Американский хоккеист издевался над инвалидом. Отвратительный поступок лишил его карьеры в НХЛ

Два клуба НХЛ подписали талантливого юниора Митчелла Миллера, но быстро от него отказались. Что стало реальной причиной?

Этому не может быть оправдания

Если вы следите за НХЛ, то наверняка могли слышать печальную и местами отвратительную историю 20-летнего американца Митчелла Миллера. В 2020 году талантливый атакующий защитник попал на драфт НХЛ и был выбран в четвертом раунде «Аризоной». Однако спустя несколько дней после осуществления мечты дорога в лучшую лигу мира для него окажется навсегда закрытой. Всему виной инцидент, который произошел за четыре года до этого.

В 2016-м Миллер вместе со своим другом были осуждены судом Огайо по делам несовершеннолетних за издевательства и жестокое обращение над своим одноклассником-инвалидом Айзаей Мейером-Кротерсом. На первый взгляд обычный случай практически для любой американской старшей школы, где буллинг — естественное явление. Даже с поправкой на легкие медицинские отклонения потерпевшего. Но нет, как выяснилось, хоккеист и его друг собрали комбо — в качестве жертвы они выбрали не просто инвалида, а темнокожего инвалида.

Если опираться на полицейские протоколы, двое подростков натерли лоллипоп (круглый леденец на палочке) об писсуар во время матча баскетбольной команды, а затем угостили им Мейерса-Кротерса. Одна из камер внутреннего наблюдения зафиксировала, как два восьмиклассника вошли в мужскую туалетную комнату со сладостью в руках и спустя полминуты выскочили в приподнятом настроении. После того как омерзительная шутка осуществилась и ничего не подозревающий парень несколько раз лизнул конфету, Миллер вместе с другом чуть было не упали от смеха. Когда же чернокожий парень узнал, в чем подвох, и попытался отстоять свою честь кулаками, Миллер вместе с другом избили его.

Как рассказала в интервью The Athletic приемная мать Айзайи, хоккеист и его сообщник, обладавшие в школе огромной популярностью, регулярно оскорбляли ее сына на расовой почве. Например, советовали ему «валить собирать хлопок», а также «держать свои ниггерские губы подальше», когда он просил попить у кого-нибудь из одноклассников. Тем не менее парень без задней мысли пытался наладить отношения с обидчиками и стремился тянуться к местным звездам.

Волчий билет

Скрыть этот факт от энхаэловских менеджеров было нереально. О компрометирующем прошлом защитника знали, еще когда он начал выступать в USHL. Поэтому Миллер решил играть на опережение и еще до драфта отправил в 31 клуб лиги письмо с чистосердечным признанием. Мол, да, такой факт действительно имел место быть, но я каюсь и за четыре года успел стать другим человеком.

Только во время преддрафтовых собеседований его «душещипательная история» мало кого впечатлила, как минимум 10 клубов вычеркнули его из своих списков. Изначально среди них была и «Аризона», чьи бывшие представители уличили Митчелла во лжи и несоответствии его слов выдержкам из полицейских протоколов. Но из-за эпидемии коронавируса драфт оказался отложен на октябрь, а за несколько месяцев после интервью в «Койотис» практически на 80% поменялось руководство, включая генменеджера Джона Чайку, и новая команда скаутов решила смягчить свою позицию по юному преступнику.

Взяв в четвертом раунде Миллера, «Аризона» по-настоящему открыла ящик Пандоры. Стоило семье Мейер-Кротерс увидеть новость о драфте Миллера, как она мгновенно предала инцидент огласке и вынудила клуб выступить с объяснительным пресс-релизом. В заявлении «Койоты» признали, что им было известно о прошлом своего новоиспеченного проспекта, но в итоге они решили помочь ему исправиться благодаря своей политике по разнообразию.

«Когда мы впервые узнали об истории Митчелла, нам было легко его исключить из драфт-списков — именно так поступали многие команды. Вместо этого мы чувствовали, что должны не просто говорить и делать правильные вещи сами, но и следить за тем, чтобы это делали другие клубы», — объяснялся в прессе президент «Аризоны» Ксавьер Гутьеррес.

Что ждало Миллера дальше, догадаться несложно. Мать потерпевшего в пух и прах разнесла все клубы НХЛ за нежелание обращаться к ней для проверки эпизода четырехлетней давности, а «Койотис» под давлением прогрессивной общественности и шквалом гневных комментариев вынуждены были отказаться от своих прав на хоккеиста, окончательно сделав его жертвой культуры отмены.

«То, что мы узнали, не соответствует базовым ценностям нашего клуба. В связи с этим мы приняли решение отказаться от прав», — пошел на попятную Гутьеррес спустя две недели.

Конец мечте

Оказавшись всеобщим изгоем в НХЛ, Миллер вынужден был пропустить сезон и через год вернуться обратно в юниорскую лигу США. Изначально после драфта Митчелл должен был поступить в Университет Северной Дакоты и планомерно готовиться ко взрослому хоккею в студенческой NCAA. Однако до альма-матер Джонатана Тэйвза и Ти Джея Оши он по понятным причинам не доехал, и на время разговоры о нем затихли. Впрочем, ненадолго.

Как только 20-летний американец в прошлом сезоне с 83 (39+44) очками в 60 матчах стал третьим бомбардиром, лучшим снайпером и игроком года, в USHL про него тут же все вспомнили. Результаты Митчелла было сложно игнорировать, но мало кто верил, что в НХЛ найдется клуб, желающий вновь разворошить его прошлое и наслать на себя кучу проклятий от моралистов. И когда 4 октября босс «Бостона» Дон Суинни неожиданно решил подписать с ним контракт новичка, одни поспешили похвалить его смелость, другие же назвали его шаг «абсолютно омерзительным». Понять, на чьей стороне было общественное мнение, несложно.

