«Хватит слушать фигню». Жалоба из позапрошлого десятилетия до сих пор не дает Овечкину самовыражаться в НХЛ

Из-за Мартина Бродера нападающий «Вашингтона» уже 16 лет не может играть, как хочет.

Легендарному канадскому голкиперу не понравился визор российского форварда.

«Он прячет глаза под маской»

Вопрос экипировки всегда был больной темой в НХЛ, где сконцентрированы все звезды мирового хоккея. Лучшие в своем деле во все времена хотели выделяться из толпы, возвышаться над массами. Поэтому искали какие-то свои уникальные фишки, шли против течения. Любые попытки стандартизации и унификации вызывали острое неприятие и сопротивление с их стороны. И не потому, что нововведения доставляли им какой-то дискомфорт. Нет, нужно быть не как все, самовыражаться, проявлять яркие особенности своей личности.

Поэтому, например, многих суперстаров ХХ века долго не могли заставить просто надеть шлем, чтобы защитить голову. В нынешней НХЛ до сих пор существуют отчаянные парни вроде Джейми Бенна, которые плевать хотели на визор. А раньше он вообще считался признаком трусости, особенно для защитников оборонительных звеньев.

Легендарный Уэйн Гретцки никак не мог вынуть свитер из трусов. Привычка детства. Еще ребенком Великий играл в джерси на несколько размеров больше, поэтому заправлять его было производственной необходимостью. В НХЛ это осталось как некий ритуал. Причем делал так не только Гретцки, но и Яромир Ягр, Илья Ковальчук, Александр Овечкин тоже этим грешил, пока лига не запретила в 2013 году. Что, кстати, очень разозлило форварда «Кэпиталз».

«Меня это правило очень расстроило. Самое обидное, что никто нас, игроков, даже не спросил. В НХЛ думают, что этот стиль может быть опасен. Но, по мне, так это просто глупость. Зачем отказывать хоккеистам в праве на самовыражение? Каждый из нас — личность и хочет выглядеть по-своему», — сказал Ови Washington Post.

Александр Овечкин и Мартин Бродер на Олимпиаде-2006. Фото Getty Images

Но главную фишку у будущей российской звезды отобрали еще на старте карьеры. А все из-за легендарного канадского голкипера Мартина Бродера. Многократный обладатель Кубка Стэнли и «Везины» (приза лучшему голкиперу НХЛ) пожаловался руководству лиги на зеркальный визор юнца из «Вашингтона». Такую тонировку Саша использовал еще с динамовских времен, и ни у кого проблем с ней не возникало. Но у вратаря «Нью-Джерси» нашлись причины для недовольства.

«Он прячет под зеркальной маской свои глаза, и я не могу по взгляду определить, в какой угол он будет бросать. Это неправильно, потому что во время игры я наблюдаю за соперником. Особенно это касается буллитов. Мне приходится сложнее, если я не вижу глаз своего оппонента. Тонированный визор дает нападающему преимущество, а ведь вратарь и полевой игрок должны быть в равных условиях», — заявил Бродер Daily News.

Коллеги, кстати, Мартина не поддержали, но летом 2006 года генеральные менеджеры 29 из 30 клубов НХЛ проголосовали «против» зеркальных визоров. «За», разумеется, поднял руку только босс Овечкина Джордж Макфи. Сам Ови тогда еще был только подающим надежды молодым парнем и не имел сегодняшнего авторитета. Поэтому не мог сделать громких заявлений в СМИ. Ограничился лишь оправданием перед Бродером.

«Тонированный визор — это просто мой стиль. Я ношу его только по этой причине. На самом деле хитрости здесь никакой нет. Я просто люблю чем-то выделяться», — сказал Александр Hockey News.

«Пиджаков» на такой шаг, скорее всего, натолкнули даже не жалобы канадского кипера, а чисто коммерческие причины. Главное в НХЛ — маркетинг, деньги и все, что с этим связано. Поэтому решение по визору Овечкина, как писали спортивные СМИ Северной Америки, продавили PR-менеджеры. Им надо продавать эмоции, а зеркальный визор этому якобы мешает.

Нападающему «Столичных» оставалось только подчиниться. В сезоне-2006/07 защитное стекло на его шлеме стало светлее, а потом от тонировки и вовсе почти ничего не осталось. Теперь фишки легенды НХЛ — его неотразимый бросок и желтые шнурки. Но тема визора все равно не дает Овечкину покоя. Периодически он возвращается к ней в ностальгических интервью.

Мартин Бродер. Фото Global Look Press

«Они читеры, а только потом вратари»

В 2019 году с Александром поговорил знаменитый хоккейный журналист и инсайдер Эллиотт Фридман. Из капитана «Вашингтона» ему удалось вытащить много ярких цитат. В том числе и про зеркальный визор.

«Хотел бы вернуть в НХЛ затемненные визоры. Если хоккеисту хочется носить такой визор, у него должно быть право на это. Хватит слушать фигню от вратарей о том, что они не могут видеть глаза бросающего за стеклом такого визора. Они разве видят глаза игрока, если он бросает от синей линии? Чуваки, вы чего? Они читеры, а только потом вратари. Это правило нужно изменить. Мы играем для болельщиков. Болельщики хотят видеть нечто интересное и новое, а не просто хоккеистов», — сказал Овечкин в подкасте Фридмана для Sportsnet.

Читается явная отсылка к Бродеру. Но, конечно, Ови на него не держит зла, а по-доброму подтрунивает. Мартин к этому уже привык. За свои слова о визоре еще в 2006-м он сталкивался с куда более жестким троллингом. Болельщики «Кэпиталз» приходили на матчи с «Нью-Джерси» в солнцезащитных очках и вывешивали плакаты с ироничными надписями. Что-то типа: «Бойся визора, Бродер!» Также задавались вопросом, что голкипер делает по ночам, если с утра боится зеркал, как вампир.

Довольно креативно, без оскорблений и банального освистывания. Многим современным фанатам стоит поучиться. Поэтому Бродер на такие вещи нисколько не обижался, да и к самому Овечкину до конца карьеры относился с большим уважением и всегда по-особому настраивался на матчи против «Вашингтона».

Александр Овечкин в «Динамо» перед отъездом в НХЛ. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Того интереса и особой атмосферы, которую создает Овечкин, конечно, не хватало. Когда Овечкин получает шайбу, вне зависимости от того, где он играет, все ждут от него неординарных действий. Сложно играть и постоянно думать, что он еще выкинет. Это настолько сильный игрок...Что ж, мы решили воспользоваться его отсутствием», — сказал голкипер «Дэвилз» в интервью Washington Post после матча в 2009 году, который Овечкин пропускал из-за травмы.

«Ови играет в хоккей со скоростью 100 миль в час. От него исходит двойная угроза — он может отдать передачу и бросить. Остановить его — самая сложная задача для вратаря», — это уже свежее интервью Бродера для Wall Street Journal.

Так что и сейчас, уже на пенсии в статусе заслуженного ветерана, Мартин продолжает восхищаться игрой российского форварда и, как все, ждет его рекорда. Именно победа над Гретцки в величайшей снайперской гонке всех времен, а никакой не зеркальный визор станет тем, чем Овечкин будет выделяться, его фишкой и яркой особенностью личности.