я, кстати, посоветовал Вячеслава Фетисова, чем отбил охоту говорить со мной на такие темы.

Смущает то, что Гудачек совсем не помог «Нефтехимику» в начале сезона. Он совершенно не приспособился к активному, атакующему стилю Олега Леонтьева. И за какое-то время превратился из лучшего бомбардира команды (это звание он получил в прошлом сезоне) в человека, которого внесли в список отказов и даже отправили в Ижевск. Гудачек честно сыграл за «Ижсталь», ему снова дали шанс показать себя в КХЛ, но он упустил и его. «Нефтехимик», проявил максимум терпения, но все-таки расторг контракт с игроком.

И казалось, мы больше никогда не услышим по брата бывшего вратаря «Спартака». Но тут минчане посчитали, что у них серьезные кадровые проблемы. Самое удивительно здесь то, что Либор едет в клуб, где играют в похожий хоккей. Большая ставка на атаку, так как оборона и вратарь не очень надежны, максимум творчества впереди. Впрочем, никто и предсказать не может, как покажет себя словак в новом клубе. Не удивлюсь, если он начнет забивать и отдавать, словно и не было ужасного начала сезона. В КХЛ еще и не такое бывало.

Отмена

ИИХФ отменила все январские соревнования под своей эгидой. Но там не было ничего такого, чем нельзя пожертвовать. Скандал поднялся из-за того, что отменили женский молодежный чемпионат мира. За океаном сразу достали аргументы, против которых нормальным людям спорить тяжело. Причем, тут, например, сексизм? Ясно же, что это экономика и зрительский интерес. Отменять мужской молодежный чемпионат мира нельзя — это часть большого бизнеса. Дело не в билетах и телеправах, хотя и это тоже. Ограничения в Канаде не позволят заработать на этом максимум, ведь запрещено продавать еду на стадионе. А я слышал, что эта строка — одна из самых доходных в бюджете турнира, особенно канадского. Но мужской турнир встроен в мировую систему хоккея. Тут следят за потенциальными звездами, в проведении турнира заинтересованы по обе стороны Атлантики. Болельщики ждут матчей, а заметки про предстоящие соревнования читаются очень неплохо.

Женский хоккей мало кому интересен. Как бы ни старались его раскручивать — все попытки обречены на провал. Это другой вид спорта, не имеющий отношения к консервативной игре. И никому не интересно, что похожа экипировка или, например, правило проброса. Отмену женского МЧМ не заметит никто, кроме кучки агрессивных людей в твиттере. Смешно, правда, что североамериканская пресса поддержала выкрики отдельных хоккеисток о несправедливости решения. Что же вы молчите про фактическую отмену Олимпиады? Отказ отпускать лучших на турнир бьет по хоккею в миллионы раз сильней. Но плохо, что ИИХФ снова что-то отменяет. Опять нас ждет унылый чемпионат мира, куда никого не будут пускать, а команды начнут тухнуть в «пузыре». Плохая тенденция.