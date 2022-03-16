Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим

Как Яромир забил свои 766 голов и сколько он мог забить, если бы не играл за «Авангард».

Александр Овечкин — лучший европейский снайпер НХЛ. Шайба «Айлендерс» (767-я за карьеру) помогла капитану «Вашингтона» обогнать Яромира Ягра и подняться на чистое третье место в гонке голеадоров. Обойти чешскую легенду — ожидаемая цель для россиянина, которую он выполнил в нынешней регулярке. Впереди только два великих канадца. Горди Хоу, до которого 34 шайбы, и Уэйн Гретцки с 894 голами за карьеру.

Лучший снайпер из Европы до прорыва Овечкина

Ягр выбил 766 шайб за 24 сезона в лиге. Овечкину для этого понадобилось 17 (неполных) регулярок. Александр идет по более гроссмейстерскому графику, но это не обесценивает величие Яромира. Чешский форвард застал несколько эпох: начал терзать вратарей, еще когда они переходили от баттерфляя к гибриду, а по экипировке, если сравнивать ее с современными аналогами, казалось, что голкиперы ошиблись с размерами. А они осознанно шли на хитрость, выбирая ловушки с огромными карманами, гигантские нагрудники, блины и шорты. Позже голкиперы вынужденно отказались от привычных размеров защиты, уменьшая их по требованию лиги.

Ягр до сих пор гоняет шайбу с профессионалами в чешском чемпионате за собственный клуб «Кладно». Человек, прошедший разные эпохи — от Уэйна Гретцки до Сидни Кросби и Коннора Макдэвида, остается в любимой игре и помогает команде не только как руководитель. При этом Яромир не считается чистокровным снайпером. Не обладал убийственным броском и «офисом», откуда вводил в страх вратарей. За карьеру в НХЛ он только трижды выбил больше 50 голов. Уникальность чеха — не только в феноменальном здоровье и спортивном долголетии, но и универсальности на льду. Мягкие кисти, дриблинг, координация, светлая голова, чувство паса — качества чеха подходят под описание хоккейного гения.

Ягру принадлежит другое великое достижение. Чешский форвард — второй в истории НХЛ по набранным очкам. Уступает он Уэйну Гретцки, которого с бомбардирского олимпа никто не сдвинет в ближайшие десятки лет. Догнать канадца Яромиру не помогла бы даже верность НХЛ на протяжении всей карьеры. Чех пережил три локаута, когда вынужденно уезжал в Европу. Вторая приостановка чемпионата помогла Ягру найти клуб и город, о котором остались теплые воспоминания. Яромир приехал в Сибирь в сезоне-2004/05, переждал локаут, а затем вернулся в «Авангард» через три года — в спокойное для НХЛ время.

Поездка в Омск

14 лет назад, во время второго пришествия в «Авангард», Яромир не догадывался, что к окончанию его карьеры в НХЛ он уступит по очкам только легендарному Гретцки. Ягр уже тогда считался великим игроком, исправно забивал и отдавал передачи, но Мессье, Хоу и Фрэнсис казались далеки.

Новость о переходе чеха в «Авангард» разорвала инфополе межсезонья-2008. Приглашение Яромира вызвало неописуемый восторг не только у фанатов омского клуба, но и всех поклонников российского хоккея. Для недавно основанной и развивающейся лиги звезды такой величины — большая редкость и несомненный плюс к имиджу и популярности за рубежом. На первые матчи Ягра специально прилетели бригады чешских журналистов, стремившихся узнать, как живет новая лига.

После перехода в «Авангард» Ягр отрицал (или как минимум не верил), что сможет еще сыграть в НХЛ. Чех еще тогда, в 2008 году, рассуждал о родном клубе «Кладно», президентом которого являлся его отец. Но спустя три сезона в «Авангарде» перехитрил всех и вернулся в НХЛ ради семи лет в сильнейшей лиге планеты. Яромир признавался, что командировка в Омск помогла ему перезагрузиться и вдохнуть воздуха для продолжения карьеры за океаном. Кто знает, возможно, Ягр уже давно закончил бы с хоккеем, если бы не вояж в Омск.

— Три года, проведенные в Омске, в какой-то степени помогли мне. Теперь я больше ценю то, что вижу в НХЛ. Возможно, я бы не играл сейчас здесь, если бы не уезжал в Россию. На протяжении 17-18 лет в НХЛ год за годом я чувствовал огромное давление в течение 10 месяцев. Нужно забивать в каждой игре. Иногда это не так легко. Кроме того, я все принимаю очень близко к сердцу. Поэтому я думаю, что три года в России немного изменили меня. Поэтому я сейчас могу играть в НХЛ, — говорил в сентябре 2013 года Ягр.

А что если?

Ягр, конечно, мог остаться в НХЛ. Ему поступали предложения от разных клубов. Помогли бы три сезона обогнать по очкам Уэйна Гретцки? Нет. Чех мог только сократить отставание по голам, передачам и общим баллам от канадца, но опередить его за три сезона, как бы успешно они ни сложились для Ягра, нереально.

При помощи нехитрых математических формул попытался узнать, сколько очков выбил бы Ягр, оставшись в НХЛ после сезона-2007/08. Суммарно форвард пропустил 246 матчей — по 82 в каждой регулярке. Предположим, что Яромира не подвело бы здоровье и он избежал бы дисквалификаций. В среднем за карьеру чех забивал по 0,44 гола за матч, отдавал по 0,67 передачи — и все это собралось в привлекательные 1,11 очка за игру. Если бы Ягр шел по этому графику, то за три «омских» сезона набрал бы 272 (108+164) очка. То есть смог бы выбить космические 2000 баллов за карьеру и опередил бы в снайперской гонке только Горди Хоу (801).

Статистика Яромира Ягра за карьеру в НХЛ.

16 марта 2022 года Ягр лишился звания лучшего европейского снайпера НХЛ. Все, в том числе сам Яромир, понимали, что Овечкин непременно опередит его. Однако рекорд по очкам останется недосягаемым для Александра — отставание в 529 баллов нагнать за оставшиеся сезоны архисложно. Эту вершину легендарный «дед», напугавший Овечкина возвращением в НХЛ, чтобы вернуть себе рекорд по голам, заслужил.