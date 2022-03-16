Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:00

«Эта история останется навсегда». Овечкин обошел Ягра и открыл секрет рекорда

Капитан «Вашингтона» побил европейский рекорд и вышел на чистое третье место списка снайперов НХЛ.
Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин после исторического гола в матче «Вашингтон» — «Айлендерс» 15 марта в Вашингтоне.
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин перед матчем «Вашингтон» — «Айлендерс» 15 марта в Вашингтоне.
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин забивает исторический гол в матче «Вашингтон» — «Айлендерс» 15 марта в Вашингтоне.
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин после исторического гола в матче «Вашингтон» — «Айлендерс» 15 марта в Вашингтоне.
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин с командой после исторического гола в матче «Вашингтон» — «Айлендерс» 15 марта в Вашингтоне.
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин после исторического гола в матче «Вашингтон» — «Айлендерс» 15 марта в Вашингтоне.
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин после исторического гола в матче «Вашингтон» — «Айлендерс» 15 марта в Вашингтоне.
Фото USA Today Sports
1/7
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побил европейский рекорд Яромира Ягра и вышел на чистое третье место списка снайперов в истории НХЛ, а помог ему в этом Евгений Кузнецов.

767

36-летний Овечкин в домашнем матче «Вашингтона» с «Айлендерс» (4:3 Б) забил 37-й гол в этом регулярном чемпионате и 767-й за карьеру в НХЛ. Александр превзошел Ягра и теперь единолично открывает исторический топ-3 снайперов лиги. Впереди только два великих канадца — Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Овечкин вышел на отметку 767 голов за 1256 матчей, Ягру потребовалось на 477 игр больше. Александр проводит 0,61 гола в среднем за матч, а после 30-летия в сентябре 2015 года эта цифра незначительно меньше и превосходит динамику Хоу и Гретцки в том же возрасте — 0,59 (против 0,42 и 0,34).

Первый номер драфта НХЛ-2004 после дебюта в сезоне-2005/06 набрал 1392 очка (767 голов, 625 передач) в 1256 матчах. За это время россиянин лучший в лиге по голам и баллам за результативность, а также по шайбам (279, рекорд лиги) и очкам (520) в большинстве, победным голам (120). Вдобавок он рекордсмен клуба по голам в овертайме (24), матчам с двумя и более шайбами (157) и броскам (5991).

Исторический гол Овечкин забил в конце третьего периода, за 4.58 до сирены матча с «Айлендерс». Это случилось против команды тренера Барри Тротца, вместе с которым капитан принес «Вашингтону» первый Кубок Стэнли в 2018 году. Кузнецов выиграл вбрасывание у Жана-Габриэля Пажо в правом круге, Конор Шири сместился к центрфорварду, а стоявший за ними Александр подобрал шайбу, бросил по воротам и пробил бывшего одноклубника Семена Варламова.

Сразу после гола Овечкин попал в объятия всей команды. Вашингтонская арена Capital One весь вечер была в предвкушении события, каждый выход на лед и попытка забить форварда отзывались на трибунах гулом. После того как Александр отпраздновал 767-й гол под фирменную песню из своего плейлиста Shake, Rattle and Roll («Трястись, грохотать и крутиться») в исполнении Биг Джо Тернера, зрители устроили ему овацию. Через 16 с половиной лет после того, как на той же самой арене в начале октября 2005 года Ови провел первый матч с первым голом в НХЛ.

Овечкин забил 767-й гол вскоре после дебютной шайбы шведского форварда «Вашингтона» Акселя Юнссона-Фьелльбю и вывел хозяев льда вперед. «Кэпиталз» не удалось удержать победу в основное время, ее в затянувшейся серии буллитов команде принес Шири.

Александр Овечкин и&nbsp;Яромир Ягр. «Я собираюсь стать номером один». Овечкин идет за рекордом Ягра

«Алекс, продолжай забивать»

После исторического гола Овечкина «Вашингтон» и НХЛ смогли выпустить заготовленное видео с поздравлениями Яромира Ягра. 50-летняя чешская легенда продолжает играть на уровне высшей лиги в родном «Кладно». Яромир завершил североамериканскую карьеру после 24 сезонов в 2018 году, но в своем обращении в очередной раз намекнул на возможное возвращение.

