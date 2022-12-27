Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:00

Овечкин точно побьет рекорд Гретцки. За сколько матчей он его обгонит?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин и Уэйн Гретцки.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
1/2
Не исключено, что нападающий «Вашингтона» забросит и 1000 шайб за карьеру в НХЛ.

Мы живем в эпоху Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» переписывает историю сильнейшей лиги планеты. 24 декабря нападающий превзошел достижение легендарного Горди Хоу. Мистер Хоккей забросил 801 шайбу в регулярных чемпионатах, а Овечкин, оформив дубль с «Виннипегом», забил 802 гола и вышел на второе место в списке снайперов НХЛ. Заданный Овечкиным темп результативности поражает воображение. Дионн, Халл, Ягр, Хоу — Александр обогнал выдающихся хоккеистов разных лет и взбирается к снайперскому олимпу.

Александр Овечкин празднует гол с&nbsp;одноклубниками. Овечкин — второй в истории. Впереди — только Гретцки

Установивший, как когда-то казалось, недосягаемый рекорд Уэйн Гретцки отличился 894 раза за энхаэловскую карьеру. 92 точных броска отделяют россиянина от немыслимой отметки. Каждый гол Овечкина добавляет уверенности в том, что форвард покорит снайперскую вершину. «Когда Саша только начинал играть, об этом никто даже не задумывался. Со временем на него стали смотреть с другой стороны», — говорил в недавнем интервью «СЭ» Алексей Жамнов. И со словами главного тренера сборной России невозможно не согласиться.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Удивительно, что в 2016 году сам Овечкин не верил, что возможно побить рекорд Гретцки. Спустя шесть лет гонка Александра и Уэйна — центральный сюжет ближайших лет. Не только «Вашингтона», но и всей лиги. НХЛ помешана на статистике и рекордах. Только посмотрите, как «Кэпиталз» отреагировали на 802-й гол Александра. Практически сразу после игры с «Виннипегом» в магазине появилась продукция, посвященная новому достижению Овечкина. Футболка, кепка, шапка, шайба — маркетологи «Вашингтона» не проспали вспышку и сорвут солидный куш на величии россиянина. Уверен, макеты заготовили давно. Все же понимали, что рано или поздно Овечкин опередит Хоу. И когда это произойдет, поток любви и гордости за снайпера «Столичных» взлетит на космический уровень. Подобно тому, с каким темпом Александр мчится за рекордом Гретцки.

Александр Овечкин и&nbsp;Тед Леонсис. Клубу Овечкина не нужен Кубок Стэнли. Ему нужен рекорд Овечкина!

Рассуждения о том, сколько матчей потребуется Овечкину, чтобы опередить канадскую суперзвезду, продолжаются не первый сезон. И с каждым годом по законам математики повышается их точность. Александра ждут три контрактных сезона с «Вашингтоном», не говоря об оставшихся 46 матчах в текущей регулярке. Форвард при всей двужильности, конечно же, не проведет все 292 матча до 2026 года. Не исключены травмы, микроповреждения, болезни и дисквалификации. Но представим, что Овечкин откроет эликсир молодости и не пропустит ни одного матча до конца контракта с «Вашингтоном». Тогда, чтобы забросить 93 шайбы и обогнать Гретцки, надо забивать по голу в каждом 3,14 матча.

Сравнение результативности Уэйна Гретцки и Александра Овечкина. Фото "СЭ"

От виртуального сценария перейдем к более реальному. Спроецируем будущую результативность Александра, оттолкнувшись от темпа шести последних сезонов, включая текущий. С регулярки-2017/18 Овечкин не опускался ниже графика 0,53 шайбы за матч, при средней результативности — 0,63 гола за игру. Как бы ни складывались сезоны и какие трудности ни встречались на пути, нападающий медленно, но верно шел к цели и кошмарил вратарей соперников.

Александр Овечкин против одной из&nbsp;легенд современной НХЛ Марка-Андре Флери. «Все были просто поражены. Как это вообще возможно?» Вратари НХЛ — об игре молодого Овечкина

Статистика не доказывает, что с возрастом результативность Овечкина падает. В то же время нельзя утверждать, что Александр сохранит голевой темп в ближайшие три сезона. В регулярке-2022/23 нападающий идет к очередному полтиннику — за 46 матчей осталось забросить 28 шайб. И если Овечкин выбьет 50 голов в текущем сезоне, то до рекорда Гретцки останется лишь 64 точных броска.

