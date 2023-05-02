Мощнейший провал «Рейнджерс»: Панарин и Шестеркин едут в отпуск после столкновения с молодой бандой!
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Седьмой матч
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Маклеод — 1 (мен., Палат), 29:53 — 1:0. Татар — 1 (Марино, Хишир), 35:39 — 2:0. Хаула — 4 (Д. Хьюз, Палат), 54:27 — 3:0. Братт — 1 (п.в., Марино), 56:41 — 4:0.
Вратари: Шмид — Шестеркин (55:56 — 56:41).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 24 (7+11+6) — 31 (6+12+13).
Наши: — - Панарин (19.26/2/-1), Тарасенко (16.07/3/-3).
2 мая. Нью-Джерси. Prudential Center. 17 241 зритель.
Счет в серии: 4-3.
Большинство журналистов «СЭ» перед стартом Кубка Стэнли поставило на Артемия Панарина как предполагаемого лучшего российского бомбардира плей-офф. Это выглядело логичным: Панарин провел хорошую регулярку, «Рейнджерс» считались одним из фаворитов Восточной конференции, а противостоять им в первом раунде должен был безбашенный «Нью-Джерси» с молодым и неопытным вратарем из Швейцарии Шмидом. Что могло пойти не так?
В первой игре Панарин сделал две результативные передачи, и это были его последние очки в плей-офф. Российский нападающий просто ушел в тень — креатива в чужой зоне было минимум, а вот ошибки бросались в глаза. На решающий, седьмой матч Панарина даже перевели в третье звено к Какко и Хитилу — не помогло. В первом периоде Артемий потерял шайбу в чужой зоне, что привело к острейшему моменту у ворот гостей — спас Шестеркин.
Большинство казалось тем моментом, когда «Рейнджерс» могли вытащить игру: в равных составах «Дэвилз» выглядели мощнее. Но Палат навязал борьбу Крайдеру, обыграл Фокса и выложил шайбу Маклеоду.
А вскоре «Рейнджерс» устроили проходной двор в обороне уже в равных составах. Защитника Джона Марино как-то вяло пытались остановить Миккола, Крайдер и Тарасенко, а Зибанежад не успел накрыть Татара.
Самый яркий момент от игроков «Рейнджерс» сегодня — хит Джейкоба Троубы на Мейере, вошедшем в чужую зону. Действительно мощно и по правилам.
Логично, что «Рейнджерс» полетели в атаку. И так же логично, что они получили ответку.
Ну а завершил все гол в пустые ворота от Братта.
«Рейнджерс» никак не помогли приобретения в дедлайн — Кейн и Тарасенко не были худшими, но в нужный момент не затащили команду. Оглушительно провалился Панарин, а вместе с ним и Зибанежад. Фокс привозил чуть ли не через смену. Вопросов не должно быть только к Шестеркину, который сделал все, чтобы серия дожила до седьмого матча. Теперь менеджмент «Рейнджерс» ожидает непростое время: что делать с истекающими контрактами Кейна и Тарасенко? Как усилить команду, чтобы не проигрывать безвольно в первом раунде?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|2.05
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|4 : 0
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|6
|12
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|11
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|7
|11
|И
|Г
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|7
|6
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|5
|1.38
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|2.01