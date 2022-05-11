Кучеров перестал забивать — чемпион оказался на грани вылета
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч
«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)
Голы: Стэмкос — 2 (Палат, Кучеров), 5:19 — 0:1. Хедман — 2 (бол., Кучеров, Киллорн), 6:11 — 0:2. Таварес — 1 (бол., Нюландер, Джиордано), 23:35 — 1:2. Райлли — 2 (Таварес, Нюландер), 43:01 — 2:2. Нюландер — 3 (Михеев, Холл), 44:14 — 3:2. Макдона — 1 (мен., Колтон, Пол), 48:17 — 3:3. Мэттьюс — 3 (бол., Марнер, Бантинг), 53:54 — 4:3.
Вратари: Кэмпбелл — Василевский (58:46).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 25 (4+14+7) — 35 (14+9+12).
Наши: Любушкин (14.01/2/-1), Михеев (16.05/0/+1) — Кучеров (20.13/6/0), Сергачев (21.42/0/+1).
11 мая. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 3-2.
При наблюдении за тем, как развалились «Мэйпл Лифс» в первом периоде, впечатление, что история снова повторяется и превращается в фарс, было железобетонным. Хотелось погрузиться в философские размышления: проходят годы, меняются менеджеры, игроки и тренеры, но с «Торонто» ничего нового не происходит. Большие кубковые надежды раз за разом заканчиваются огромным разочарованием.
Хозяева бодро начали матч и поначалу смотрелись не хуже «Тампы». Нападающему Митчу Марнеру, грамотно заблокировавшему бросок Виктора Хедмана, немного не хватило скорости, чтобы убежать «один в ноль». Потом было бездарно проведенное большинство, а дальше «Болтс» включились на полную мощность. Сценарий прошлой игры, в которой команда Джона Купера уже в первом периоде забила трижды, едва не повторился. Голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл старался как мог, но две шайбы в его воротах в стартовые 20 минут побывали. Лидеры «Тампы» свою работу выполнили идеально.
«Мэйпл Лифс» не были совсем безнадежны и местами огрызались. Но те, кто должны тащить за собой остальных, в самый ответственный момент словно испарились. С «Большой четверкой» в лице Остона Мэттьюса, Джона Тавареса, Вильям Нюландера и Марнера давно пора что-то делать. Генеральный менеджер клуба Кайл Дубас лишь в отчаянии поднимал глаза в потолок и что-то записывал в свой блокнот. Видимо, он чувствовал приближение почти неизбежных массовых перемен в офисе «Торонто» по окончании сезона.
Отсрочить эту неприятную мысль мог Нюландер, который в меньшинстве убежал «один в ноль» и не смог переиграть Андрея Василевского. Швед забил во втором периоде с помощью рикошета от конька защитника «Тампы» Михаила Сергачева, хотя гол записали на активно боровшегося на чужом пятачке Тавареса.
Гости слишком часто удалялись в необязательных ситуациях — чего стоят только два нарушения численного состава. Рано или поздно подобное разгильдяйство с их стороны должно быть наказано. Игры с огнем для «Болтс» могли закончиться плохо еще во втором периоде, если бы не Василевский. Хладнокровие и уверенность российского вратаря позволили ему справиться со стихийно вспыхнувшим штурмом со стороны «Торонто».
В эти минуты лидерами «Мэйпл Лифс» можно было даже гордиться. Каждый из них делал все возможное, чтобы забить еще — креативил, смело шел в силовую борьбу, отчаянно лез на чужие ворота. Южане отвечали не менее опасными контратаками — реализуй нападающий Ник Пол хотя бы один из трех своих моментов, то интрига в матче почти наверняка исчезла.
Перерыв не пошел на пользу «Тампе». Стив Стэмкос глупо удалился, когда его команда играла в большинстве. «Торонто» снова зажегся дьявольским огнем, забил дважды в течение 73 секунд и вышел вперед. Василевский вроде был не виноват, но поддержал неприятный для себя тренд в серии — меньше трех шайб он не пропускал ни в одном из пяти матчей.
Только после этого «Тампа» собралась и вышла из состояния оцепенения, выдав отрезок, который был достоин лучших образцов двух чемпионских плей-офф. Райан Макдона шикарным щелчком сравнял счет и «Мэйпл Лифс» чуть дрогнули. Спас положение дел Кэмпбелл, не давший забить Никите Кучерову в очень сложном для себя моменте. Россиянин не использовал в игре три хороших шанса и стал одним из косвенных виновников поражения.
По сравнению с прошлыми мезонами «Тампа» растеряла важные качества — умение играть по счету и надежность. Количество пропущенных шайб в серии (20 в 5 играх) об этом наглядно свидетельствует. Победный гол Мэттьюса, возможно, не совсем соответствовал логике игры, но «Торонто» чуть ли не впервые за много лет проявил невероятный характер и заслуженно повел в серии.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|2 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|2 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 2
|
Каролина - Бостон
|3 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|4
|10
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|5
|9
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|4
|9
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|4
|5
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|4
|5
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|4
|5
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|4
|1.27
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63