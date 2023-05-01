Исторический сезон в НХЛ: оба победителя конференций не прошли первый раунд во второй раз в истории
Обе команды, занявшие первые места в своих конференциях, не смогли преодолеть барьер первого раунда Кубка Стэнли. «Бостон» в семи матчах уступил «Флориде», а «Колорадо» со счетом 3-4 проиграл «Сиэтлу». Это всего второй случай в истории НХЛ, когда оба фаворита с ходу завершали выступление в плей-офф. В 2019 году «Тампа-Бэй» и «Калгари» вылетели от «Коламбуса» и «Колорадо».
«Бостон» — восьмой обладатель Президентского кубка, который вылетел в первом же раунде плей-офф. Трофей вручается с сезона-1985/86 команде, выигравшей регулярный чемпионат НХЛ. Ранее с ходу вылетали «Чикаго» — 1991, «Сент-Луис» — 2000, «Детройт» — 2006, «Сан-Хосе» — 2009, «Вашингтон» — 2010, «Ванкувер» — 2012 и «Тампа-Бэй» — 2019.
Любопытно, что из команд, которые одержали больше 56 побед в регулярке, до чемпионства добрались лишь четыре. Трижды после успешного сезона Кубок Стэнли брал «Монреаль» 1970-х, еще один раз — «Эдмонтон» — 1984.
А вот вылет действующего чемпиона — событие регулярное. В XXI веке девять обладателей Кубка Стэнли (в том числе и «Колорадо» — 2023) покинули розыгрыш после первого раунда, а «Каролина» — 2007, «Лос-Анджелес» — 2015 и «Сент-Луис» — 2020 завершили защиту титула еще до начала матчей на выбывание.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|1.05
|01:30
|
Бостон – Флорида
|3 : 4 ОТ
|1.05
|04:30
|
Колорадо – Сиэтл
|1 : 2
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|6
|12
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|11
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|7
|11
|И
|Г
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|6
|6
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|4
|1.72
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|6
|1.79
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|2.01