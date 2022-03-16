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Сегодня, 13:30

Овечкин — третий снайпер в истории НХЛ. Впереди только Хоу и Гретцки

Александр Овечкин забросил 767 шайб в НХЛ и стал третьим снайпером в истории лиги
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Новый рекорд капитана «Вашингтона».

Александр Овечкин поразил ворота «Айлендерс» и официально вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В 1256 матчах за «Вашингтон» российский нападающий забросил 767 шайб. Благодаря этому голу капитан «Столичных» обогнал Яромира Ягра, который более шести лет с февраля 2016 года держался в тройке. Хотя в последнюю неделю чех и располагался пониже Овечкина из-за большего числа матчей. Теперь отставание Александра Великого от двух вершин мирового хоккея все меньше кажется непреодолимым. Горди Хоу опережает Ови на 34 гола, Уэйн Гретцки — на 127.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Обойдя Ягра, Овечкин надолго забрал себе титул лучшего европейского голеадора в истории НХЛ. У россиянина нет конкурентов в этой гонке на десятилетие вперед. Если, конечно, 50-летний Ягр вдруг не вернется в НХЛ. Преимущество над занимающим третье место финном Теему Селянне составляет 83 гола, лучший из действующих игроков — наш Евгений Малкин — и вовсе отстает на 333 шайбы! К тому же магнитогорец попал в безголевую серию и временно приостановил гонку за европейской топ-10, которую замыкает Петер Штястны. Сейчас между Евгением и словаком три фамилии и 16 точных бросков.

Лучшие европейские снайперы в истории НХЛ.
Лучшие европейские снайперы в истории НХЛ.

Любопытно, что Овечкин в отличие от всех своих конкурентов, за исключением Стива Айзермана, предпочитает гостевые площадки, где забросил 50,59 процента шайб. Поэтому по домашним голам, которых в ночь на среду стало 379, он только десятый в истории лиги. Правда, уже в ближайший месяц он вполне может нагнать пятерку соперников, превосходящих его на вполне отыгрываемые четыре (Мессье и Л.Робитайл), пять (Ф.Эспозито), шесть (Дионн) и девять (Бр.Халл) шайб.

Лидеры НХЛ по домашним голам.
Лидеры НХЛ по домашним голам.

Кстати, гол в ворота Семена Варламова позволил Ови в очередной раз оставить за спиной Бретта Халла и подняться на 23-е место в историческом списке лучших бомбардиров НХЛ. От Люка Робитайла Александр отстает теперь на два очка, от третьего европейского снайпера в истории Яри Курри — на четыре, от замыкающего топ-20 Дэйла Хаверчака — на 17. К тому же расслабиться Овечкину не дает его вечный конкурент Сидни Кросби, который идет 25-м с восьмиочковым отставанием.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Александр Овечкин после исторического гола в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Айлендерс&raquo; 15&nbsp;марта в&nbsp;Вашингтоне. «Эта история останется навсегда». Овечкин обошел Ягра и открыл секрет рекорда

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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«Эта история останется навсегда». Овечкин обошел Ягра и открыл секрет рекорда
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Рейнджерс 60 38 22 81
3 Питтсбург 61 36 25 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 60 22 38 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 60 37 23 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Нэшвилл 60 35 25 74
4 Миннесота 58 34 24 72
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 62 33 29 74
3 Эдмонтон 60 33 27 70
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 59 26 33 60
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
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16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
16.03 02:00
Вашингтон – Айлендерс
4 : 3 Б
16.03 02:00
Монреаль – Аризона
 3 : 6
16.03 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 4 : 3 ОТ
16.03 02:00
Торонто – Даллас
 4 : 0
16.03 03:00
Виннипег – Вегас
 7 : 3
16.03 03:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 1
16.03 03:30
Чикаго – Бостон
 1 : 2 ОТ
16.03 04:00
Эдмонтон – Детройт
 7 : 5
16.03 05:00
Ванкувер – Нью-Джерси
 6 : 3
16.03 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 0 : 3
16.03 05:30
Сан-Хосе – Флорида
 2 : 3 ОТ
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 85
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 60 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 60 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 39
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
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