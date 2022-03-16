«Эта история останется навсегда». Овечкин обошел Ягра и открыл секрет рекорда
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36-летний Овечкин в домашнем матче «Вашингтона» с «Айлендерс» (4:3 Б) забил 37-й гол в этом регулярном чемпионате и 767-й за карьеру в НХЛ. Александр превзошел Ягра и теперь единолично открывает исторический топ-3 снайперов лиги. Впереди только два великих канадца — Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
Овечкин вышел на отметку 767 голов за 1256 матчей, Ягру потребовалось на 477 игр больше. Александр проводит 0,61 гола в среднем за матч, а после 30-летия в сентябре 2015 года эта цифра незначительно меньше и превосходит динамику Хоу и Гретцки в том же возрасте — 0,59 (против 0,42 и 0,34).
Первый номер драфта НХЛ-2004 после дебюта в сезоне-2005/06 набрал 1392 очка (767 голов, 625 передач) в 1256 матчах. За это время россиянин лучший в лиге по голам и баллам за результативность, а также по шайбам (279, рекорд лиги) и очкам (520) в большинстве, победным голам (120). Вдобавок он рекордсмен клуба по голам в овертайме (24), матчам с двумя и более шайбами (157) и броскам (5991).
BLINK AND YOU'LL MISS IT pic.twitter.com/wHBArGf6Iu— Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2022
Исторический гол Овечкин забил в конце третьего периода, за 4.58 до сирены матча с «Айлендерс». Это случилось против команды тренера Барри Тротца, вместе с которым капитан принес «Вашингтону» первый Кубок Стэнли в 2018 году. Кузнецов выиграл вбрасывание у Жана-Габриэля Пажо в правом круге, Конор Шири сместился к центрфорварду, а стоявший за ними Александр подобрал шайбу, бросил по воротам и пробил бывшего одноклубника Семена Варламова.
Сразу после гола Овечкин попал в объятия всей команды. Вашингтонская арена Capital One весь вечер была в предвкушении события, каждый выход на лед и попытка забить форварда отзывались на трибунах гулом. После того как Александр отпраздновал 767-й гол под фирменную песню из своего плейлиста Shake, Rattle and Roll («Трястись, грохотать и крутиться») в исполнении Биг Джо Тернера, зрители устроили ему овацию. Через 16 с половиной лет после того, как на той же самой арене в начале октября 2005 года Ови провел первый матч с первым голом в НХЛ.
«??? ??? ??? ???»— Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2022
The #Gr8 mic'd for 767#ALLCAPS | @Enterprise pic.twitter.com/pwFvz1NsYZ
Овечкин забил 767-й гол вскоре после дебютной шайбы шведского форварда «Вашингтона» Акселя Юнссона-Фьелльбю и вывел хозяев льда вперед. «Кэпиталз» не удалось удержать победу в основное время, ее в затянувшейся серии буллитов команде принес Шири.
«Алекс, продолжай забивать»
После исторического гола Овечкина «Вашингтон» и НХЛ смогли выпустить заготовленное видео с поздравлениями Яромира Ягра. 50-летняя чешская легенда продолжает играть на уровне высшей лиги в родном «Кладно». Яромир завершил североамериканскую карьеру после 24 сезонов в 2018 году, но в своем обращении в очередной раз намекнул на возможное возвращение.
«As you know, I didn't retire from hockey yet. And there's a chance I might come back to NHL and start chasing YOU.» ?@68Jagr congratulates the #Gr8#ALLCAPS | @LeidosInc pic.twitter.com/S96saGrbwS— Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2022
«Алекс, великая восьмерка, поздравляю! Теперь ты стал лидером по голам в НХЛ среди европейских игроков. Но продолжай забивать, продолжай забивать, потому что, как ты знаешь, я не ушел из хоккея до сих пор. И есть шанс, что я могу вернуться в НХЛ и начну преследовать тебя!» — сказал Ягр с переходом на полушепот и подмигнул.
«Я просто закрываю глаза и бросаю»
После матча в раздевалке «Вашингтона» было шумно. Кузнецов оказался рядом с Овечкиным и на льду в историческом моменте, и на фото со ставшей сувенирной шайбой. Евгений после хет-трика в Ванкувере по командной традиции передал топор лучшего нападающему игры Юнссону-Фьелльбю, а Александр получил щит вовсе не как лучший защитник. Капитан отдельно поблагодарил команду и всех в своей речи.
О втором голе Кузнецова в матче против «Кэнакс» много шутили, что он украл у Ови рекордный гол. Теперь центрфорвард помог снайперу его оформить и закончить ожидание большого события. Оно несколько растянулось после неудачной попытки Александра во второй раз попасть в пустые ворота после дубля в игре с «Калгари», после чего на канадском выезде было еще полтора десятка бросков без гола против «Эдмонтона» и «Ванкувера».
A career first and a career 767th tonight#ALLCAPS pic.twitter.com/qTRMV075gb— Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2022
«Да, знаете, на меня тут Кузя давил, — начал Овечкин совместную с Евгением пресс-конференцию после вопроса о том, может ли он теперь вздохнуть с облегчением. — Знаете, броски по пустым воротам, выходы один на один, тяжело играть вместе с таким центром, который давит на тебя все время. Он хотел войти в историю — и вот сейчас вошел. Думаю, ты тоже чувствуешь облегчение, так?»
«Да, я наконец-то попал на фотографию, — рассмеялся Кузнецов. — Теперь она у меня будет».
Дальше Овечкин рассказал о своих особенных чувствах от попадания в топ-3 снайперов в сравнении с выходом на четвертое, пятое и другие места.
