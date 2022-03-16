Овечкин — третий снайпер в истории НХЛ. Впереди только Хоу и Гретцки
Александр Овечкин поразил ворота «Айлендерс» и официально вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В 1256 матчах за «Вашингтон» российский нападающий забросил 767 шайб. Благодаря этому голу капитан «Столичных» обогнал Яромира Ягра, который более шести лет с февраля 2016 года держался в тройке. Хотя в последнюю неделю чех и располагался пониже Овечкина из-за большего числа матчей. Теперь отставание Александра Великого от двух вершин мирового хоккея все меньше кажется непреодолимым. Горди Хоу опережает Ови на 34 гола, Уэйн Гретцки — на 127.
Обойдя Ягра, Овечкин надолго забрал себе титул лучшего европейского голеадора в истории НХЛ. У россиянина нет конкурентов в этой гонке на десятилетие вперед. Если, конечно, 50-летний Ягр вдруг не вернется в НХЛ. Преимущество над занимающим третье место финном Теему Селянне составляет 83 гола, лучший из действующих игроков — наш Евгений Малкин — и вовсе отстает на 333 шайбы! К тому же магнитогорец попал в безголевую серию и временно приостановил гонку за европейской топ-10, которую замыкает Петер Штястны. Сейчас между Евгением и словаком три фамилии и 16 точных бросков.
Любопытно, что Овечкин в отличие от всех своих конкурентов, за исключением Стива Айзермана, предпочитает гостевые площадки, где забросил 50,59 процента шайб. Поэтому по домашним голам, которых в ночь на среду стало 379, он только десятый в истории лиги. Правда, уже в ближайший месяц он вполне может нагнать пятерку соперников, превосходящих его на вполне отыгрываемые четыре (Мессье и Л.Робитайл), пять (Ф.Эспозито), шесть (Дионн) и девять (Бр.Халл) шайб.
Кстати, гол в ворота Семена Варламова позволил Ови в очередной раз оставить за спиной Бретта Халла и подняться на 23-е место в историческом списке лучших бомбардиров НХЛ. От Люка Робитайла Александр отстает теперь на два очка, от третьего европейского снайпера в истории Яри Курри — на четыре, от замыкающего топ-20 Дэйла Хаверчака — на 17. К тому же расслабиться Овечкину не дает его вечный конкурент Сидни Кросби, который идет 25-м с восьмиочковым отставанием.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Рейнджерс
|60
|38
|22
|81
|3
|Питтсбург
|61
|36
|25
|81
|4
|Вашингтон
|61
|33
|28
|76
|5
|Коламбус
|60
|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
|57
|24
|33
|57
|7
|Нью-Джерси
|60
|22
|38
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|60
|41
|19
|88
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|60
|38
|22
|81
|4
|Бостон
|60
|37
|23
|79
|5
|Детройт
|60
|24
|36
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|59
|21
|38
|47
|8
|Монреаль
|60
|16
|44
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|43
|18
|91
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Нэшвилл
|60
|35
|25
|74
|4
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|5
|Даллас
|58
|32
|26
|67
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|62
|33
|29
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|33
|27
|70
|4
|Вегас
|62
|32
|30
|68
|5
|Ванкувер
|61
|30
|31
|67
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|59
|26
|33
|60
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
|16.03
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|4 : 3 Б
|16.03
|02:00
|
Монреаль – Аризона
|3 : 6
|16.03
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|16.03
|02:00
|
Торонто – Даллас
|4 : 0
|16.03
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|7 : 3
|16.03
|03:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 1
|16.03
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|1 : 2 ОТ
|16.03
|04:00
|
Эдмонтон – Детройт
|7 : 5
|16.03
|05:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|6 : 3
|16.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|0 : 3
|16.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|85
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|60
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|60
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|39
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07