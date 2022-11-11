Американский хоккеист издевался над инвалидом. Отвратительный поступок лишил его карьеры в НХЛ
Этому не может быть оправдания
Если вы следите за НХЛ, то наверняка могли слышать печальную и местами отвратительную историю 20-летнего американца Митчелла Миллера. В 2020 году талантливый атакующий защитник попал на драфт НХЛ и был выбран в четвертом раунде «Аризоной». Однако спустя несколько дней после осуществления мечты дорога в лучшую лигу мира для него окажется навсегда закрытой. Всему виной инцидент, который произошел за четыре года до этого.
В 2016-м Миллер вместе со своим другом были осуждены судом Огайо по делам несовершеннолетних за издевательства и жестокое обращение над своим одноклассником-инвалидом Айзаей Мейером-Кротерсом. На первый взгляд обычный случай практически для любой американской старшей школы, где буллинг — естественное явление. Даже с поправкой на легкие медицинские отклонения потерпевшего. Но нет, как выяснилось, хоккеист и его друг собрали комбо — в качестве жертвы они выбрали не просто инвалида, а темнокожего инвалида.
Если опираться на полицейские протоколы, двое подростков натерли лоллипоп (круглый леденец на палочке) об писсуар во время матча баскетбольной команды, а затем угостили им Мейерса-Кротерса. Одна из камер внутреннего наблюдения зафиксировала, как два восьмиклассника вошли в мужскую туалетную комнату со сладостью в руках и спустя полминуты выскочили в приподнятом настроении. После того как омерзительная шутка осуществилась и ничего не подозревающий парень несколько раз лизнул конфету, Миллер вместе с другом чуть было не упали от смеха. Когда же чернокожий парень узнал, в чем подвох, и попытался отстоять свою честь кулаками, Миллер вместе с другом избили его.
Как рассказала в интервью The Athletic приемная мать Айзайи, хоккеист и его сообщник, обладавшие в школе огромной популярностью, регулярно оскорбляли ее сына на расовой почве. Например, советовали ему «валить собирать хлопок», а также «держать свои ниггерские губы подальше», когда он просил попить у кого-нибудь из одноклассников. Тем не менее парень без задней мысли пытался наладить отношения с обидчиками и стремился тянуться к местным звездам.
Волчий билет
Скрыть этот факт от энхаэловских менеджеров было нереально. О компрометирующем прошлом защитника знали, еще когда он начал выступать в USHL. Поэтому Миллер решил играть на опережение и еще до драфта отправил в 31 клуб лиги письмо с чистосердечным признанием. Мол, да, такой факт действительно имел место быть, но я каюсь и за четыре года успел стать другим человеком.
Только во время преддрафтовых собеседований его «душещипательная история» мало кого впечатлила, как минимум 10 клубов вычеркнули его из своих списков. Изначально среди них была и «Аризона», чьи бывшие представители уличили Митчелла во лжи и несоответствии его слов выдержкам из полицейских протоколов. Но из-за эпидемии коронавируса драфт оказался отложен на октябрь, а за несколько месяцев после интервью в «Койотис» практически на 80% поменялось руководство, включая генменеджера Джона Чайку, и новая команда скаутов решила смягчить свою позицию по юному преступнику.
Взяв в четвертом раунде Миллера, «Аризона» по-настоящему открыла ящик Пандоры. Стоило семье Мейер-Кротерс увидеть новость о драфте Миллера, как она мгновенно предала инцидент огласке и вынудила клуб выступить с объяснительным пресс-релизом. В заявлении «Койоты» признали, что им было известно о прошлом своего новоиспеченного проспекта, но в итоге они решили помочь ему исправиться благодаря своей политике по разнообразию.
«Когда мы впервые узнали об истории Митчелла, нам было легко его исключить из драфт-списков — именно так поступали многие команды. Вместо этого мы чувствовали, что должны не просто говорить и делать правильные вещи сами, но и следить за тем, чтобы это делали другие клубы», — объяснялся в прессе президент «Аризоны» Ксавьер Гутьеррес.
Что ждало Миллера дальше, догадаться несложно. Мать потерпевшего в пух и прах разнесла все клубы НХЛ за нежелание обращаться к ней для проверки эпизода четырехлетней давности, а «Койотис» под давлением прогрессивной общественности и шквалом гневных комментариев вынуждены были отказаться от своих прав на хоккеиста, окончательно сделав его жертвой культуры отмены.
