Новый рекорд капитана «Вашингтона».

Александр Овечкин поразил ворота «Айлендерс» и официально вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В 1256 матчах за «Вашингтон» российский нападающий забросил 767 шайб. Благодаря этому голу капитан «Столичных» обогнал Яромира Ягра, который более шести лет с февраля 2016 года держался в тройке. Хотя в последнюю неделю чех и располагался пониже Овечкина из-за большего числа матчей. Теперь отставание Александра Великого от двух вершин мирового хоккея все меньше кажется непреодолимым. Горди Хоу опережает Ови на 34 гола, Уэйн Гретцки — на 127.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Обойдя Ягра, Овечкин надолго забрал себе титул лучшего европейского голеадора в истории НХЛ. У россиянина нет конкурентов в этой гонке на десятилетие вперед. Если, конечно, 50-летний Ягр вдруг не вернется в НХЛ. Преимущество над занимающим третье место финном Теему Селянне составляет 83 гола, лучший из действующих игроков — наш Евгений Малкин — и вовсе отстает на 333 шайбы! К тому же магнитогорец попал в безголевую серию и временно приостановил гонку за европейской топ-10, которую замыкает Петер Штястны. Сейчас между Евгением и словаком три фамилии и 16 точных бросков.

Лучшие европейские снайперы в истории НХЛ.

Любопытно, что Овечкин в отличие от всех своих конкурентов, за исключением Стива Айзермана, предпочитает гостевые площадки, где забросил 50,59 процента шайб. Поэтому по домашним голам, которых в ночь на среду стало 379, он только десятый в истории лиги. Правда, уже в ближайший месяц он вполне может нагнать пятерку соперников, превосходящих его на вполне отыгрываемые четыре (Мессье и Л.Робитайл), пять (Ф.Эспозито), шесть (Дионн) и девять (Бр.Халл) шайб.

Лидеры НХЛ по домашним голам.

Кстати, гол в ворота Семена Варламова позволил Ови в очередной раз оставить за спиной Бретта Халла и подняться на 23-е место в историческом списке лучших бомбардиров НХЛ. От Люка Робитайла Александр отстает теперь на два очка, от третьего европейского снайпера в истории Яри Курри — на четыре, от замыкающего топ-20 Дэйла Хаверчака — на 17. К тому же расслабиться Овечкину не дает его вечный конкурент Сидни Кросби, который идет 25-м с восьмиочковым отставанием.