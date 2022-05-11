«Торонто» вышел вперед в серии с «Тампой».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)

Голы: Стэмкос — 2 (Палат, Кучеров), 5:19 — 0:1. Хедман — 2 (бол., Кучеров, Киллорн), 6:11 — 0:2. Таварес — 1 (бол., Нюландер, Джиордано), 23:35 — 1:2. Райлли — 2 (Таварес, Нюландер), 43:01 — 2:2. Нюландер — 3 (Михеев, Холл), 44:14 — 3:2. Макдона — 1 (мен., Колтон, Пол), 48:17 — 3:3. Мэттьюс — 3 (бол., Марнер, Бантинг), 53:54 — 4:3.

Вратари: Кэмпбелл — Василевский (58:46).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 25 (4+14+7) — 35 (14+9+12).

Наши: Любушкин (14.01/2/-1), Михеев (16.05/0/+1) — Кучеров (20.13/6/0), Сергачев (21.42/0/+1).

11 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 3-2.

При наблюдении за тем, как развалились «Мэйпл Лифс» в первом периоде, впечатление, что история снова повторяется и превращается в фарс, было железобетонным. Хотелось погрузиться в философские размышления: проходят годы, меняются менеджеры, игроки и тренеры, но с «Торонто» ничего нового не происходит. Большие кубковые надежды раз за разом заканчиваются огромным разочарованием.

Хозяева бодро начали матч и поначалу смотрелись не хуже «Тампы». Нападающему Митчу Марнеру, грамотно заблокировавшему бросок Виктора Хедмана, немного не хватило скорости, чтобы убежать «один в ноль». Потом было бездарно проведенное большинство, а дальше «Болтс» включились на полную мощность. Сценарий прошлой игры, в которой команда Джона Купера уже в первом периоде забила трижды, едва не повторился. Голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл старался как мог, но две шайбы в его воротах в стартовые 20 минут побывали. Лидеры «Тампы» свою работу выполнили идеально.

«Мэйпл Лифс» не были совсем безнадежны и местами огрызались. Но те, кто должны тащить за собой остальных, в самый ответственный момент словно испарились. С «Большой четверкой» в лице Остона Мэттьюса, Джона Тавареса, Вильям Нюландера и Марнера давно пора что-то делать. Генеральный менеджер клуба Кайл Дубас лишь в отчаянии поднимал глаза в потолок и что-то записывал в свой блокнот. Видимо, он чувствовал приближение почти неизбежных массовых перемен в офисе «Торонто» по окончании сезона.

Отсрочить эту неприятную мысль мог Нюландер, который в меньшинстве убежал «один в ноль» и не смог переиграть Андрея Василевского. Швед забил во втором периоде с помощью рикошета от конька защитника «Тампы» Михаила Сергачева, хотя гол записали на активно боровшегося на чужом пятачке Тавареса.

Гости слишком часто удалялись в необязательных ситуациях — чего стоят только два нарушения численного состава. Рано или поздно подобное разгильдяйство с их стороны должно быть наказано. Игры с огнем для «Болтс» могли закончиться плохо еще во втором периоде, если бы не Василевский. Хладнокровие и уверенность российского вратаря позволили ему справиться со стихийно вспыхнувшим штурмом со стороны «Торонто».

В эти минуты лидерами «Мэйпл Лифс» можно было даже гордиться. Каждый из них делал все возможное, чтобы забить еще — креативил, смело шел в силовую борьбу, отчаянно лез на чужие ворота. Южане отвечали не менее опасными контратаками — реализуй нападающий Ник Пол хотя бы один из трех своих моментов, то интрига в матче почти наверняка исчезла.

Перерыв не пошел на пользу «Тампе». Стив Стэмкос глупо удалился, когда его команда играла в большинстве. «Торонто» снова зажегся дьявольским огнем, забил дважды в течение 73 секунд и вышел вперед. Василевский вроде был не виноват, но поддержал неприятный для себя тренд в серии — меньше трех шайб он не пропускал ни в одном из пяти матчей.

Только после этого «Тампа» собралась и вышла из состояния оцепенения, выдав отрезок, который был достоин лучших образцов двух чемпионских плей-офф. Райан Макдона шикарным щелчком сравнял счет и «Мэйпл Лифс» чуть дрогнули. Спас положение дел Кэмпбелл, не давший забить Никите Кучерову в очень сложном для себя моменте. Россиянин не использовал в игре три хороших шанса и стал одним из косвенных виновников поражения.

По сравнению с прошлыми мезонами «Тампа» растеряла важные качества — умение играть по счету и надежность. Количество пропущенных шайб в серии (20 в 5 играх) об этом наглядно свидетельствует. Победный гол Мэттьюса, возможно, не совсем соответствовал логике игры, но «Торонто» чуть ли не впервые за много лет проявил невероятный характер и заслуженно повел в серии.