«То, что мы узнали, не соответствует базовым ценностям нашего клуба. В связи с этим мы приняли решение отказаться от прав», — пошел на попятную Гутьеррес спустя две недели.
Конец мечте
Оказавшись всеобщим изгоем в НХЛ, Миллер вынужден был пропустить сезон и через год вернуться обратно в юниорскую лигу США. Изначально после драфта Митчелл должен был поступить в Университет Северной Дакоты и планомерно готовиться ко взрослому хоккею в студенческой NCAA. Однако до альма-матер Джонатана Тэйвза и Ти Джея Оши он по понятным причинам не доехал, и на время разговоры о нем затихли. Впрочем, ненадолго.
Как только 20-летний американец в прошлом сезоне с 83 (39+44) очками в 60 матчах стал третьим бомбардиром, лучшим снайпером и игроком года, в USHL про него тут же все вспомнили. Результаты Митчелла было сложно игнорировать, но мало кто верил, что в НХЛ найдется клуб, желающий вновь разворошить его прошлое и наслать на себя кучу проклятий от моралистов. И когда 4 октября босс «Бостона» Дон Суинни неожиданно решил подписать с ним контракт новичка, одни поспешили похвалить его смелость, другие же назвали его шаг «абсолютно омерзительным». Понять, на чьей стороне было общественное мнение, несложно.
В «Брюинз» посчитали, что про «дело Миллера» все благополучно забыли, все страсти улеглись и семья пострадавшего парня не станет вставлять палки в колеса. Но нет — не помогло даже еще одно слезное письмо игрока, вышедшее одновременно с новостью о подписании контракта:
«Когда я учился в восьмом классе, я принял крайне неправильное решение и поступил очень незрело. Я издевался над одним из своих одноклассников. Я глубоко сожалею об этом инциденте и принес извинения этому человеку. После этого инцидента я стал лучше понимать далекоидущие последствия своих действий, которые я не осознавал и не понимал почти семь лет назад. Я стараюсь быть лучше и вносить положительный вклад в общество.
Как член организации, я продолжу участвовать в общественных программах, чтобы обучаться и делиться своими ошибками с другими, чтобы показать, какое негативное влияние такие действия могут оказать на других.
То, что я сделал, когда мне было 14 лет, было неправильным и неприемлемым. В этом мире нет места неуважению, и я обещаю использовать эту возможность, чтобы высказываться против плохого обращения с другими".
А дальше в клуб полетели камни со всех сторон. Причем началось все с капитана «Мишек» Патриса Бержерона, недвусмысленно осудившего подписание Миллера. Вот уж прилетело, от кого не ждали.
«Примерно неделю назад Дон Суини спросил о моем мнении. У меня были опасения, и я поделился своим мнением. Честно говоря, культура, которую мы построили здесь, идет вразрез с таким поведением. То, что он сделал, очевидно неприемлемо, и мы это не поддерживаем. В этой раздевалке мы выступаем за разнообразие, инклюзивность и уважение. Это ключевые слова и основные ценности, которые у нас есть.
Мы ожидаем, что парни, которые будут носить этот свитер, будут честными и уважающими других людьми. Насколько я понимаю, он собирается работать и развиваться в общественных программах, чтобы стать лучше. С моей точки зрения, это решение отдела по хоккейным операциям, а мы можем контролировать только то, что можем контролировать.
Надеюсь, что есть некоторый рост и изменения. Если бы в эту раздевалку зашел тот же самый 14-летний подросток, то, честно говоря, его бы не приняли в этой раздевалке", — сказал капитан «Брюинз».
Само собой, не стал молчать и комиссионер лиги Гэри Беттмэн, который сразу отказал Миллеру в игре за основу и сделал его мечту практически неосуществимой:
«То, что он сделал в 14-летнем возрасте, предосудительно и неприемлемо. До того,как «Бостон» принял решение подписать его, с нами никто не советовался. Мне довелось пообщаться с Кэмом Нили после подписания. Он не приедет в НХЛ, на данный момент он не имеет права выступать в НХЛ. Я не могу сказать вам, что он когда-либо сможет попасть в НХЛ.
Если в какой-то момент они решат, что хотят, чтобы он играл в НХЛ, а я не уверен, что они близки к этому, нам нужно будет подтвердить его право на участие. Оно будет основано на всей информации, которую мы получаем.
Они могли подписать его, чтобы он играл где-нибудь в другом месте, это проблема другой лиги, но никто не должен думать, что на данный момент он имеет или когда-либо может получить право на участие в НХЛ. И «Брюинс» теперь это понимают".
