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Сегодня, 16:30

Кучеров обошел Овечкина! Форвард «Тампы» выиграл уже второй «Арт Росс» в карьере

Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере
Кирилл Бурдаков
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Хоккеист Никита Кучеров
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Никита набрал 144 очка в регулярке.

В последний игровой день регулярного чемпионата в Денвере встретились «Колорадо» и «Эдмонтон» — команды двух главных преследователей Никиты Кучерова в борьбе за приз лучшему бомбардиру сезона. Однако Коннор Макдэвид на лед не вышел, а Нэйтан Маккиннон, набрав два очка к концу восьмой минуты, успокоился и смирился с тем, что «Арт Росс Трофи» достанется российскому форварду «Тампы».

Никита Кучеров. Великий! Кучеров — лучший бомбардир сезона НХЛ второй раз в карьере

Кучеров во второй раз выиграл бомбардирскую гонку и сравнялся по числу трофеев с Евгением Малкиным. Еще один раз лучшим бомбардиром становился Александр Овечкин. Кстати, в шестой раз в истории в топ-5 финишировали сразу два игрока из России — компанию Никите составил Артемий Панарин из «Рейнджерс». По два россиянина оказывались вверху бомбардирского списка в сезонах-1993/94 (Федоров и Буре), 2011/12 (Малкин и Ковальчук) и 2017/18 (Кучеров и Малкин), в сезонах 2007/08 и 2008/09 в пятерку заходили сразу трое наших — Овечкин, Малкин и Павел Дацюк.

Все россияне в топ-3 бомбардиров НХЛ

Любопытно, что выдающийся форвард Павел Дацюк, дважды попадавший в топ-4 лучших бомбардиров лиги, никогда не становился самым результативным среди россиян. А вот для Кучерова нынешняя победа над всеми соотечественниками оказалась уже пятой в карьере.

Для сравнения: Сергей Федоров становился лучшим русским бомбардиром четыре раза, Артемий Панарин — три, Евгений Малкин, Павел Буре, Алексей Ковалев, Александр Могильный и Алексей Яшин — по два.

Правда, до рекорда Александра Овечкина Кучерову нужно оказаться первым еще трижды, что не очень вероятно, учитывая уровень конкуренции. Занятно, что Панарину в нынешнем сезоне для первого места не хватило 120 очков.

Лучшие российские бомбардиры сезона в НХЛ

На пути ко второму в карьере «Харт Трофи» Кучеров выбил первую в карьере ассистентскую сотню. В четверг Никита повторил установленный несколькими днями ранее рекорд XXI века, который так и не смог улучшить Коннор Макдэвид.

Помимо лидеров нынешних «молний» и «нефтяников» до трехзначных отметок добирались Марио Лемье, Бобби Орр (всего по одному разу) и Уэйн Гретцки.

Топ-15 ассистентских результатов в истории НХЛ

Кучеров выиграл самую конкурентную бомбардирскую гонку в XXI веке. В последний раз сразу три игрока преодолевали отметку в 130 очков в сезоне-1992/93, когда лучшим со 160 баллами стал Марио Лемье, а Пьеру Тюржону для попадания в топ-3 не хватило даже 132 результативных действий.

Еще шесть подобных случаев пришлись на 1980-е годы — самые веселые в истории хоккея. Отдельного упоминания заслуживает сезон-1988/89, по итогам которого сразу четверо игроков выбили по 150 очков.

Сезоны, в которых больше двух игроков набирали 130 очков

Помимо тройки лидеров отметку в 100 баллов преодолели еще шесть игроков — это второй результат в нынешнем столетии. Лучше было только в прошлом году, когда юбилей отпраздновали 11 человек, среди которых нашлось место даже защитнику. В сезоне-2021/22 сотников было восемь, в сезонах-2005/06 и -2006/07 — по семь.

Хоккеисты, набиравшие 100 очков в XXI веке
Александр Овечкин
Артемий Панарин
Евгений Малкин
Никита Кучеров
НХЛ
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«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
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1. Ванкувер - Нэшвилл
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2. Ванкувер - Нэшвилл
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Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 0
1. Даллас - Вегас
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
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3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
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4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
0 - 0
1. Виннипег - Колорадо
0 - 0
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3. Колорадо - Виннипег
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4. Колорадо - Виннипег
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Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
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2. Рейнджерс - Вашингтон
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3. Вашингтон - Рейнджерс
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4. Вашингтон - Рейнджерс
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Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
0 - 0
1. Бостон - Торонто
0 - 0
2. Бостон - Торонто
0 - 0
3. Торонто - Бостон
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4. Торонто - Бостон
0 - 0
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Флорида - Тампа-Бэй
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3. Тампа-Бэй - Флорида
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4. Тампа-Бэй - Флорида
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
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Калгари – Сан-Хосе
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Колорадо – Эдмонтон
 5 : 1
19.04 05:00
Вегас – Анахайм
 1 : 4
19.04 05:30
Лос-Анджелес – Чикаго
 5 : 4 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 81 144
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 82 140
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 132
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 81 69
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 82 57
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 80 56
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Георгий Романов

Георгий Романов

Сан-Хосе

 2 1.01
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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