«Да, я очень счастлив, — заметил Александр. — Быть первым европейским игроком по голам в истории, игроком из России — это довольно круто. Знаете, пройти всех хоккеистов с такими именам, таких легенд — это история, это останется навсегда. Надеюсь, кто-то сможет побить мой рекорд. Посмотрим».
Овечкин также ответил на вопрос, отличается ли впечатление теперь, поскольку он прошел Ягра — того, с кем знаком и против кого играл.
«Да, как уже сказал, это нечто особенное, — заметил Александр, вспомнив о трех сезонах Яромира в «Авангарде». — Наверное, если бы он не уезжал в КХЛ, думаю, он мог быть вторым или даже первым. Но что есть, то есть. Я счастлив. Как сказал, быть первым среди европейцев, игроком из России — это довольно круто».
Овечкин сказал, что не видел поздравление от Ягра. И на переданное ему обещание чеха вернуться отреагировал просто: «О да, круто, знаете, это круто».
The Captain addresses his team.#ALLCAPS pic.twitter.com/326FNYM1U6— Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2022
Александр также раскрыл секрет после вопроса, что он чувствует в такие моменты, когда шайба в игре и перед его броском все понимают: сейчас должен быть гол.
«Я просто закрываю глаза и бросаю, — сказал Ови с серьезным видом, но все уловили его иронию. — У меня были очень хорошие шансы в предыдущих играх. Знаете, наконец-то Кузя выиграл хорошее вбрасывание, прямо на мою клюшку. И вдобавок я забил моему очень хорошему другу Варли. Это тоже приятно».
Овечкин оценил свои шансы догнать Хоу и Гретцки после вопроса, не считает ли он чем-то невероятным или неким сумасшествием, что теперь уступает только двум великим канадцам.
«Да, это есть, — сказал Александр. — Знаете, но я все еще играю. Ты никогда не знаешь, что произойдет в будущем. И даже никогда не знаешь, что случится завтра. Я счастлив, что добился этого, что мы всей командой это сделали. Теперь это просто вопрос времени. Если я смогу сделать это, сделаю. Если что-то не должно быть, то не произойдет. Что ж, сейчас я счастлив».
«Все участвовали в этом достижении»
Кузнецов получил еще один повод пошутить об историческом фото. Евгению напомнили о 700-м голе Александра при его участии, теперь он ассистировал под 767-й.
«Да, так и было. Он прихватил меня на фото, как и сейчас, — сказал Евгений о своих передачах. — Знаете, как говорил раньше, сейчас он просто друг, партнер по команде. Ты даже не думаешь, с кем играешь. Он нам очень близок. Мы даже не говорим о его достижениях, всех этих вехах. Уверен, что в один день, когда закончу карьеру, надеюсь, он тогда по-прежнему будет со мной дружить, мы сядем где-то и вспомним подобные моменты и его рекорды. А пока мы вроде как просто переворачиваем страницу и фокусируемся на том, что будет дальше. Сезоны такие длинные, а карьера такая короткая, что даже нет времени думать об этом».
Овечкин оценил празднование гола, когда на лед выскочила вся команда, а также вклад в свой рекорд всех партнеров.
«Думаю, все хотели, чтобы я забил этот гол, — сказал Александр. — Знаете, речь не о том, кто с тобой в звене, есть команда, мы играем вместе. Не так важно, кто был на льду, все участвовали в этом достижении. Так что я даже больше рад и благодарен за то, что играю в такой команде такое долгое время с такими особенными парнями».
One to remember#ALLCAPS pic.twitter.com/EPMQzXaXYn— Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2022
Овечкин при всей радости от рекорда и победы пожалел об отсутствии рядом семьи: супруга Анастасия, сыновья Сергей и Илья, а также родители Михаил и Татьяна находятся в России и пропустили этот вечер в Вашингтоне.
«Всегда здорово, когда добиваешься какого-то рекорда и при этом побеждаешь, — сказал Александр. — Отстойно только, что мои дети, жена и родители не видели это вживую, но они смотрели хоккей дома. Все счастливы. И это самое главное».
Овечкин вдобавок ответил на вопрос, как он переживает эти непростые две недели.
«Знаете, это было тяжело, — сказал Александр. — Но, как говорил, мы спортсмены и должны делать свою работу, фокусироваться на том, что мы умеем делать лучше всего, играть в хоккей и наслаждаться моментом».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Рейнджерс
|60
|38
|22
|81
|3
|Питтсбург
|61
|36
|25
|81
|4
|Вашингтон
|61
|33
|28
|76
|5
|Коламбус
|60
|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
|57
|24
|33
|57
|7
|Нью-Джерси
|60
|22
|38
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|60
|41
|19
|88
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|60
|38
|22
|81
|4
|Бостон
|60
|37
|23
|79
|5
|Детройт
|60
|24
|36
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|59
|21
|38
|47
|8
|Монреаль
|60
|16
|44
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|43
|18
|91
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Нэшвилл
|60
|35
|25
|74
|4
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|5
|Даллас
|58
|32
|26
|67
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|62
|33
|29
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|33
|27
|70
|4
|Вегас
|62
|32
|30
|68
|5
|Ванкувер
|61
|30
|31
|67
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|59
|26
|33
|60
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
|16.03
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|4 : 3 Б
|16.03
|02:00
|
Монреаль – Аризона
|3 : 6
|16.03
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|16.03
|02:00
|
Торонто – Даллас
|4 : 0
|16.03
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|7 : 3
|16.03
|03:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 1
|16.03
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|1 : 2 ОТ
|16.03
|04:00
|
Эдмонтон – Детройт
|7 : 5
|16.03
|05:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|6 : 3
|16.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|0 : 3
|16.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|85
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|60
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|60
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|39
|И
|КН
|
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Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07