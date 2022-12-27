Овечкин точно побьет рекорд Гретцки. За сколько матчей он его обгонит?
Мы живем в эпоху Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» переписывает историю сильнейшей лиги планеты. 24 декабря нападающий превзошел достижение легендарного Горди Хоу. Мистер Хоккей забросил 801 шайбу в регулярных чемпионатах, а Овечкин, оформив дубль с «Виннипегом», забил 802 гола и вышел на второе место в списке снайперов НХЛ. Заданный Овечкиным темп результативности поражает воображение. Дионн, Халл, Ягр, Хоу — Александр обогнал выдающихся хоккеистов разных лет и взбирается к снайперскому олимпу.
Установивший, как когда-то казалось, недосягаемый рекорд Уэйн Гретцки отличился 894 раза за энхаэловскую карьеру. 92 точных броска отделяют россиянина от немыслимой отметки. Каждый гол Овечкина добавляет уверенности в том, что форвард покорит снайперскую вершину. «Когда Саша только начинал играть, об этом никто даже не задумывался. Со временем на него стали смотреть с другой стороны», — говорил в недавнем интервью «СЭ» Алексей Жамнов. И со словами главного тренера сборной России невозможно не согласиться.
Удивительно, что в 2016 году сам Овечкин не верил, что возможно побить рекорд Гретцки. Спустя шесть лет гонка Александра и Уэйна — центральный сюжет ближайших лет. Не только «Вашингтона», но и всей лиги. НХЛ помешана на статистике и рекордах. Только посмотрите, как «Кэпиталз» отреагировали на 802-й гол Александра. Практически сразу после игры с «Виннипегом» в магазине появилась продукция, посвященная новому достижению Овечкина. Футболка, кепка, шапка, шайба — маркетологи «Вашингтона» не проспали вспышку и сорвут солидный куш на величии россиянина. Уверен, макеты заготовили давно. Все же понимали, что рано или поздно Овечкин опередит Хоу. И когда это произойдет, поток любви и гордости за снайпера «Столичных» взлетит на космический уровень. Подобно тому, с каким темпом Александр мчится за рекордом Гретцки.
Рассуждения о том, сколько матчей потребуется Овечкину, чтобы опередить канадскую суперзвезду, продолжаются не первый сезон. И с каждым годом по законам математики повышается их точность. Александра ждут три контрактных сезона с «Вашингтоном», не говоря об оставшихся 46 матчах в текущей регулярке. Форвард при всей двужильности, конечно же, не проведет все 292 матча до 2026 года. Не исключены травмы, микроповреждения, болезни и дисквалификации. Но представим, что Овечкин откроет эликсир молодости и не пропустит ни одного матча до конца контракта с «Вашингтоном». Тогда, чтобы забросить 93 шайбы и обогнать Гретцки, надо забивать по голу в каждом 3,14 матча.
От виртуального сценария перейдем к более реальному. Спроецируем будущую результативность Александра, оттолкнувшись от темпа шести последних сезонов, включая текущий. С регулярки-2017/18 Овечкин не опускался ниже графика 0,53 шайбы за матч, при средней результативности — 0,63 гола за игру. Как бы ни складывались сезоны и какие трудности ни встречались на пути, нападающий медленно, но верно шел к цели и кошмарил вратарей соперников.
Статистика не доказывает, что с возрастом результативность Овечкина падает. В то же время нельзя утверждать, что Александр сохранит голевой темп в ближайшие три сезона. В регулярке-2022/23 нападающий идет к очередному полтиннику — за 46 матчей осталось забросить 28 шайб. И если Овечкин выбьет 50 голов в текущем сезоне, то до рекорда Гретцки останется лишь 64 точных броска.
Предположим, Александр покорит полсотни голов в регулярке-2022/23. Тогда, чтобы обогнать Гретцки, Овечкину достаточно будет забросить 64 шайбы за три сезона. По 21,3 гола за регулярку, что в два раза ниже худшего в карьере темпа за последние шесть лет. Если нападающий сохранит текущую активность, то не только обгонит канадскую легенду за 150-160 матчей. Ови замахнется на 900, а возможно, и на 1000 голов в регулярках до конца карьеры. И когда вы подумаете, что 1000 шайб — невозможная высота, вспомните, о каком хоккеисте идет речь. Кажется, для Овечкина нет ничего невозможного в мире спорта.
Математический анализ не учитывает травмы и внешние факторы, которые могут помешать Александру. Мир не застрахован от новой эпидемии или обострения политической обстановки. Локаута в НХЛ не предвидится, но исключать потенциальную забастовку профсоюза игроков нельзя. Пока же все идет к тому, что Овечкин опередит Гретцки и установит новый снайперский рекорд лиги. За сколько матчей россиянин сделает это — не так и важно. В любом случае нового преследователя на горизонте не предвидится. И Овечкин близок к тому, чтобы вписать имя в историю как лучший снайпер сильнейшей лиги на планете.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|34
|22
|12
|50
|2
|Нью-Джерси
|34
|22
|12
|46
|3
|Питтсбург
|33
|19
|14
|43
|4
|Рейнджерс
|35
|19
|16
|43
|5
|Вашингтон
|36
|19
|17
|42
|6
|Айлендерс
|35
|19
|16
|40
|7
|Филадельфия
|35
|11
|24
|29
|8
|Коламбус
|33
|10
|23
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|27
|6
|56
|2
|Торонто
|34
|21
|13
|48
|3
|Тампа-Бэй
|32
|20
|12
|41
|4
|Детройт
|32
|14
|18
|35
|5
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|6
|Флорида
|35
|15
|20
|34
|7
|Монреаль
|34
|15
|19
|33
|8
|Оттава
|33
|14
|19
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|35
|20
|15
|46
|2
|Виннипег
|34
|21
|13
|43
|3
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|4
|Миннесота
|33
|19
|14
|40
|5
|Сент-Луис
|34
|16
|18
|34
|6
|Нэшвилл
|32
|14
|18
|33
|7
|Аризона
|32
|11
|21
|27
|8
|Чикаго
|32
|8
|24
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|36
|24
|12
|49
|2
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|44
|3
|Сиэтл
|32
|18
|14
|40
|4
|Калгари
|35
|16
|19
|39
|5
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|6
|Ванкувер
|33
|15
|18
|33
|7
|Сан-Хосе
|35
|11
|24
|28
|8
|Анахайм
|35
|9
|26
|22
|28.12
|03:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|28.12
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|- : -
|28.12
|03:00
|
Коламбус – Баффало
|- : -
|28.12
|03:00
|
Оттава – Бостон
|- : -
|28.12
|03:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|28.12
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|- : -
|28.12
|04:00
|
Виннипег – Миннесота
|- : -
|28.12
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Торонто
|- : -
|28.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|28.12
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|28.12
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|28.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|35
|66
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|56
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|35
|30
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|35
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|23
|1.94
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|13
|2.06