Результативность Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ с сезона-2017/18. Фото "СЭ"

Предположим, Александр покорит полсотни голов в регулярке-2022/23. Тогда, чтобы обогнать Гретцки, Овечкину достаточно будет забросить 64 шайбы за три сезона. По 21,3 гола за регулярку, что в два раза ниже худшего в карьере темпа за последние шесть лет. Если нападающий сохранит текущую активность, то не только обгонит канадскую легенду за 150-160 матчей. Ови замахнется на 900, а возможно, и на 1000 голов в регулярках до конца карьеры. И когда вы подумаете, что 1000 шайб — невозможная высота, вспомните, о каком хоккеисте идет речь. Кажется, для Овечкина нет ничего невозможного в мире спорта.

Александр Овечкин благодарит арену в&nbsp;исторический вечер во&nbsp;время матча &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Виннипег&raquo; в&nbsp;Вашингтоне 23&nbsp;декабря. «Это чудо». Овечкин теперь уступает только великому рекорду Гретцки

Математический анализ не учитывает травмы и внешние факторы, которые могут помешать Александру. Мир не застрахован от новой эпидемии или обострения политической обстановки. Локаута в НХЛ не предвидится, но исключать потенциальную забастовку профсоюза игроков нельзя. Пока же все идет к тому, что Овечкин опередит Гретцки и установит новый снайперский рекорд лиги. За сколько матчей россиянин сделает это — не так и важно. В любом случае нового преследователя на горизонте не предвидится. И Овечкин близок к тому, чтобы вписать имя в историю как лучший снайпер сильнейшей лиги на планете.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
5
6
Читайте также
«Пускай он теперь с камерой бегает». Большунов и Устюгов снова устроили скандал
Россия на ЧМ-2026. Кто сыграет за сборную?
В Краснодаре автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину с тремя детьми
В Екатеринбурге женщина задушила двоих сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь
Дважды в одну воду: «Аватар 2» покажут в кинотеатрах России с 22 декабря
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
Материалы сюжета: Овечкин: 802 гола в НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Валуев: «Овечкин сможет побить рекорд Гретцки, мы верим в него»
Вратарь «Ванкувера» — о рекорде Овечкина по гостевым голам: «Предпочел бы не быть частью этого»
Тренер Новиков об Овечкине: «Он раздвинул рамки человеческих сил»
Тюкавин: «Поздравляю Овечкина с этим достижением! Верю, что он побьет рекорд Гретцки»
Вайсфельд о выходе Овечкина на второе место по голам в НХЛ: «Это невероятно. Ждем, когда он обгонит Гретцки»
Бэкстрем об Овечкине: «Если он побьет рекорд — это будет невероятно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Некоторым НХЛ не по зубам. Русский игрок снова не смог закрепиться в основе «Флориды»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 34 22 12 50
2 Нью-Джерси 34 22 12 46
3 Питтсбург 33 19 14 43
4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 36 19 17 42
6 Айлендерс 35 19 16 40
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 27 6 56
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Монреаль 34 15 19 33
8 Оттава 33 14 19 31
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 35 20 15 46
2 Виннипег 34 21 13 43
3 Колорадо 32 19 13 40
4 Миннесота 33 19 14 40
5 Сент-Луис 34 16 18 34
6 Нэшвилл 32 14 18 33
7 Аризона 32 11 21 27
8 Чикаго 32 8 24 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 24 12 49
2 Лос-Анджелес 37 19 18 44
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Калгари 35 16 19 39
5 Эдмонтон 35 18 17 38
6 Ванкувер 33 15 18 33
7 Сан-Хосе 35 11 24 28
8 Анахайм 35 9 26 22
Результаты / календарь
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
28.12 03:00
Оттава – Детройт
 - : -
28.12 03:00
Каролина – Чикаго
 - : -
28.12 03:00
Коламбус – Баффало
 - : -
28.12 03:00
Оттава – Бостон
 - : -
28.12 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 - : -
28.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 - : -
28.12 04:00
Виннипег – Миннесота
 - : -
28.12 04:00
Нэшвилл – Даллас
 - : -
28.12 04:00
Сент-Луис – Торонто
 - : -
28.12 05:00
Аризона – Колорадо
 - : -
28.12 05:00
Калгари – Эдмонтон
 - : -
28.12 06:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 - : -
28.12 06:30
Лос-Анджелес – Вегас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 35 66
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 56
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 35 30
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 35 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 23 1.94
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 13 2.06
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости