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Кучеров перестал забивать — чемпион оказался на грани вылета

Два очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в пятом матче с «Торонто»
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
«Торонто» вышел вперед в серии с «Тампой».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч
«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)
Голы: Стэмкос — 2 (Палат, Кучеров), 5:19 — 0:1. Хедман — 2 (бол., Кучеров, Киллорн), 6:11 — 0:2. Таварес — 1 (бол., Нюландер, Джиордано), 23:35 — 1:2. Райлли — 2 (Таварес, Нюландер), 43:01 — 2:2. Нюландер — 3 (Михеев, Холл), 44:14 — 3:2. Макдона — 1 (мен., Колтон, Пол), 48:17 — 3:3. Мэттьюс — 3 (бол., Марнер, Бантинг), 53:54 — 4:3.
Вратари: Кэмпбелл — Василевский (58:46).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 25 (4+14+7) — 35 (14+9+12).
Наши: Любушкин (14.01/2/-1), Михеев (16.05/0/+1) — Кучеров (20.13/6/0), Сергачев (21.42/0/+1).
11 мая. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 3-2.

При наблюдении за тем, как развалились «Мэйпл Лифс» в первом периоде, впечатление, что история снова повторяется и превращается в фарс, было железобетонным. Хотелось погрузиться в философские размышления: проходят годы, меняются менеджеры, игроки и тренеры, но с «Торонто» ничего нового не происходит. Большие кубковые надежды раз за разом заканчиваются огромным разочарованием.

Хозяева бодро начали матч и поначалу смотрелись не хуже «Тампы». Нападающему Митчу Марнеру, грамотно заблокировавшему бросок Виктора Хедмана, немного не хватило скорости, чтобы убежать «один в ноль». Потом было бездарно проведенное большинство, а дальше «Болтс» включились на полную мощность. Сценарий прошлой игры, в которой команда Джона Купера уже в первом периоде забила трижды, едва не повторился. Голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл старался как мог, но две шайбы в его воротах в стартовые 20 минут побывали. Лидеры «Тампы» свою работу выполнили идеально.

«Мэйпл Лифс» не были совсем безнадежны и местами огрызались. Но те, кто должны тащить за собой остальных, в самый ответственный момент словно испарились. С «Большой четверкой» в лице Остона Мэттьюса, Джона Тавареса, Вильям Нюландера и Марнера давно пора что-то делать. Генеральный менеджер клуба Кайл Дубас лишь в отчаянии поднимал глаза в потолок и что-то записывал в свой блокнот. Видимо, он чувствовал приближение почти неизбежных массовых перемен в офисе «Торонто» по окончании сезона.

Отсрочить эту неприятную мысль мог Нюландер, который в меньшинстве убежал «один в ноль» и не смог переиграть Андрея Василевского. Швед забил во втором периоде с помощью рикошета от конька защитника «Тампы» Михаила Сергачева, хотя гол записали на активно боровшегося на чужом пятачке Тавареса.

Гости слишком часто удалялись в необязательных ситуациях — чего стоят только два нарушения численного состава. Рано или поздно подобное разгильдяйство с их стороны должно быть наказано. Игры с огнем для «Болтс» могли закончиться плохо еще во втором периоде, если бы не Василевский. Хладнокровие и уверенность российского вратаря позволили ему справиться со стихийно вспыхнувшим штурмом со стороны «Торонто».

В эти минуты лидерами «Мэйпл Лифс» можно было даже гордиться. Каждый из них делал все возможное, чтобы забить еще — креативил, смело шел в силовую борьбу, отчаянно лез на чужие ворота. Южане отвечали не менее опасными контратаками — реализуй нападающий Ник Пол хотя бы один из трех своих моментов, то интрига в матче почти наверняка исчезла.

Перерыв не пошел на пользу «Тампе». Стив Стэмкос глупо удалился, когда его команда играла в большинстве. «Торонто» снова зажегся дьявольским огнем, забил дважды в течение 73 секунд и вышел вперед. Василевский вроде был не виноват, но поддержал неприятный для себя тренд в серии — меньше трех шайб он не пропускал ни в одном из пяти матчей.

Только после этого «Тампа» собралась и вышла из состояния оцепенения, выдав отрезок, который был достоин лучших образцов двух чемпионских плей-офф. Райан Макдона шикарным щелчком сравнял счет и «Мэйпл Лифс» чуть дрогнули. Спас положение дел Кэмпбелл, не давший забить Никите Кучерову в очень сложном для себя моменте. Россиянин не использовал в игре три хороших шанса и стал одним из косвенных виновников поражения.

По сравнению с прошлыми мезонами «Тампа» растеряла важные качества — умение играть по счету и надежность. Количество пропущенных шайб в серии (20 в 5 играх) об этом наглядно свидетельствует. Победный гол Мэттьюса, возможно, не совсем соответствовал логике игры, но «Торонто» чуть ли не впервые за много лет проявил невероятный характер и заслуженно повел в серии.

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
2 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
0 - 0
6. Вашингтон - Флорида
0 - 0
2 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
2 - 2
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
0 - 0
6. Даллас - Калгари
0 - 0
2 - 2
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2 - 2
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
3 - 2
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 2
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
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3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
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5. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
6. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
2 - 2
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
3 - 2
1. Каролина - Бостон
5 - 1
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5 - 2
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Виннипег – Сиэтл
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И О
Кэйл Макар

Кэйл Макар

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 4 10
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 5 9
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 4 9
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 4 5
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 4 5
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

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И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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Джейк Эттингер

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