И если «Аризона открестилась от всех связей с хоккеистом лишь через две недели, то «Бостону» хватило всего трех дней, чтобы дать заднюю и расторгнуть контракт с ним, выступив с большим обращением от имени президента клуба Кэма Нили на своем официальном сайте:
«Решение подписать контракт с этим молодым человеком было принято после тщательного рассмотрения известных нам фактов: в 14 лет он принял неверное решение, которое привело к приговору несовершеннолетнему.
Мы посчитали, что это был единичный случай, после которого он предпринял значимые действия для исправления и стремился к постоянному личному развитию. Основываясь на этом, мы предложили ему контракт.
С учетом новой информации считаем, что сейчас лучшим решением будет отмена для Миллера возможность представлять «Бостон». Мы надеемся, что он продолжит работать с программами для дальнейшего образования и личностного роста. Мы сожалеем, что решение подписать контракт затмило невероятную работу, которую члены нашей организации проделывают для поддержки усилий по разнообразию и интеграции. Мы будем продолжать выступать против издевательств и расизма во всех его формах".
Но погодите. О каких новых обстоятельствах говорит Нили? Разве Миллеру не вывернули всю душу и не вытащили все его скелеты еще два года назад? Как вы вообще подписывали контракт с игроком, встрявшим в такую грязную историю, если досконально не изучили все ее обстоятельства? Неужели вы сначала сделали шаг и уже после начали думать о его последствиях?
Как оказалось, «Бостон» решил вообще не анализировать риски и даже не пытался связаться с семьей Мейер-Кротерс. А ведь родители парня до сих пор настаивают на том, что Миллер не исправился и не принес личные извинения их сыну. Именно в реальном отсутствии раскаяния, кажется, и заключается «новая информация», вдруг ставшая известной клубу. Только кто должен был позаботиться о ее проверке и возможных репутационных потерях? Мы привыкли слушать мантру о том, что в НХЛ работают исключительно непогрешимые профессионалы до мозга костей. И если вам еще раз кто-нибудь попытается об это рассказать, просто напомните об этом случае.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|14
|11
|3
|22
|2
|Каролина
|14
|9
|5
|19
|3
|Айлендерс
|15
|9
|6
|18
|4
|Рейнджерс
|15
|7
|8
|17
|5
|Филадельфия
|14
|7
|7
|16
|6
|Вашингтон
|16
|7
|9
|16
|7
|Питтсбург
|14
|6
|8
|14
|8
|Коламбус
|13
|4
|9
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|12
|2
|24
|2
|Флорида
|14
|8
|6
|17
|3
|Детройт
|14
|7
|7
|17
|4
|Торонто
|15
|7
|8
|17
|5
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|6
|Монреаль
|14
|7
|7
|15
|7
|Баффало
|14
|7
|7
|14
|8
|Оттава
|14
|5
|9
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|8
|4
|17
|2
|Даллас
|14
|8
|6
|17
|3
|Колорадо
|12
|7
|5
|15
|4
|Миннесота
|14
|7
|7
|15
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Чикаго
|13
|5
|8
|13
|7
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|11
|8
|Сент-Луис
|12
|4
|8
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|13
|2
|26
|2
|Лос-Анджелес
|16
|9
|7
|19
|3
|Сиэтл
|15
|8
|7
|18
|4
|Эдмонтон
|15
|8
|7
|16
|5
|Калгари
|13
|5
|8
|12
|6
|Ванкувер
|14
|4
|10
|11
|7
|Сан-Хосе
|16
|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|14
|4
|10
|9
|13.11
|00:00
|
Флорида – Эдмонтон
|- : -
|13.11
|03:00
|
Баффало – Бостон
|- : -
|13.11
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|- : -
|13.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|- : -
|13.11
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|- : -
|13.11
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|- : -
|13.11
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|- : -
|13.11
|05:00
|
Колорадо – Каролина
|- : -
|13.11
|06:00
|
Анахайм – Чикаго
|- : -
|13.11
|06:00
|
Вегас – Сент-Луис
|- : -
|13.11
|06:00
|
Калгари – Виннипег
|- : -
|13.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Детройт
|- : -
|13.11
|21:00
|
Филадельфия – Даллас
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|15
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|15
|27
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|16
|21
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|15
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|14
|11
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|14
|11
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|8
|1.90
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|12
|1.95
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|10
|1.98