Овечкин не забил, но его команда уничтожила «Тампу»

Разгром в столице США.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Манта — 5 (Эллер), 10:32 — 1:0. Милано — 1 (Карлсон), 27:03 — 2:0. Протас — 3 (Дженсен, Фехервари), 34:25 — 3:0. Шири — 5 (Манта, Милано), 44:53 — 4:0. Пербикс — 2 (Белльмар, Коул), 52:09 — 4:1. Милано — 2 (Кузнецов, Овечкин), 57:45 — 5:1.

Вратари: Кемпер — Василевский.

Штраф: 38 — 41.

Броски: 24 (7+11+6) — 29 (9+11+9).

Наши: Кузнецов (18.49/1/+2), Овечкин (22.49/3/+1) — Кучеров (19.00/3/-3), Наместников (14.32/0/-2), Сергачев (22.55/2/-2).

Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

«Вашингтон» закрыл четырехматчевую домашнюю серию неожиданным сценарием. Несмотря на огромное количество травм, «столичные» нанесли крупное поражение «Тампе», которое стало для «Лайтнинг» вторым подряд. В состав «Кэпиталз» после травмы вернулся защитник Джон Карлсон, но в ковид-протокол попал главный тренер команды Питер Лавиолетт. На посту его заменил помощник Кевин Маккарти, и при нем «Вашингтон» впервые в сезоне победил с отрывом в четыре шайбы.

Первый период прошел в равной и даже немного скучной борьбе. Игра была очень плотной, команды редко получали свободное пространство, но именно гости были близки к тому, чтобы открыть счет. Никита Кучеров, который набирал очки в 11 матчах подряд, убегал на встречу с Дарси Кемпером, однако канадский голкипер совершил два спасения подряд.

Еще до перерыва хозяевам удалось выдать несколько активных игровых отрезков, зажать «Тампу» в их зоне, а Энтони Манта распечатал Андрея Василевского. Казалось бы, никакой катастрофы для гостей не случилось, но во втором периоде произошел инцидент, который во многом стал переломным. Нападающий «Вашингтона» Николя Обе-Кюбель был удален до конца игры за грубый силовой прием против Кэла Фута, и после этого началось самое интересное.

У «Тампы» было пять минут на то, чтобы реализовать численный перевес и перевернуть ход встречи, но в последнее время этот компонент в исполнении «Лайтнинг» выглядит максимально уныло. Команда практически ничего не создала, а сразу по окончании преимущества вновь пропустила. Форвард Сонни Милано вылетел из бокса штрафников, получил шикарную передачу от Карлсона и забил свой дебютный гол за «Вашингтон». Это был первый бросок его команды за десять минут, и он стал результативным.

Для Джона этот пас стал 600-м баллом в регулярных чемпионатах НХЛ, но не только ему покорилась красивая планка. Уже через семь минут Ник Дженсен набрал 100-е очко в лиге и отдал результативную передачу на Алексея Протаса. Белорусский форвард «Кэпиталз» забросил третью шайбу в текущем сезоне и поставил «Тампу» в крайне затруднительное положение. «Молнии» мало в чем уступали сопернику, но хозяева продемонстрировали потрясающую реализацию моментов.

Однако проблемы с большинством у «Вашингтона» никуда не делись. Команда не реализовала в матче шесть попыток, хотя в третьем периоде Александр Овечкин был близок к продвижению в снайперской гонке. Сперва он проверил на прочность каркас ворот Василевского, а затем своим мощным броском выбил из игры двух защитников «Тампы». Досталось Эрику Чернаку и Михаилу Сергачеву. Оба были вынуждены покинуть площадку.

Гости смогли ответить на гол Конора Шири и испортили сухарь Кемперу, но на большее их не хватило. Кроме того, в собственные ворота срезал шайбу Стивен Стэмкос, который не может отличиться уже десять матчей, хотя на старте чемпионата успел забить семь голов. Курьезную шайбу записали на счет Милано, которого с 3 (2+1) очками признали второй звездой встречи. В голевой атаке также поучаствовали Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

«Тампа» не хотела мириться с тем фактом, что игра совершенно не получается, и несколько раз за матч на льду вспыхивали массовые стычки. Через два дня команды вновь встретятся друг с другом, но уже во Флориде. Будет крайне интересно посмотреть на продолжение противостояния, а «молниям» пора делать какие-то выводы. Команда пока далека от своих привычных кондиций, а порой выглядит крайне блекло. Василевский уже в шестом матче подряд пропустил как минимум три шайбы за игру.