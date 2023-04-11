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Сегодня, 08:35

«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Евгений Кузнецов (справа) против Адама Пелека.
Фото USA Today Sports
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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«Кэпиталз» прервали шестиматчевую серию поражений — 5:2.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Айлендерс» — 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)
Голы: Строум — 22 (Карлсон), 0:36 — 1:0. Сандин — 6 (Смит, Бэкстрем), 1:03 — 2:0. Смит — 8 (Фехервари), 13:13 — 3:0. Фэшинг — 9 (Клаттербак, Добсон), 54:52 — 3:1. Уилсон — 11 (п.в.), 55:44 — 4:1. Сизикас — 6 (Хорват, Ахо), 56:43 — 4:2. Строум — 23 (п.в., Шири, Уилсон), 58:50 — 5:2.
Вратари: Кемпер — Сорокин.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 25 (10+10+5) — 40 (14+9+17).
Наши: Алексеев (18.55/0/-1), Кузнецов (17.43/0/-1) — -.
11 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Не возникает сомнений, что борьба за плей-офф Восточной конференции продлится до последних матчей. Четыре команды отчаянно цепляются за седьмое и восьмое места таблицы. Не сдается «Баффало», чьи шансы невелики, но гостевая победа по буллитам над «Рейнджерс» сохранила надежду на плей-офф. Главные претенденты — «Флорида», «Айлендерс» и «Питтсбург». Клуб из Пенсильвании сегодня не играл, но явно следил за результатами матчей, которые добавили оптимизма перед решающими поединками.

«Айлендерс» неожиданно потеряли очки с оставшимся без турнирной мотивации «Вашингтоном». «Кэпиталз» на прошлой неделе потеряли шансы на выход в плей-офф и откровенно доигрывали регулярку. Усложнила положение команды Питера Лавиолетта микротравма Александра Овечкина, который пропустил два последних матча.

Несмотря на все трудности, «Вашингтон» испортил вечер ньюйоркцам и сделал щедрый подарок «Питтсбургу» и «Баффало». У «Айлендерс» все пошло наперекосяк с первых смен. Дилан Строум и Расмус Сандин за 63 секунды отправили в ворота Ильи Сорокина две шайбы. Нельзя сказать, что броски получились неберущимися. Голкипер не выручил команду, которая начала матч с отставания в два гола.

Третья шайба Крэйга Смита только подтвердила: сегодня «Айлендерс» ждут большие проблемы. Теперь уже безалаберная игра защитников гостей привела к тому, что форвард «Вашингтона» расстрелял Сорокина с близкой дистанции.

Главный тренер «Айлс» Лейн Ламберт отказался менять вратаря после трех пропущенных шайб. Канадец доверился Сорокину, и россиянин не подвел наставника. Второй и третий периоды Илья провел безошибочно и оставлял партнерам шансы на камбэк. Островитяне отыграли одну шайбу, но план по спасению матча смазала поспешная замена вратаря на шестого полевого игрока.

В «Вашингтоне» собраны специалисты по голам в пустые ворота. Том Уилсон и оформивший дубль Строум вдохновились подвигами Овечкина и отгрузили ньюйоркцам еще две шайбы. Точные броски по пустым воротам разделил гол Кейси Сизикаса, который ни на что не влиял, кроме личной статистики канадца. «Островитяне» слишком поздно включились в игру и не произвели впечатление команды, которая рвется в плей-офф.

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«Айлендерс» усложнили концовку чемпионата, потеряв очки с кризисным «Вашингтоном». Команда из Нью-Йорка завершит регулярку матчем с «Монреалем». Непозволительно проигрывать такому сопернику, если планируешь продолжить борьбу за Кубок Стэнли. Позитивный момент матча с «Кэпиталз» в том, что Сорокин собрался после провального начала и два периода отыграл на ноль.

По потерянным очкам «Айлендерс» не входят в зону плей-офф. А значит, в ближайших играх стоит надеяться на осечки конкурентов. Два матча в запасе у «Баффало», но «Клинков» ждут серьезные соперники: лидер конференции «Нью-Джерси» и крепкая «Оттава». Должно сойтись слишком много факторов, чтобы «Сэйбрз» попали в заветную восьмерку.

Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

Благоприятный календарь у «Питтсбурга». Достаточно обыграть двух аутсайдеров «Запада» — «Чикаго» и «Коламбус» — и место в плей-офф гарантировано. Равно как и «Флориде» победа над «Каролиной» принесет билет в кубковую весну. Внимательно следим за концовкой чемпионата и ждем новых интриг, за которые все обожают хоккей.

Александр Овечкин
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 80 50 30 109
2 Нью-Джерси 80 50 30 108
3 Рейнджерс 81 47 34 107
4 Айлендерс 81 41 40 91
5 Питтсбург 80 40 40 90
6 Вашингтон 80 35 45 79
7 Филадельфия 80 29 51 71
8 Коламбус 79 24 55 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 80 63 17 131
2 Торонто 80 48 32 107
3 Тампа-Бэй 80 45 35 96
4 Флорида 81 42 39 92
5 Баффало 79 40 39 87
6 Оттава 81 39 42 85
7 Детройт 80 35 45 80
8 Монреаль 80 31 49 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 49 30 104
2 Даллас 80 45 35 104
3 Миннесота 80 46 34 102
4 Виннипег 80 45 35 93
5 Нэшвилл 80 41 39 90
6 Сент-Луис 80 37 43 81
7 Аризона 81 28 53 69
8 Чикаго 80 25 55 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 80 49 31 107
2 Эдмонтон 80 48 32 105
3 Лос-Анджелес 81 46 35 102
4 Сиэтл 80 46 34 100
5 Калгари 81 37 44 91
6 Ванкувер 80 36 44 79
7 Сан-Хосе 80 22 58 60
8 Анахайм 80 23 57 58
Результаты / календарь
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
11.04 02:00
Флорида – Торонто
 1 : 2 ОТ
11.04 02:00
Оттава – Каролина
 3 : 2
11.04 02:00
Рейнджерс – Баффало
 2 : 3 Б
11.04 02:00
Вашингтон – Айлендерс
5 : 2
11.04 02:00
Виннипег – Сан-Хосе
 6 : 2
11.04 02:30
Детройт – Даллас
 1 : 6
11.04 03:30
Чикаго – Миннесота
 2 : 4
11.04 04:30
Калгари – Нэшвилл
 2 : 3 Б
11.04 05:00
Аризона – Сиэтл
 1 : 4
11.04 05:30
Лос-Анджелес – Ванкувер
 3 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 151
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 124
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 80 110
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 64
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 80 60
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 79 54
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 48 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 38 2.02
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 35 2.22
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