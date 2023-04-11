«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?

«Кэпиталз» прервали шестиматчевую серию поражений — 5:2.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Айлендерс» — 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

Голы: Строум — 22 (Карлсон), 0:36 — 1:0. Сандин — 6 (Смит, Бэкстрем), 1:03 — 2:0. Смит — 8 (Фехервари), 13:13 — 3:0. Фэшинг — 9 (Клаттербак, Добсон), 54:52 — 3:1. Уилсон — 11 (п.в.), 55:44 — 4:1. Сизикас — 6 (Хорват, Ахо), 56:43 — 4:2. Строум — 23 (п.в., Шири, Уилсон), 58:50 — 5:2.

Вратари: Кемпер — Сорокин.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 25 (10+10+5) — 40 (14+9+17).

Наши: Алексеев (18.55/0/-1), Кузнецов (17.43/0/-1) — -.

11 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Не возникает сомнений, что борьба за плей-офф Восточной конференции продлится до последних матчей. Четыре команды отчаянно цепляются за седьмое и восьмое места таблицы. Не сдается «Баффало», чьи шансы невелики, но гостевая победа по буллитам над «Рейнджерс» сохранила надежду на плей-офф. Главные претенденты — «Флорида», «Айлендерс» и «Питтсбург». Клуб из Пенсильвании сегодня не играл, но явно следил за результатами матчей, которые добавили оптимизма перед решающими поединками.

«Айлендерс» неожиданно потеряли очки с оставшимся без турнирной мотивации «Вашингтоном». «Кэпиталз» на прошлой неделе потеряли шансы на выход в плей-офф и откровенно доигрывали регулярку. Усложнила положение команды Питера Лавиолетта микротравма Александра Овечкина, который пропустил два последних матча.

Несмотря на все трудности, «Вашингтон» испортил вечер ньюйоркцам и сделал щедрый подарок «Питтсбургу» и «Баффало». У «Айлендерс» все пошло наперекосяк с первых смен. Дилан Строум и Расмус Сандин за 63 секунды отправили в ворота Ильи Сорокина две шайбы. Нельзя сказать, что броски получились неберущимися. Голкипер не выручил команду, которая начала матч с отставания в два гола.

Третья шайба Крэйга Смита только подтвердила: сегодня «Айлендерс» ждут большие проблемы. Теперь уже безалаберная игра защитников гостей привела к тому, что форвард «Вашингтона» расстрелял Сорокина с близкой дистанции.

Главный тренер «Айлс» Лейн Ламберт отказался менять вратаря после трех пропущенных шайб. Канадец доверился Сорокину, и россиянин не подвел наставника. Второй и третий периоды Илья провел безошибочно и оставлял партнерам шансы на камбэк. Островитяне отыграли одну шайбу, но план по спасению матча смазала поспешная замена вратаря на шестого полевого игрока.

В «Вашингтоне» собраны специалисты по голам в пустые ворота. Том Уилсон и оформивший дубль Строум вдохновились подвигами Овечкина и отгрузили ньюйоркцам еще две шайбы. Точные броски по пустым воротам разделил гол Кейси Сизикаса, который ни на что не влиял, кроме личной статистики канадца. «Островитяне» слишком поздно включились в игру и не произвели впечатление команды, которая рвется в плей-офф.

«Айлендерс» усложнили концовку чемпионата, потеряв очки с кризисным «Вашингтоном». Команда из Нью-Йорка завершит регулярку матчем с «Монреалем». Непозволительно проигрывать такому сопернику, если планируешь продолжить борьбу за Кубок Стэнли. Позитивный момент матча с «Кэпиталз» в том, что Сорокин собрался после провального начала и два периода отыграл на ноль.

По потерянным очкам «Айлендерс» не входят в зону плей-офф. А значит, в ближайших играх стоит надеяться на осечки конкурентов. Два матча в запасе у «Баффало», но «Клинков» ждут серьезные соперники: лидер конференции «Нью-Джерси» и крепкая «Оттава». Должно сойтись слишком много факторов, чтобы «Сэйбрз» попали в заветную восьмерку.

Илья Сорокин. Фото USA Today Sports

Благоприятный календарь у «Питтсбурга». Достаточно обыграть двух аутсайдеров «Запада» — «Чикаго» и «Коламбус» — и место в плей-офф гарантировано. Равно как и «Флориде» победа над «Каролиной» принесет билет в кубковую весну. Внимательно следим за концовкой чемпионата и ждем новых интриг, за которые все обожают хоккей.