«Алекс, великая восьмерка, поздравляю! Теперь ты стал лидером по голам в НХЛ среди европейских игроков. Но продолжай забивать, продолжай забивать, потому что, как ты знаешь, я не ушел из хоккея до сих пор. И есть шанс, что я могу вернуться в НХЛ и начну преследовать тебя!» — сказал Ягр с переходом на полушепот и подмигнул.

Евгений Кузнецов (№92) с&nbsp;Александром Овечкиным (№8) и&nbsp;Дмитрием Орловым празднуют гол в&nbsp;матче с &laquo;Ванкувером&raquo;. «Ови еще забьет». Кузнецов оформил хет-трик и оставил Овечкина без исторического гола

«Я просто закрываю глаза и бросаю»

После матча в раздевалке «Вашингтона» было шумно. Кузнецов оказался рядом с Овечкиным и на льду в историческом моменте, и на фото со ставшей сувенирной шайбой. Евгений после хет-трика в Ванкувере по командной традиции передал топор лучшего нападающему игры Юнссону-Фьелльбю, а Александр получил щит вовсе не как лучший защитник. Капитан отдельно поблагодарил команду и всех в своей речи.

О втором голе Кузнецова в матче против «Кэнакс» много шутили, что он украл у Ови рекордный гол. Теперь центрфорвард помог снайперу его оформить и закончить ожидание большого события. Оно несколько растянулось после неудачной попытки Александра во второй раз попасть в пустые ворота после дубля в игре с «Калгари», после чего на канадском выезде было еще полтора десятка бросков без гола против «Эдмонтона» и «Ванкувера».

«Да, знаете, на меня тут Кузя давил, — начал Овечкин совместную с Евгением пресс-конференцию после вопроса о том, может ли он теперь вздохнуть с облегчением. — Знаете, броски по пустым воротам, выходы один на один, тяжело играть вместе с таким центром, который давит на тебя все время. Он хотел войти в историю — и вот сейчас вошел. Думаю, ты тоже чувствуешь облегчение, так?»

«Да, я наконец-то попал на фотографию, — рассмеялся Кузнецов. — Теперь она у меня будет».

Дальше Овечкин рассказал о своих особенных чувствах от попадания в топ-3 снайперов в сравнении с выходом на четвертое, пятое и другие места.

«Да, я очень счастлив, — заметил Александр. — Быть первым европейским игроком по голам в истории, игроком из России — это довольно круто. Знаете, пройти всех хоккеистов с такими именам, таких легенд — это история, это останется навсегда. Надеюсь, кто-то сможет побить мой рекорд. Посмотрим».

Овечкин также ответил на вопрос, отличается ли впечатление теперь, поскольку он прошел Ягра — того, с кем знаком и против кого играл.

«Да, как уже сказал, это нечто особенное, — заметил Александр, вспомнив о трех сезонах Яромира в «Авангарде». — Наверное, если бы он не уезжал в КХЛ, думаю, он мог быть вторым или даже первым. Но что есть, то есть. Я счастлив. Как сказал, быть первым среди европейцев, игроком из России — это довольно круто».

Овечкин сказал, что не видел поздравление от Ягра. И на переданное ему обещание чеха вернуться отреагировал просто: «О да, круто, знаете, это круто».

Александр также раскрыл секрет после вопроса, что он чувствует в такие моменты, когда шайба в игре и перед его броском все понимают: сейчас должен быть гол.

«Я просто закрываю глаза и бросаю, — сказал Ови с серьезным видом, но все уловили его иронию. — У меня были очень хорошие шансы в предыдущих играх. Знаете, наконец-то Кузя выиграл хорошее вбрасывание, прямо на мою клюшку. И вдобавок я забил моему очень хорошему другу Варли. Это тоже приятно».

Овечкин оценил свои шансы догнать Хоу и Гретцки после вопроса, не считает ли он чем-то невероятным или неким сумасшествием, что теперь уступает только двум великим канадцам.

«Да, это есть, — сказал Александр. — Знаете, но я все еще играю. Ты никогда не знаешь, что произойдет в будущем. И даже никогда не знаешь, что случится завтра. Я счастлив, что добился этого, что мы всей командой это сделали. Теперь это просто вопрос времени. Если я смогу сделать это, сделаю. Если что-то не должно быть, то не произойдет. Что ж, сейчас я счастлив».

