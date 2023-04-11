Бенефис Панарина испортил молодой канадский вратарь. Он переиграл самого Шестеркина
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Баффало» — 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Петерка — 12 (Куинн, Джост), 14:24 — 0:1. Панарин — 27 (бол., Зибанежад, Кейн), 21:01 — 1:1. Панарин — 28 (Тарасенко), 31:12 — 2:1. Миттельштадт — 13 (Так), 48:13 — 2:2.
Победный буллит: Миттельштадт.
Вратари: Шестеркин — Леви.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (4+13+11+0) — 38 (14+12+7+5).
Наши: Панарин (19.14/2/0), Тарасенко (16.39/1/-1) — Любушкин (7.47/0/0).
11 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
«Рейнджерс» подходят к плей-офф в статусе фаворита Восточной конференции. Надежный вратарь, две выдающиеся тройки нападения, прогрессирующая молодежь, разноплановые защитники — состав ньюйоркцев располагает к походу за Кубком Стэнли. Генеральный менеджер Крис Друри оперативными сделками по ходу регулярки только укрепил веру в повторение или улучшение прошлогоднего результата. Приглашения Патрика Кейна и Владимира Тарасенко разнообразили атаку «Рейнджерс». Нападение ньюйоркцев справедливо называют одним из сильнейших в лиге. Не в каждом матче парни с Бродвея радуют голевой феерией, но скучными их игры почти не бывают.
Математически «Рейнджерс» могут замахнуться на победу в Столичном дивизионе. Для этого надо обыграть «Торонто» и ждать осечек конкурентов. Если чуда не произойдет, в первом раунде плей-офф ньюйоркцев ждет серия с «Нью-Джерси». Команда Жерара Галлана долго вкатывалась в сегодняшний матч. Первый период справедливо остался за гостями. «Сэйбрз» больше, чем в три раза перебросали ньюйоркцев и реализовали один из моментов. Джон-Джейсон Петерка и Джек Куинн издевательски разобрались с обороной «Рейнджерс».
Ньюйоркцы очевидно действовали в режиме энергосбережения. Незачем ввязываться в игру на все деньги, когда команда гарантировала высокое место в конференции и готовится к плей-офф. Для тренеров остается время на эксперименты, чтобы определиться с сочетаниями на первую серию.
Против «Баффало» Галлан объединил Артемия Панарина и Владимира Тарасенко во второй тройке вместе с Винсом Трочеком. По созданным моментам в формате «5х5» связка героев МЧМ-2011 стала лучшей в команде. Гол Панарина, который оформил дубль во втором периоде, мог остаться победным, если бы не ошибка защитника Миллера в третьем отрезке.
Команды выдали неожиданно дисциплинированный матч. Заработали три удаления на двоих за 60 минут. Они пришлись на первый период — правда, штраф Тэйджа Томпсона разделил перерыв. Вторую 20-минутку «Рейнджерс» начали в большинстве, которое незамысловато реализовал Панарин. По этому компоненту ньюйоркцы не входят даже в пятерку команд лиги. Их 23,7 процента выглядят не так устрашающе, как показатели «Эдмонтона» (32,5), «Торонто» (26,1) или «Тампы» (25,9).
Тем не менее, Галлан может рассчитывать на разные опции в формате «5х4». Подбор разноплановых нападающих добавляет тренеру пространство для творчества и поиска новых идей. Пока же «Рейнджерс» идут по пути наименьшего сопротивления и полагаются на проверенные сочетания.
В середине третьего периода «Рейнджерс» создали проблемы сами себе. Ньюйоркцы контролировали ситуацию и почти не позволяли «Баффало» хозяйничать в зоне Шестеркина. За 10 минут до ворот Игоря долетели лишь два броска. Вот только один из них обернулся второй пропущенной шайбой. За нелепый привоз защитник К`Андре Миллер обязан проставиться перед вратарем, которого бросили на растерзание форвардам «Баффало». Шестеркин справился с первым броском, но не среагировал на добивание Кейси Миттельштадта.
Четвертый матч «Баффало» и «Рейнджерс» подряд затянулся до овертайма. Чувствую, в КХЛ отдельные ненавистники моментально упрекнули бы тренеров в дележке очков и намеренной игре на ничью в концовке регулярки. Ничего общего со здравым смыслом эти заявления не имеют.
Ньюйоркцы весь матч справлялись с созданными трудности — не изменилась ситуация в овертайме. «Сэйбрз» получили большинство, когда хозяева ошиблись на смене и выскочили вчетвером на лед. Команда Галлана выстояла в меньшинстве, в том числе ценой блокшота ведущего защитника Райана Линдгрена, которому шайба прилетела в голову. Американец моментально уехал в раздевалку, держась перчаткой за лицо.
Шестеркин и Леви безошибочно провели основную часть буллитов, но в дополнительных бросках надежнее отыграл 21-летний вратарь «Баффало», недавно дебютировавший в НХЛ. Пауэр и Миттельштадт реализовали свои попытки, на что «Рейнджерс» ответили лишь точным броском Тарасенко. «Сэйбрз» остаются в гонке за плей-офф, а ньюйоркцы почти наверняка теряют шансы на победу в Столичном дивизионе.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|80
|50
|30
|109
|2
|Нью-Джерси
|80
|50
|30
|108
|3
|Рейнджерс
|81
|47
|34
|107
|4
|Айлендерс
|81
|41
|40
|91
|5
|Питтсбург
|80
|40
|40
|90
|6
|Вашингтон
|80
|35
|45
|79
|7
|Филадельфия
|80
|29
|51
|71
|8
|Коламбус
|79
|24
|55
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|80
|63
|17
|131
|2
|Торонто
|80
|48
|32
|107
|3
|Тампа-Бэй
|80
|45
|35
|96
|4
|Флорида
|81
|42
|39
|92
|5
|Баффало
|79
|40
|39
|87
|6
|Оттава
|81
|39
|42
|85
|7
|Детройт
|80
|35
|45
|80
|8
|Монреаль
|80
|31
|49
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|2
|Даллас
|80
|45
|35
|104
|3
|Миннесота
|80
|46
|34
|102
|4
|Виннипег
|80
|45
|35
|93
|5
|Нэшвилл
|79
|40
|39
|88
|6
|Сент-Луис
|80
|37
|43
|81
|7
|Аризона
|80
|28
|52
|69
|8
|Чикаго
|80
|25
|55
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|80
|49
|31
|107
|2
|Эдмонтон
|80
|48
|32
|105
|3
|Лос-Анджелес
|80
|45
|35
|100
|4
|Сиэтл
|79
|45
|34
|98
|5
|Калгари
|80
|37
|43
|90
|6
|Ванкувер
|79
|36
|43
|79
|7
|Сан-Хосе
|80
|22
|58
|60
|8
|Анахайм
|80
|23
|57
|58
|11.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|1 : 2 ОТ
|11.04
|02:00
|
Оттава – Каролина
|3 : 2
|11.04
|02:00
|
Рейнджерс – Баффало
|2 : 3 Б
|11.04
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|5 : 2
|11.04
|02:00
|
Виннипег – Сан-Хосе
|6 : 2
|11.04
|02:30
|
Детройт – Даллас
|1 : 6
|11.04
|03:30
|
Чикаго – Миннесота
|2 : 4
|11.04
|04:30
|
Калгари – Нэшвилл
|2 : 3 Б
|11.04
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|1 : 4
|11.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|151
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|78
|124
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|80
|110
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|64
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|80
|60
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|79
|54
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|48
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|38
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|35
|2.22