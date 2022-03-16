«Эта история останется навсегда». Овечкин обошел Ягра и открыл секрет рекорда

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побил европейский рекорд Яромира Ягра и вышел на чистое третье место списка снайперов в истории НХЛ, а помог ему в этом Евгений Кузнецов.

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36-летний Овечкин в домашнем матче «Вашингтона» с «Айлендерс» (4:3 Б) забил 37-й гол в этом регулярном чемпионате и 767-й за карьеру в НХЛ. Александр превзошел Ягра и теперь единолично открывает исторический топ-3 снайперов лиги. Впереди только два великих канадца — Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Овечкин вышел на отметку 767 голов за 1256 матчей, Ягру потребовалось на 477 игр больше. Александр проводит 0,61 гола в среднем за матч, а после 30-летия в сентябре 2015 года эта цифра незначительно меньше и превосходит динамику Хоу и Гретцки в том же возрасте — 0,59 (против 0,42 и 0,34).

Первый номер драфта НХЛ-2004 после дебюта в сезоне-2005/06 набрал 1392 очка (767 голов, 625 передач) в 1256 матчах. За это время россиянин лучший в лиге по голам и баллам за результативность, а также по шайбам (279, рекорд лиги) и очкам (520) в большинстве, победным голам (120). Вдобавок он рекордсмен клуба по голам в овертайме (24), матчам с двумя и более шайбами (157) и броскам (5991).

BLINK AND YOU'LL MISS IT pic.twitter.com/wHBArGf6Iu — Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2022

Исторический гол Овечкин забил в конце третьего периода, за 4.58 до сирены матча с «Айлендерс». Это случилось против команды тренера Барри Тротца, вместе с которым капитан принес «Вашингтону» первый Кубок Стэнли в 2018 году. Кузнецов выиграл вбрасывание у Жана-Габриэля Пажо в правом круге, Конор Шири сместился к центрфорварду, а стоявший за ними Александр подобрал шайбу, бросил по воротам и пробил бывшего одноклубника Семена Варламова.

Сразу после гола Овечкин попал в объятия всей команды. Вашингтонская арена Capital One весь вечер была в предвкушении события, каждый выход на лед и попытка забить форварда отзывались на трибунах гулом. После того как Александр отпраздновал 767-й гол под фирменную песню из своего плейлиста Shake, Rattle and Roll («Трястись, грохотать и крутиться») в исполнении Биг Джо Тернера, зрители устроили ему овацию. Через 16 с половиной лет после того, как на той же самой арене в начале октября 2005 года Ови провел первый матч с первым голом в НХЛ.

Овечкин забил 767-й гол вскоре после дебютной шайбы шведского форварда «Вашингтона» Акселя Юнссона-Фьелльбю и вывел хозяев льда вперед. «Кэпиталз» не удалось удержать победу в основное время, ее в затянувшейся серии буллитов команде принес Шири.

«Алекс, продолжай забивать»

После исторического гола Овечкина «Вашингтон» и НХЛ смогли выпустить заготовленное видео с поздравлениями Яромира Ягра. 50-летняя чешская легенда продолжает играть на уровне высшей лиги в родном «Кладно». Яромир завершил североамериканскую карьеру после 24 сезонов в 2018 году, но в своем обращении в очередной раз намекнул на возможное возвращение.

«As you know, I didn't retire from hockey yet. And there's a chance I might come back to NHL and start chasing YOU.» ?@68Jagr congratulates the #Gr8#ALLCAPS | @LeidosInc pic.twitter.com/S96saGrbwS — Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2022

«Алекс, великая восьмерка, поздравляю! Теперь ты стал лидером по голам в НХЛ среди европейских игроков. Но продолжай забивать, продолжай забивать, потому что, как ты знаешь, я не ушел из хоккея до сих пор. И есть шанс, что я могу вернуться в НХЛ и начну преследовать тебя!» — сказал Ягр с переходом на полушепот и подмигнул.

«Я просто закрываю глаза и бросаю»

После матча в раздевалке «Вашингтона» было шумно. Кузнецов оказался рядом с Овечкиным и на льду в историческом моменте, и на фото со ставшей сувенирной шайбой. Евгений после хет-трика в Ванкувере по командной традиции передал топор лучшего нападающему игры Юнссону-Фьелльбю, а Александр получил щит вовсе не как лучший защитник. Капитан отдельно поблагодарил команду и всех в своей речи.

О втором голе Кузнецова в матче против «Кэнакс» много шутили, что он украл у Ови рекордный гол. Теперь центрфорвард помог снайперу его оформить и закончить ожидание большого события. Оно несколько растянулось после неудачной попытки Александра во второй раз попасть в пустые ворота после дубля в игре с «Калгари», после чего на канадском выезде было еще полтора десятка бросков без гола против «Эдмонтона» и «Ванкувера».