16&nbsp;марта. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Айлендерс&raquo;&nbsp;&mdash; 4:3&nbsp;Б. Александр Овечкин и&nbsp;Евгений Кузнецов после игры. Овечкин все-таки обошел Ягра! Уникальное достижение русской легенды

«Все участвовали в этом достижении»

Кузнецов получил еще один повод пошутить об историческом фото. Евгению напомнили о 700-м голе Александра при его участии, теперь он ассистировал под 767-й.

«Да, так и было. Он прихватил меня на фото, как и сейчас, — сказал Евгений о своих передачах. — Знаете, как говорил раньше, сейчас он просто друг, партнер по команде. Ты даже не думаешь, с кем играешь. Он нам очень близок. Мы даже не говорим о его достижениях, всех этих вехах. Уверен, что в один день, когда закончу карьеру, надеюсь, он тогда по-прежнему будет со мной дружить, мы сядем где-то и вспомним подобные моменты и его рекорды. А пока мы вроде как просто переворачиваем страницу и фокусируемся на том, что будет дальше. Сезоны такие длинные, а карьера такая короткая, что даже нет времени думать об этом».

Овечкин оценил празднование гола, когда на лед выскочила вся команда, а также вклад в свой рекорд всех партнеров.

«Думаю, все хотели, чтобы я забил этот гол, — сказал Александр. — Знаете, речь не о том, кто с тобой в звене, есть команда, мы играем вместе. Не так важно, кто был на льду, все участвовали в этом достижении. Так что я даже больше рад и благодарен за то, что играю в такой команде такое долгое время с такими особенными парнями».

Овечкин при всей радости от рекорда и победы пожалел об отсутствии рядом семьи: супруга Анастасия, сыновья Сергей и Илья, а также родители Михаил и Татьяна находятся в России и пропустили этот вечер в Вашингтоне.

«Всегда здорово, когда добиваешься какого-то рекорда и при этом побеждаешь, — сказал Александр. — Отстойно только, что мои дети, жена и родители не видели это вживую, но они смотрели хоккей дома. Все счастливы. И это самое главное».

Овечкин вдобавок ответил на вопрос, как он переживает эти непростые две недели.

«Знаете, это было тяжело, — сказал Александр. — Но, как говорил, мы спортсмены и должны делать свою работу, фокусироваться на том, что мы умеем делать лучше всего, играть в хоккей и наслаждаться моментом».

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
2
14
Читайте также
«Не согласен с идеей лишить россиян права заниматься спортом». Разумные голоса на Западе — об отстранении наших атлетов
«Он был готов на все ради семьи». Хабиб и другие звезды ММА спасают экс-чемпиона, стрелявшего в педофила
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
«Он точно доберется до этого рекорда». Фетисов ответил на вопрос, сможет ли Овечкин обогнать Гретцки
Жамнов считает, что Овечкин может выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ в этом сезоне
«Это человек мира». В Госдуме высказались о рекорде Овечкина по забитым шайбам среди европейцев в НХЛ
Советник главного тренера сборной России Каменский назвал рекорд Овечкина великим
Овечкин — о новом рекорде в НХЛ: «Отстой, что мои родные этого не видели»
«Полиция остановила за езду 265 километров в час возле Белого дома». Первые годы Овечкина в Вашингтоне и НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панарин стал меньше забивать, но это не проблема: он уже второй в НХЛ по передачам!
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Рейнджерс 60 38 22 81
3 Питтсбург 61 36 25 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 60 22 38 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 60 37 23 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Нэшвилл 60 35 25 74
4 Миннесота 58 34 24 72
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 62 33 29 74
3 Эдмонтон 60 33 27 70
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 59 26 33 60
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
16.03 02:00
Вашингтон – Айлендерс
4 : 3 Б
16.03 02:00
Монреаль – Аризона
 3 : 6
16.03 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 4 : 3 ОТ
16.03 02:00
Торонто – Даллас
 4 : 0
16.03 03:00
Виннипег – Вегас
 7 : 3
16.03 03:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 1
16.03 03:30
Чикаго – Бостон
 1 : 2 ОТ
16.03 04:00
Эдмонтон – Детройт
 7 : 5
16.03 05:00
Ванкувер – Нью-Джерси
 6 : 3
16.03 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 0 : 3
16.03 05:30
Сан-Хосе – Флорида
 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 85
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 60 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 60 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 39
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости