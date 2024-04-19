Кучеров обошел Овечкина! Форвард «Тампы» выиграл уже второй «Арт Росс» в карьере
В последний игровой день регулярного чемпионата в Денвере встретились «Колорадо» и «Эдмонтон» — команды двух главных преследователей Никиты Кучерова в борьбе за приз лучшему бомбардиру сезона. Однако Коннор Макдэвид на лед не вышел, а Нэйтан Маккиннон, набрав два очка к концу восьмой минуты, успокоился и смирился с тем, что «Арт Росс Трофи» достанется российскому форварду «Тампы».
Кучеров во второй раз выиграл бомбардирскую гонку и сравнялся по числу трофеев с Евгением Малкиным. Еще один раз лучшим бомбардиром становился Александр Овечкин. Кстати, в шестой раз в истории в топ-5 финишировали сразу два игрока из России — компанию Никите составил Артемий Панарин из «Рейнджерс». По два россиянина оказывались вверху бомбардирского списка в сезонах-1993/94 (Федоров и Буре), 2011/12 (Малкин и Ковальчук) и 2017/18 (Кучеров и Малкин), в сезонах 2007/08 и 2008/09 в пятерку заходили сразу трое наших — Овечкин, Малкин и Павел Дацюк.
Любопытно, что выдающийся форвард Павел Дацюк, дважды попадавший в топ-4 лучших бомбардиров лиги, никогда не становился самым результативным среди россиян. А вот для Кучерова нынешняя победа над всеми соотечественниками оказалась уже пятой в карьере.
Для сравнения: Сергей Федоров становился лучшим русским бомбардиром четыре раза, Артемий Панарин — три, Евгений Малкин, Павел Буре, Алексей Ковалев, Александр Могильный и Алексей Яшин — по два.
Правда, до рекорда Александра Овечкина Кучерову нужно оказаться первым еще трижды, что не очень вероятно, учитывая уровень конкуренции. Занятно, что Панарину в нынешнем сезоне для первого места не хватило 120 очков.
На пути ко второму в карьере «Харт Трофи» Кучеров выбил первую в карьере ассистентскую сотню. В четверг Никита повторил установленный несколькими днями ранее рекорд XXI века, который так и не смог улучшить Коннор Макдэвид.
Помимо лидеров нынешних «молний» и «нефтяников» до трехзначных отметок добирались Марио Лемье, Бобби Орр (всего по одному разу) и Уэйн Гретцки.
Кучеров выиграл самую конкурентную бомбардирскую гонку в XXI веке. В последний раз сразу три игрока преодолевали отметку в 130 очков в сезоне-1992/93, когда лучшим со 160 баллами стал Марио Лемье, а Пьеру Тюржону для попадания в топ-3 не хватило даже 132 результативных действий.
Еще шесть подобных случаев пришлись на 1980-е годы — самые веселые в истории хоккея. Отдельного упоминания заслуживает сезон-1988/89, по итогам которого сразу четверо игроков выбили по 150 очков.
Помимо тройки лидеров отметку в 100 баллов преодолели еще шесть игроков — это второй результат в нынешнем столетии. Лучше было только в прошлом году, когда юбилей отпраздновали 11 человек, среди которых нашлось место даже защитнику. В сезоне-2021/22 сотников было восемь, в сезонах-2005/06 и -2006/07 — по семь.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
|0 - 0
|19.04
|02:00
|
Миннесота – Сиэтл
|3 : 4
|19.04
|03:00
|
Виннипег – Ванкувер
|4 : 2
|19.04
|04:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|5 : 1
|19.04
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|5 : 1
|19.04
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|1 : 4
|19.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|5 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|81
|144
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|82
|140
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|81
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|82
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|80
|56
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41