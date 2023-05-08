Для Панарина и Шестеркина кубок будет чудом. «Рейнджерс» вряд ли поможет даже новый тренер

Жерару Галлану не простили вылет в первом раунде плей-офф.

Руководство «Рейнджерс» оказалось быстрым на расправу и после вылета в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» избавилось от главного тренера Жерара Галлана. Этот ход до боли напоминает шаги, которые ежегодно происходят в КХЛ, когда клубные менеджеры находят человека, на которого можно свалить вину, а сами уходят от ответственности.

Один из самых известных североамериканских журналистов Эллиотт Фридман, специализирующийся на добыче инсайдов, сообщил, что отставка не стала большим удивлением для него самого и его коллег. Дело к «разводу» шло давно. Первые признаки недовольства Галланом появлялись еще по ходу регулярного чемпионата. Совсем недавно широко разошлась история о нервном разговоре на повышенных тонах главного тренера с генеральным менеджером Крисом Друри по окончании четвертого матча серии с «Нью-Джерси».

Галлан не доработал свои контракты до конца в двух предыдущих клубах — «Флориде» и «Вегасе», поэтому в его нынешнем увольнении можно углядеть продолжение тенденции. Специалист бодро начинает и не способен поддержать заданный темп. На второй год работы с «Пантерз» ему удалось вывести команду в плей-офф, куда она до этого попала всего раз за 14 лет. Дебютный сезон «Вегаса» ознаменовался выходом в финал Кубка Стэнли. Прошлой весной «Рейнджерс» в третьем раунде в упорной борьбе уступили авторитетной «Тампе», хотя годом раньше при Дэвиде Куинне даже не попали в плей-офф.

Жерар Галлан с командой. Фото USA Today Sports

Назначение опытного специалиста (в ближайшем сентябре ему исполнится уже 60 лет) вдохнуло жизнь в нью-йоркский клуб, который собрался было на новый виток перестройки. С приходом Галлана этот процесс ускорился. Невероятная игра вратаря Игоря Шестеркина позволила «Рейнджерам» добраться до финала «Востока». Блестящий результат закрыл глаза и огромной клубной фан-базе, и менеджменту на текущие проблемы. У команды хватает слабых мест. Однако в Нью-Йорке любят жить красиво и быстро, поэтому мечты о реальности Кубка Стэнли быстро проникли в возбужденные умы.

Два регулярных чемпионата подряд команда набирала больше сотни очков (110 и 107). В дедлайн ньюйоркцы капитально закупились, приобретя не только игроков для глубины состава, но и звезд первой величины — Владимира Тарасенко и Патрика Кейна. Американский ветеран первоначально не значился в планах менеджмента. Говорят, что на его приобретении настоял владелец клуба Джеймс Долан. Это типичная история для Нью-Йорка — здесь исторически привыкли бросаться на все блестящее, не задумываясь о прозаичных вещах. Внутрикомандный баланс, распределение ролей на площадке, ситуация в раздевалке, где собралось слишком много игроков с ярко выраженным «я», — эти факторы, кажется, волновали боссов «Рейнджерс» в последнюю очередь.

Кейн смотрелся неплохо в связке с Крисом Крайдером. Про остальных лидеров ничего позитивного сказать нельзя. Год назад Артемия Панарина раскритиковали по полной программе, считая его вклад для самого дорогого игрока команды недостаточным (16 очков в 20 матчах). Теперь у Хлебушка нет ни единого оправдания — жалкие 2 (0+2) очка в семи играх. Полный провал!

Галлану явно не хватает гибкости и умения быстро реагировать на изменения. После того как «Рейнджерс» повели в серии 2-0, главный тренер оказался не готов к тому, что «Нью-Джерси» перестроился. Эффективного плана Б у него в запасе не оказалось.

Галлан считается специалистом старой школы, делающим ставку на сплоченность коллектива, дисциплину и вертикальный хоккей с акцентом на агрессию. Для изысканного Нью-Йорка этого мало. Ему нужны не просто победы, но и красота, и применение тонких тактических нюансов, и нестандартные ходы, и развитие молодых талантов. С этим у тренера были очевидные сложности.

Артемий Панарин. Фото Global Look Press



Не случайно, что первым кандидатом на замену Галлану стали называть Джоэля Кенневилля, приверженца яркого, атакующего, созидательного хоккея. Журналистам тут же пришлось разбить надежды. Харизматичный специалист, покинувший пост главного тренера «Флориды» в начале прошлого сезона из-за скандала многолетней давности в «Чикаго», пока прощения не получил.

Нью-Йорк — одна из столиц мирового шоу-бизнеса. Отношение к спорту здесь точно такое же. «Рейнджерс» не могут в относительной тишине и спокойствии готовиться к походу за чемпионством, как это могла делать «Тампа». Ожидания, давление, стресс, долгие разборы под микроскопом, оглушительная критика и прочие «прелести», неизбежные для большого хоккейного города, — в таких условиях сложно раскрыть себя по максимуму даже людям с устойчивой психикой.

«Рейнджерс» нужен вожак с огромной харизмой, передовыми взглядами и внешним обаянием — только такой человек способен сделать команду фаворитом не только в предварительных раскладах, но и в реальности. Только где их взять, если на всю лигу таких специалистов от силы человек пять и все при делах? В этом плане ньюйоркцы близки к «Торонто». Много богатств и много слез на протяжении долгих лет. Проблема не только в Галлане. Выиграть титул с такими вводными данными будет чудом, поэтому пока «Рейнджерам» остается только грустить по старой привычке.