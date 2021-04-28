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Брат Олега Знарка стал главным тренером женской команды в системе «Трактора»

09:53
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Брат бывшего тренера СКА, «Спартака» и сборной России Олега Знарка Игорь Знарок стал главным тренером женской хоккейной команды «Белые медведицы», появившейся в системе «Трактора», сообщает пресс-служба клуба.

«Приглашение стать главным тренером женской команды стало очень неожиданным. Это новый вызов в моей тренерской карьере. Девочки — это другая психология. Все будет по-новому. С одной стороны, тяжело, с другой — крайне интересно», - сказал Знарок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Хоккеи?ныи? клуб «Трактор» (@hc_traktor)

53-летний Игорь Знарок выступал за «Трактор» в качестве хоккеиста шесть сезонов и провел 118 матчей. Работал тренером в «Торпедо-Горький» и в юниорской сборной России U17.

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