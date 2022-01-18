«Ледяные Крылья» снялись с ЖХЛ из-за финансовых трудностей

Женская хоккейная лига на своем официальном сайте сообщила, что команда «Ледяные Крылья» снялась с чемпионата и принесла извинения его участникам. Причиной такого решения стали финансовые проблемы.

Результаты всех сыгранных матчей с участием «Ледяных Крыльев» и индивидуальная статистика хоккеисток сохраняются. В оставшихся матчах ярославской команде засчитываются технические поражения.

В сезоне-2021/22 «Ледяные Крылья» с четырьмя очками располагаются на последнем, десятом месте.