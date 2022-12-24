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Овечкин — второй в истории. Впереди — только Гретцки

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Александр Овечкин празднует гол с одноклубниками.
Фото USA Today Sports
Капитан «Вашингтона» вышел на второе место по голам за карьеру в НХЛ.

В матче против «Виннипега» Александр Овечкин забросил очередные две шайбы и вышел на второе место в историческом списке снайперов НХЛ.

Российский нападающий довел результативный счет до 802 голов и превзошел великого канадского форварда Горди Хоу.

От рекордсмена всех времен Уэйна Гретцки капитана «Вашингтона» теперь отделяет 92 точных броска. Притом что канадец провел на 117 матчей больше.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Овечкин в 137-й раз в истории открыл счет в матче НХЛ, обновив собственный рекорд лиги. Чеха Яромира Ягра Александр опережает на два первых гола, американца Бретта Халла — на шесть.

Хоккеисты, которые чаще всех открывали счет матчей НХЛ.

К другому рекорду всех времен — по голам в пустые ворота — Овечкин подбирается все ближе.

Александр Великий в 54-й раз в карьере (и в шестой в нынешнем сезоне!) отправил шайбу в оставленную голкипером «рамку». Только Уэйн Гретцки добивал выпускающих шестого полевого игрока соперников чаще — 56 раз.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота.

По числу дублей Овечкин тоже занимает второе место после Гретцки. Но результат канадца кажется труднодостижимым.

За свою карьеру капитан «Вашингтона» забивал больше одного гола 163 раза, тогда как у канадской легенды 189 мультирезультативных игр.

Лидеры по матчам с двумя и более голами в НХЛ.

В историческом рейтинге бомбардиров Ови, набравший очередные три балла, с 1451 (802+649) баллом занимает 18-е место.

От идущего 17-м вечного конкурента Сидни Кросби Овечкин теперь отстает на одно очко, от второго в истории европейца Теему Селянне — всего на шесть, от замыкающего топ-10 Фила Эспозито — на 139.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Александр Овечкин благодарит арену в&nbsp;исторический вечер во&nbsp;время матча &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Виннипег&raquo; в&nbsp;Вашингтоне 23&nbsp;декабря. «Это чудо». Овечкин теперь уступает только великому рекорду Гретцки
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 34 22 12 50
2 Нью-Джерси 34 22 12 46
3 Питтсбург 33 19 14 43
4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 36 19 17 42
6 Айлендерс 35 19 16 40
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 27 6 56
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Монреаль 34 15 19 33
8 Оттава 33 14 19 31
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 35 20 15 46
2 Виннипег 34 21 13 43
3 Колорадо 32 19 13 40
4 Миннесота 33 19 14 40
5 Сент-Луис 34 16 18 34
6 Нэшвилл 32 14 18 33
7 Аризона 32 11 21 27
8 Чикаго 32 8 24 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 24 12 49
2 Лос-Анджелес 37 19 18 44
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Калгари 35 16 19 39
5 Эдмонтон 35 18 17 38
6 Ванкувер 33 15 18 33
7 Сан-Хосе 35 11 24 28
8 Анахайм 35 9 26 22
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24.12 03:00
Вашингтон – Виннипег
 4 : 1
24.12 03:00
Каролина – Филадельфия
 6 : 5
24.12 03:00
Нью-Джерси – Бостон
 3 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Флорида
 5 : 1
24.12 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 2 : 3 ОТ
24.12 04:00
Даллас – Монреаль
 4 : 2
24.12 04:30
Чикаго – Коламбус
 5 : 2
24.12 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 2 : 5
24.12 05:30
Аризона – Лос-Анджелес
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Вегас – Сент-Луис
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Эдмонтон

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Тэйдж Томпсон

Баффало

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 35 30
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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Даллас

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