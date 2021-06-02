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Канада примет женский чемпионат мира по хоккею в 2021 году

20:10

В 2021 году женский чемпионат мира по хоккею примет Канада, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) 2 июня. Соревнования пройдут в Калгари.

Турнир ранее должен был пройти в Галифаксе и Труро (Канада) с 6 по 16 мая, но из-за пандемии коронавируса чемпионат был отменен. ЧМ-2021 состоится с 20 по 31 августа. В нем будут участвовать десять команд, в том числе сборная России.

Канада примет женский чемпионат мира в восьмой раз.

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