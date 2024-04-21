Кузнецов вернулся! Забил первый гол в плей-офф и стал первой звездой матча

«Каролина» переиграла «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче серии.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Каролина» — «Айлендерс» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Кузнецов — 1 (бол., Нечас, Шей), 1:35 — 1:0. Маклин — 1 (Ли, Романов), 8:20 — 1:1. Ноесен — 1 (Шей, Кузнецов), 43:44 — 2:1. Нечас — 1 (п.в., Пеши, Друри), 58:28 — 3:1.

Вратари: Андерсен — Варламов (57:53 — 58:28).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (7+6+13) — 35 (8+13+14).

Наши: Кузнецов (12.07/2/+1), Орлов (17.45/2/0), Свечников (15.17/6/0) — Романов (20.41/0/+1).

21 апреля. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 1-0.

Перед стартом плей-офф многие эксперты предсказывали, что серия «Каролина» — «Айлендерс» будет самой скучной в первом раунде. Но уж точно не для фанатов хоккея из России: в заявку на первый матч попали сразу 7 российских хоккеистов.

Вот и первую шайбу в этом плей-офф забросил россиянин.

Уже на старте матча «Каролина» получила численное большинство после удаления Андерса Ли, на реализацию которого у «Ураганов» ушло меньше 20 секунд. Видимо, Евгений Кузнецов копил силы всю регулярку, чтобы уже в первой игре на вылет выдать такое: невероятный бросок Кузи не оставил шансов Варламову.

Отыграться «Айлендерс» удалось довольно быстро. Голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен не сумел зафиксировать шайбу после нескольких рикошетов, а 24-летний Кайл Маклин был самым расторопным на пятаке и забросил свою первую шайбу в плей-офф НХЛ.

Несмотря на то, что большую часть регулярки в воротах «Каролины» провел Петр Кочетков, тренерский штаб «Харрикейнс» первым вратарем на плей-офф выбрал Фредерика Андерсена.

Датчанин, пропустивший практически весь регулярный чемпионат из-за проблем со свертываемостью крови, в нужный момент команду выручил. На счету Андерсена сегодня ярчайший хайлайт: в начале третьего периода он сделал сэйв лежа после броска Ноа Добсона.

Именно это спасение и стало ключевым. Всего через пару минут после него «Каролина» забросила шайбу, которая стала победной. Вновь в голе поучаствовал Евгений Кузнецов, вероятно, соскучившийся по большим победам. Уже в первой игре плей-офф Евгений стал первой звездой матча. Может, это первый шаг на пути к «Конн Смайт Трофи» — призу самого ценного игрока плей-офф?

Итоговый счет в первом матче серии установил Мартин Нечас, забросивший шайбу в пустые ворота за полторы минуты до конца. Второй матч серии пройдет через день — 23 апреля.