«Белые Медведицы» будут представлять «Трактор» в Женской хоккейной лиге

Команда «Белые Медведицы», входящая в структуру клуба КХЛ «Трактор», подала заявку на участие в Женской хоккейной лиге, сообщает сайт ЖХЛ 8 апреля.

«Благодарим губернатора Челябинской области и хоккейный клуб «Трактор» за проявленную инициативу в популяризации женского хоккея, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов. — Решение о включении «Белых Медведиц» в состав участников чемпионата ЖХЛ сезона-2021/22 будет принято позднее.

Создание женской команды в структуре клуба КХЛ позитивно для развития вида спорта. Кроме того, это возможность использовать маркетинговый потенциал клуба в интересах женского хоккея.

В Челябинске большие традиции женского хоккея — команда выигрывала медали чемпионата России. Этот регион подарил немало талантливых хоккеисток, которые сейчас играют заметные роли в клубах ЖХЛ — среди них Александра Вафина, Оксана Братищева, Вероника Коржакова, Ангелина Махмутова и другие".

Женский хоккейный клуб из Челябинска под разными названиями выступал в чемпионате России с 1997 года и выигрывал бронзовые награды.