В «Брюинз» посчитали, что про «дело Миллера» все благополучно забыли, все страсти улеглись и семья пострадавшего парня не станет вставлять палки в колеса. Но нет — не помогло даже еще одно слезное письмо игрока, вышедшее одновременно с новостью о подписании контракта:

«Когда я учился в восьмом классе, я принял крайне неправильное решение и поступил очень незрело. Я издевался над одним из своих одноклассников. Я глубоко сожалею об этом инциденте и принес извинения этому человеку. После этого инцидента я стал лучше понимать далекоидущие последствия своих действий, которые я не осознавал и не понимал почти семь лет назад. Я стараюсь быть лучше и вносить положительный вклад в общество.

Как член организации, я продолжу участвовать в общественных программах, чтобы обучаться и делиться своими ошибками с другими, чтобы показать, какое негативное влияние такие действия могут оказать на других.

То, что я сделал, когда мне было 14 лет, было неправильным и неприемлемым. В этом мире нет места неуважению, и я обещаю использовать эту возможность, чтобы высказываться против плохого обращения с другими".

А дальше в клуб полетели камни со всех сторон. Причем началось все с капитана «Мишек» Патриса Бержерона, недвусмысленно осудившего подписание Миллера. Вот уж прилетело, от кого не ждали.

«Примерно неделю назад Дон Суини спросил о моем мнении. У меня были опасения, и я поделился своим мнением. Честно говоря, культура, которую мы построили здесь, идет вразрез с таким поведением. То, что он сделал, очевидно неприемлемо, и мы это не поддерживаем. В этой раздевалке мы выступаем за разнообразие, инклюзивность и уважение. Это ключевые слова и основные ценности, которые у нас есть.

Мы ожидаем, что парни, которые будут носить этот свитер, будут честными и уважающими других людьми. Насколько я понимаю, он собирается работать и развиваться в общественных программах, чтобы стать лучше. С моей точки зрения, это решение отдела по хоккейным операциям, а мы можем контролировать только то, что можем контролировать.

Надеюсь, что есть некоторый рост и изменения. Если бы в эту раздевалку зашел тот же самый 14-летний подросток, то, честно говоря, его бы не приняли в этой раздевалке", — сказал капитан «Брюинз».

Само собой, не стал молчать и комиссионер лиги Гэри Беттмэн, который сразу отказал Миллеру в игре за основу и сделал его мечту практически неосуществимой:

«То, что он сделал в 14-летнем возрасте, предосудительно и неприемлемо. До того,как «Бостон» принял решение подписать его, с нами никто не советовался. Мне довелось пообщаться с Кэмом Нили после подписания. Он не приедет в НХЛ, на данный момент он не имеет права выступать в НХЛ. Я не могу сказать вам, что он когда-либо сможет попасть в НХЛ.

Если в какой-то момент они решат, что хотят, чтобы он играл в НХЛ, а я не уверен, что они близки к этому, нам нужно будет подтвердить его право на участие. Оно будет основано на всей информации, которую мы получаем.

Они могли подписать его, чтобы он играл где-нибудь в другом месте, это проблема другой лиги, но никто не должен думать, что на данный момент он имеет или когда-либо может получить право на участие в НХЛ. И «Брюинс» теперь это понимают".

И если «Аризона открестилась от всех связей с хоккеистом лишь через две недели, то «Бостону» хватило всего трех дней, чтобы дать заднюю и расторгнуть контракт с ним, выступив с большим обращением от имени президента клуба Кэма Нили на своем официальном сайте:

«Решение подписать контракт с этим молодым человеком было принято после тщательного рассмотрения известных нам фактов: в 14 лет он принял неверное решение, которое привело к приговору несовершеннолетнему.

Мы посчитали, что это был единичный случай, после которого он предпринял значимые действия для исправления и стремился к постоянному личному развитию. Основываясь на этом, мы предложили ему контракт.

С учетом новой информации считаем, что сейчас лучшим решением будет отмена для Миллера возможность представлять «Бостон». Мы надеемся, что он продолжит работать с программами для дальнейшего образования и личностного роста. Мы сожалеем, что решение подписать контракт затмило невероятную работу, которую члены нашей организации проделывают для поддержки усилий по разнообразию и интеграции. Мы будем продолжать выступать против издевательств и расизма во всех его формах".

Но погодите. О каких новых обстоятельствах говорит Нили? Разве Миллеру не вывернули всю душу и не вытащили все его скелеты еще два года назад? Как вы вообще подписывали контракт с игроком, встрявшим в такую грязную историю, если досконально не изучили все ее обстоятельства? Неужели вы сначала сделали шаг и уже после начали думать о его последствиях?

Как оказалось, «Бостон» решил вообще не анализировать риски и даже не пытался связаться с семьей Мейер-Кротерс. А ведь родители парня до сих пор настаивают на том, что Миллер не исправился и не принес личные извинения их сыну. Именно в реальном отсутствии раскаяния, кажется, и заключается «новая информация», вдруг ставшая известной клубу. Только кто должен был позаботиться о ее проверке и возможных репутационных потерях? Мы привыкли слушать мантру о том, что в НХЛ работают исключительно непогрешимые профессионалы до мозга костей. И если вам еще раз кто-нибудь попытается об это рассказать, просто напомните об этом случае.