A career first and a career 767th tonight#ALLCAPS pic.twitter.com/qTRMV075gb — Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2022

«Да, знаете, на меня тут Кузя давил, — начал Овечкин совместную с Евгением пресс-конференцию после вопроса о том, может ли он теперь вздохнуть с облегчением. — Знаете, броски по пустым воротам, выходы один на один, тяжело играть вместе с таким центром, который давит на тебя все время. Он хотел войти в историю — и вот сейчас вошел. Думаю, ты тоже чувствуешь облегчение, так?»

«Да, я наконец-то попал на фотографию, — рассмеялся Кузнецов. — Теперь она у меня будет».

Дальше Овечкин рассказал о своих особенных чувствах от попадания в топ-3 снайперов в сравнении с выходом на четвертое, пятое и другие места.

«Да, я очень счастлив, — заметил Александр. — Быть первым европейским игроком по голам в истории, игроком из России — это довольно круто. Знаете, пройти всех хоккеистов с такими именам, таких легенд — это история, это останется навсегда. Надеюсь, кто-то сможет побить мой рекорд. Посмотрим».

Овечкин также ответил на вопрос, отличается ли впечатление теперь, поскольку он прошел Ягра — того, с кем знаком и против кого играл.

«Да, как уже сказал, это нечто особенное, — заметил Александр, вспомнив о трех сезонах Яромира в «Авангарде». — Наверное, если бы он не уезжал в КХЛ, думаю, он мог быть вторым или даже первым. Но что есть, то есть. Я счастлив. Как сказал, быть первым среди европейцев, игроком из России — это довольно круто».

Овечкин сказал, что не видел поздравление от Ягра. И на переданное ему обещание чеха вернуться отреагировал просто: «О да, круто, знаете, это круто».

Александр также раскрыл секрет после вопроса, что он чувствует в такие моменты, когда шайба в игре и перед его броском все понимают: сейчас должен быть гол.

«Я просто закрываю глаза и бросаю, — сказал Ови с серьезным видом, но все уловили его иронию. — У меня были очень хорошие шансы в предыдущих играх. Знаете, наконец-то Кузя выиграл хорошее вбрасывание, прямо на мою клюшку. И вдобавок я забил моему очень хорошему другу Варли. Это тоже приятно».

Овечкин оценил свои шансы догнать Хоу и Гретцки после вопроса, не считает ли он чем-то невероятным или неким сумасшествием, что теперь уступает только двум великим канадцам.

«Да, это есть, — сказал Александр. — Знаете, но я все еще играю. Ты никогда не знаешь, что произойдет в будущем. И даже никогда не знаешь, что случится завтра. Я счастлив, что добился этого, что мы всей командой это сделали. Теперь это просто вопрос времени. Если я смогу сделать это, сделаю. Если что-то не должно быть, то не произойдет. Что ж, сейчас я счастлив».

«Все участвовали в этом достижении»

Кузнецов получил еще один повод пошутить об историческом фото. Евгению напомнили о 700-м голе Александра при его участии, теперь он ассистировал под 767-й.

«Да, так и было. Он прихватил меня на фото, как и сейчас, — сказал Евгений о своих передачах. — Знаете, как говорил раньше, сейчас он просто друг, партнер по команде. Ты даже не думаешь, с кем играешь. Он нам очень близок. Мы даже не говорим о его достижениях, всех этих вехах. Уверен, что в один день, когда закончу карьеру, надеюсь, он тогда по-прежнему будет со мной дружить, мы сядем где-то и вспомним подобные моменты и его рекорды. А пока мы вроде как просто переворачиваем страницу и фокусируемся на том, что будет дальше. Сезоны такие длинные, а карьера такая короткая, что даже нет времени думать об этом».

Овечкин оценил празднование гола, когда на лед выскочила вся команда, а также вклад в свой рекорд всех партнеров.

«Думаю, все хотели, чтобы я забил этот гол, — сказал Александр. — Знаете, речь не о том, кто с тобой в звене, есть команда, мы играем вместе. Не так важно, кто был на льду, все участвовали в этом достижении. Так что я даже больше рад и благодарен за то, что играю в такой команде такое долгое время с такими особенными парнями».

Овечкин при всей радости от рекорда и победы пожалел об отсутствии рядом семьи: супруга Анастасия, сыновья Сергей и Илья, а также родители Михаил и Татьяна находятся в России и пропустили этот вечер в Вашингтоне.

«Всегда здорово, когда добиваешься какого-то рекорда и при этом побеждаешь, — сказал Александр. — Отстойно только, что мои дети, жена и родители не видели это вживую, но они смотрели хоккей дома. Все счастливы. И это самое главное».

Овечкин вдобавок ответил на вопрос, как он переживает эти непростые две недели.

«Знаете, это было тяжело, — сказал Александр. — Но, как говорил, мы спортсмены и должны делать свою работу, фокусироваться на том, что мы умеем делать лучше всего, играть в хоккей и наслаждаться моментом».